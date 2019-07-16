Актриса Джулианна Маргулис: "Нам пришлось усыпить 400 обезьян"

Она сыграла медсестру Кэрол Хэтэуэй в "Скорой помощи", хорошую жену Алисию Флоррик в "Хорошей жене", а теперь солдата, который борется за жизнь всего человечества с ужасным вирусом Эбола. Нам удалось задать Джулианне Маргулис несколько вопросов:

- Джулианна, не могли бы вы рассказать нам, что такое "горячая зона"?

- Горячая зона – место, где изучают биологически опасные микроорганизмы, таки как вирусы Эбола, СПИДа, и тп.

- Вы играете Нэнси Джаакс...

- Нэнси Джаакс – ветеринар, а также ученый, которая работает в Исследовательском институте армии США и изучает инфекционные болезни. В 1989 она начала изучать вирус Эбола, когда его обнаружили в Рестоне, штат Вирджиния, в карантинной зоне для импортированных лабораторных животных, называемой «обезьяний дом».

Когда я приступила к работе, я не подозревала, что 40 000 обезьян в год импортируются в США для тестов в разных лабораториях. И в 1989 они обнаружили нечто похожее на эболавирус Заир. Есть много штаммов Эболы. Но вид, так напугавший их в 1989, на основе чего и написана книга Ричарда, был эболавирус Заир, смертность от которого почти неизбежна - 9 из 10. Я узнала столько всякий подробностей об этом, что, наверно, спать хорошо уже никогда не буду.

- Почти всё, что известно об этом вирусе, ужасает. Есть что-то, что вы находите самым страшным?

- Ну, вирус Эбола страшен уже тем, что убивает 9 из 10 человек, в зависимости от типа. В Африке он выкосил целые деревни.

Вместе с актрисой работал Лиам Каннингем, звезда "Игры престолов"Фото: кадр из фильма

- Женщина в армии - странно?

- Нэнси Джаакс будучи полковником в армии сталкивается с проявлениями сексизма. Ее должность в каком-то смысле была неприкасаемой, так как она отлично делала свою работу, но в том числе, потому что ее муж был полковником и также ветеринаром в армии. Они пользовались огромным уважением.

- Как страх проявляет характер человека – с лучшей и с худшей стороны?

- Думаю, в страхе есть и плохое, и хорошее. Страх провоцирует панику, и это плохо, потому что в страхе бояться надо только самого чувства страха, верно? Поэтому, если вы полностью поддаётесь страху вы никогда его не победите.

Нэнси не сидит и ждёт чего-то. Она действует. Она продумывает, как бороться с чем-либо угрожающим. Хорошая часть страха – когда вы достаточно напуганы для того чтобы понимать – если ничего не предпринять будет гораздо хуже. И, думаю, мотивация Нэнси – спасать людей не потому что она хочет быть героем или что-то подобное, а потому что ей за это платят – это её работа.

- Расскажите о защитных костюмах.

- В этот раз мне пришлось нелегко как раз из-за защитного костюма. Они ужасно неудобные. Они не предназначены для женщин. Есть 2 типа костюмов. Есть костюм «Ракал», который мы надеваем перед тем как отправиться в рестонский дом, где нам пришлось усыпить 400 обезьян, и ещё есть резиновые костюмы, которые приходится надевать в лабораториях биологической угрозы 4 уровня. Они весят почти 30 килограммов.

В "Скорой помощи" партнером актрисы был Джордж КлуниФото: кадр из фильма

- Жизнь Нэнси Джаакс довольно многогранна: она мать, она солдат, ученый и ветеринар...

- В Нэнси мне близко то, что она является матерью и имеет успешную карьеру. Для каждого родителя это тяжело. Нельзя каждый день выкладываться на 100%. Но можно попытаться выложиться на 75% там, там, там и потом на 100% на выходных дома с семьей. По сути это и означает быть родителем.

- Каковы были ощущения, когда вы впервые оказались на съемочной площадке?

- Ну, трудно было поверить, что это декорации. Все чрезвычайно аутентично. И это помогает, потому что для меня ветеринары, ученые – это что-то очень далекое, но иногда бывает полезно примерить на себя костюм побольше.