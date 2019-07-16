2019-07-16T15:02:05+03:00
Политика

Путину рассказали про баланс Алтая

Глава республики доложил президенту о главных проблемах региона
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Временно исполняющий обязанности губернатора Республики Алтай Олег Хорохордин во время встречи с президентом в Кремле. Фото Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАССВременно исполняющий обязанности губернатора Республики Алтай Олег Хорохордин во время встречи с президентом в Кремле. Фото Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Врио главы республики Алтай Олег Хорохордин через четыре месяца после своего назначения приехал в Кремль на доклад президенту Владимиру Путину.

- Как вы мне и поручали, сразу поехал по республике, посетил все районы и отдалённые сёла. Поговорил с активом каждого района, с жителями встречался, выяснил первоочередные проблемы, какие есть, - рассказал Хорохордин. - Безработица очень большая, в два с половиной раза превышает среднероссийский уровень, доходы населения низкие, самые низкие в Сибирском федеральном округе. Средняя зарплата – 29 тысяч рублей, в сравнении с общероссийской, которая 42 тысячи.

Алтай - один из самых сложных регионов, о чем глава и доложил президенту.

- Проблема безработицы и низкий уровень доходов – самая большая проблема, которую надо решать, высокие тарифы на ЖКХ и электроэнергию: киловатт-час для юрлиц – восемь рублей, для населения – до пяти, - перечислил вопросы руководителя республики. - Самый высокий тариф в Сибирском федеральном округе. И уровень образования, качество медицинских услуг в том смысле, что ремонтировать школы, садики, больницы нужно, а ещё не хватает кадров, в отдалённые районы ни медики, ни учителя особо не едут, если честно, то есть это насущная социальная проблема.

Одна из главных точек роста Алтая - туризм. Об этом не раз говорил Путин, который сам регулярно бывает в горах Сибири, это подтвердил и Хорохордин.

- Я внимательно смотрел «Прямую линию» с вами, очень приятно, что вы высоко оцениваете туристический потенциал Алтая, - сказал он.

- Он большой, конечно, - и не собирался спорить Путин.

- Нам удалось договориться по второму рейсу авиакомпании «Победа», и сразу в целом компании снизили тарифы, они стали более доступными, - доложил о работе по оживлению внутреннего туризма глава республики. - Есть ежедневные рейсы с Красноярском и Новосибирском, два рейса с Казанью, с Екатеринбургом. Сейчас договариваемся с Санкт-Петербургом и Новокузнецком. Туристы едут в основном. Главная задача – без ущерба уникальным природным объектам, экологии, святыням и национальной культуре, надо найти баланс развития. Я с жителями разговаривал. Одни говорят, что надо развиваться, другие говорят: «Не трогайте природу». Надо найти этот баланс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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