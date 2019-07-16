Юлия Барановская: «С детьми любим говорим на взрослые темы»

Юлия Барановская воспитывает 13-летнего Артема, 11-летнюю Яну и 6-летнего Арсения. В интервью «Комсомольской правде» Юлия Барановская рассказала, как воспитывает сыновей и дочку.

- Как вы объясняете детям какие программы по ТВ они могут смотреть, а какие нет? Установлена ли у вас на телевизоре функция «родительский контроль», чтобы ограничивать детям доступ к определенным телепередачам?

- Нет, не установлена, но волею судьбы никакие плохие программы мои дети не смотрят. Несмотря на это, они все равно всегда спрашивают разрешения можно ли посмотреть то или иное кино, мультик, сериал, можно ли его купить в интернете. Яна, например, очень любит танцы и 30 мин в день обязательно уделяет просмотру программ, связанных с ними. Арсений выбирает фантастические фильмы, он любит «Пираты Карибского Моря» и «Властелин Колец», где все достаточно яркое и масштабное. Артем равнодушен к телевизионному контенту, разве что с удовольствием смотрит «Орел и Решку». Любит смотреть блоги путешественников на английском языке, например - истории про аэропорты мира.

Юлия с дочкой Яной и сыном АртемомФото: Личный Архив

- В какие лагеря поедут ваши дети этим летом? Отправляя детей в лагерь, какие темы вы непременно обсуждаете?

- Мои дети не ездят в такие лагеря, в которые мы ездили в своем детстве. Это не те пионерские лагеря, которые были раньше, поэтому каких-то особенных тем мы перед поездками не обсуждаем.

Мой старший сын Артем каждый год ездит со школой в сопровождении педагогов на неделю в различные поездки - в том году они ездили во Францию, в этом году летали в Португалию. В этих поездках у них всегда плотный и насыщенный график. Яна и Арсений ездят в танцевальный лагерь «TODES» в Болгарию. Там они много времени уделяют именно танцам – и на пляже танцуют, и на экскурсиях находят место, где потанцевать. В этих поездках их всегда сопровождает няня. Арсений пока еще живет в номере с няней, а вот Яна уже большая и живет в номере с девочками из группы.

- Какой вопрос от детей вас на днях заставил задуматься перед ответом?

- Скорее не вопрос, а смешное нравоучение. Иногда они мне говорят: «Мама, ты вот говоришь, что нам нельзя делать это, а сейчас сама сидишь и делаешь…» И меня иногда это ставит в ступор.

Юлия Барановская с сыном АрсениемФото: Личный архив

- Поднимают ли ваши дети взрослые темы в разговорах с мамой?

- Мне кажется, что в современном мире отпало понятие взрослые и детские темы. Например, с некоторыми детьми можно поговорить даже на тему финансового рынка, но согласитесь, что не каждый взрослый сможет поддержать разговор на эту тему.

Мы обсуждаем очень много разных тем и мне нравится, что моих детей с каждым днем интересует все больше и больше тем, на которые можно дискутировать, тем самым интересно проводить время вместе.

- Какую серьезную тему недавно вы обсуждали с дочкой и сыновьями?

- С детьми нужно говорить обо всем, что им важно и интересно. Например, недавно я говорила со своими детьми о войне. Безусловно, я не выбирала для этого какого-то специального момента, усаживая их за стол со словами: «Так, сейчас мы поговорим с вами о войне». Я являюсь амбассадором фонда «Память поколений» и мы в преддверии Дня памяти и скорби в Музее Победы проводили дискуссию с родителями на тему как говорить с детьми о войне. Наши дети в этом время проходили квест «По следам фронтовой собаки». А вечером дома я рассказывала им истории, которые когда-то рассказывали мне.

Это часть истории нашей огромной страны, история нашей семьи и я хочу сохранить эту память о героях и членах своей семьи из поколения в поколение. Я помню, как в детстве нас в Петербурге водили на экскурсии, как нам читали дневник Тани Савичевой, мы росли, зная о том, что была такая страшная война, что миллионы людей погибли, и теперь я рассказываю это своим детям.