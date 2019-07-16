Правда ли, что наша экономика потеряет триллион рублей из-за пчел

Из-за массовой гибели пчел экономика России может потерять порядка триллиона рублей. Такая цифра, как сообщили СМИ, прозвучала на экспертном совещании в Госдуме, где представители Россельхознадзора, предприятий отрасли, профильных ассоциаций обсуждали, что же у нас такое в пчеловодческой сфере происходит и что с этим делать.

Судя по приведенной цифре, и правда творится апокалипсис какой-то.

«КП» связалась с президентом Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Альфиром Маннаповым, которому приписывают такую экспертную оценку.

- Коллеги, которые были в Госдуме, вольно трактуют цифры, - успокоил он. - Триллион - это оценка медового потенциала, который есть у нас в России в природе. То есть, сколько вообще могут принести все растения, включая дикорастущие, если бы они все опылялись пчелами. Но это условная цифра. Это не значит, что мы столько потеряем. На сегодня от всех видов продукции пчеловодства — мед, перга, маточное молочко, прополис и т. п. - мы получаем ежегодно порядка 80-90 млн рублей. Сейчас говорят о гибели 30% пчел. Вот треть от этих 80-90 млн мы, очевидно, потеряем.

Менее «красивые» цифры, тем не менее, не снимают остроту проблемы. Есть подозрение, что гибель пчел, зафиксированная с начала лета уже во многих регионах, связана с бесконтрольным использованием контрафактных пестицидов. А это — прямая угроза не только пчелам, но и здоровью людей.

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Пчелы гибнут. Гибнут массово. Сообщения об этом поступают со всего мира. Россия — не исключение. Согласно информационным сводкам, мор охватил трудолюбивых насекомых в десятках регионах нашей страны. Их трупами, как уверяют очевидцы, усыпаны Башкирия, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, Ульяновская, Курская, Тульская, Брянская Воронежская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Рязанская, Ростовская, Саратовская, Смоленская области, Мордовия, Краснодарский карай, Ставрополье, Алтай (подробности)