В Москве няня впустила в дом педофила, который изнасиловал детей

Кошмарный случай произошел на улице Первомайская в Москве. В Детскую городскую поликлинику была доставлена 32-летняя мать Светлана* К. с двумя несовершеннолетними детьми: 5-летним Колей* и 2-летним Славой*. Женщина в ужасе рассказала медикам, что над ее детьми надругался неизвестный мужчина и причинил им травмы.

- Вечером 15 июля в больницу были госпитализированы двое детей 2014 и 2016 года рождения с тяжелыми травмами. В медучреждение малышей доставила их мать, пояснив медикам, что с 12 июля и в течении неопределенного времени её детей изнасиловал неизвестный мужчина, которого, как она предполагает, привела в их квартиру няня, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

По данному факту Следственный комитет России начал проверку и устанавливает все детали случившегося.