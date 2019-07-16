В финансисты я пойду: чему хотели бы обучиться предпенсионеры

Около 76% россиян считают переобучение в старшем возрасте вполне эффективным. А более 81% готовы сами при необходимости пройти переобучение, когда достигнут предпенсионного возраста. Таковы результаты опроса, проведенного Рострудом на официальном портале по трудоустройству «Работа в России».

Большинство опрошенных (54,7%) ожидаемо сообщили, что переобучаться в преклонном возрасте готовы ради перспективы трудоустроиться и что-то зарабатывать. Но есть и другие причины. Так, около 28% хотели бы получить наконец ту специальность, в которой видят свое призвание или к которой чувствуют интерес. Около 17% хотели бы получить более престижную работу с большим доходом.

При этом в топе специальностей, которые предпочли бы получить россияне, если им придется переучиваться в немолодом возрасте, - финансовые (12% опрошенных) и рабочие (чуть меньше, но тоже около 12%).

Переобучение граждан старшего возраста — одной из направлений федерального проекта «Старшее поколение» (часть нацпроекта «Демография»). Уже в этом году должны пройти такую переподготовку 75 тысяч предпенсионеров.

Какую сферу для переобучения вы бы выбрали в предпенсионном возрасте ?

Финансы — 12%

Рабочая специальность — 11,7%

Сфера продаж и услуг — 9%

Юриспруденция — 8,7%

Образование — 8,3%

Строительство — 6,9%

Медицина — 6,6%

Транспорт — 6,5%

Другое — 30,3%

(По данным опроса, проведенного Рострудом на портале «Работа в России»)