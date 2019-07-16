2019-07-16T17:15:08+03:00
Происшествия

23 человека в Москве отравились едой из вендинговых автоматов

Healthy food приостановила производство и начала масштабную проверку сырья
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В настоящий момент на лечении в городских стационарах, подведомственных Департаменту здравоохранения Москвы, находится 21 пациентВ настоящий момент на лечении в городских стационарах, подведомственных Департаменту здравоохранения Москвы, находится 21 пациентФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В московские больницы с отравлением поступило 23 человека. Свое заболевание они связывают с употреблением в пищу готовой продукции из вендинговых аппаратов. Об этом сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина.

«В настоящий момент на лечении в городских стационарах, подведомственных Департаменту здравоохранения Москвы, находится 21 пациент с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция неуточненной этиологии», все эти пациенты связывают свое заболевание с употреблением в пищу готовой продукции из вендинговых аппаратов», - сказала внештатный специалист.

Сметанина сообщила, что на данный момент все пациенты в удовлетворительном состоянии, а из 23 человек, поступивших в больницы, двое уже выписаны.

Ранее Роспотребнадзор начал расследование по факту массового отравления едой из вендинговых автоматов в Москве. Компания Healthy food сообщила о приостановке производства и начале масштабной проверки сырья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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