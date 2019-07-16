Правила театрала: как не опозориться и прослыть культурным человеком

Всегда интересно рассматривать людей в театре и не менее интересно слушать разговоры. Семейная пара рядом увлеченно обсуждают шампанское в буфете (недостаточно холодное, увы). У них приподнятое настроение и ожидание прекрасного вечера. Две соседки слева обмениваются сплетнями об актерах: «Ты представляешь, выясняется, что он уже давно не живет с женой!». Это тоже своего рода выдох – в театральных стенах такие разговоры не выглядят пошлыми. Юная фея в красивом коктейльном платье критикует приятеля: «Я же просила тебя надеть льняной пиджак, а не этот ужас». Для них театр – это выход в свет, возможность потом среди приятелей обмолвиться о том, что «посмотрели новую постановку, и знаете, что мы скажем…». Театр – это единение интеллектуального и светского, возможность и развлечься, и подумать, это всегда модно и всегда на волне. Поиск и выбор театра, спектакля, изучение афиши и отзывов – отдельная история, аперитив перед основным блюдом-спектаклем. И если уж вы собрались поднять себе настроение и отправиться в театр, стоит изучить ряд правил.

Точность – вежливость королей.

Никогда и не при каких условиях нельзя опаздывать на спектакль. Выходите заранее. В фойе вы должны быть за 15 минут до начала спектакля. Пробираться в зал в темноте, когда актеры уже на сцене – чудовищный моветон.

Вещи – сдать!

Все громоздкие вещи, зонты, пакеты сдавайте в гардероб. Ни в коем случае не надо устраивать склад вещей под креслом или в проходе. Номерок убираем в карман, а не мусолим в руках.

Публика перед началом спектакля.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Красота спасет мир.

Зимой женщинам в идеале переобуваться, чтобы сапоги или теплые ботинки не смотрелись странно (например, с тонким вечерним платьем). Что касается одежды, то театр давно стал куда более демократичным, чем несколько лет назад. Тем не менее красивые платья и аккуратный вид – по-прежнему must have для зрителей. Нет, нет и нет шортам, слишком откровенным вырезам, шлепанцам и вообще одежде в стиле «привет, Анапа!».

В зале.

Просить программку или бинокль у соседей считается неприличным. Так же, как жевать и перекрикиваться через весь зал. Никаких головных уборов или причесок-домов. Очень осторожно с парфюмерией – не стоит выливать на себя флакон духов (впрочем, это правило актуально не только для театра).

Хотим сидеть вместе.

Бывает так, что билетов рядом в продаже не оказалось. Можно вежливо попросить соседей поменяться местами, но только в том случае, если вы предлагаете равноценные места. И запомните – меняться никто не обязан. Это исключительно акт доброй воли, поэтому никаких обид быть не может.

А если все-таки опоздали.

Повторимся – опаздывать нельзя. Но если все же такое случилось, обратитесь к билетеру. Не забудьте извиниться. Попросите помочь. Скорее всего, вас тихонько посадят на свободное место. А пересесть на свое можно будет уже в антракте.

Сидите правильно.

Театральное кресло – это не кресло дома у телевизора. Не кладите ногу на ногу, не опирайтесь на спинку впередисидящего. По театральному этикету, ваш подлокотник – справа.

Во время спектакля.

Мобильные телефоны должны быть выключены. Точка. Никаких смс, социальных сетей, и уж тем более шепота («Я не могу говорить, я в театре»). Никакого шуршания фантиками. Никаких обсуждений происходящего с соседями во время действия – впечатлениями можно обменяться в антракте. Смех и аплодисменты тоже должны быть уместными. Если спектакль совсем не понравился, постарайтесь дождаться антракта и уйти. Вставать во время представления и демонстративно идти к выходу – неуважение и по отношению к актерам, и по отношению к другим зрителям, чьи вкусы могут отличаться от вашего.

Финал.

Запомните, цветы на сцену бросают только в водевилях. По правилам букет вручается лично в руки актеру у авансцены. Вскакивать с места, как только закрылся занавес, и бежать в гардероб – неприлично. Дождись окончания поклонов. В конце концов вы же не каждый день выбираетесь в театр.

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