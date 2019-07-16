«Теперь все хорошо»: Директор Киркорова прокомментировал аварию, в которую попала фура артиста

У Филиппа Киркорова самое дорогое шоу на российской эстраде: техническое оснащение, диковинные декорации, костюмы не только певца, но и его многочисленного балета.

Поэтому все сценическое оборудование во время гастрольного тура артист перевозит на огромных фурах.

По дороге на концерт в Крым на трассе под Волгодонском одна из фур артиста из-за дождливой погоды соскользнула в кювет.

-Кто-то написал в соцсетях, что фура перевернулась. Это не так. Просто из-за дождя съехала в кювет. Ребята из МЧС нам помогли, и фура поехала дальше. У нас все хорошо. Концерт в Крыму состоится, - сказал «КП» директор Филиппа Киркорова Геннадий Рыбак.