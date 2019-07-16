Сам себе клипмейкер: В Саранске пожилые люди осваивают основы фотодела и монтажа

В Саранске на базе мордовского университета начала работу фото-видеостудия для пожилых «Серебряный объектив». Ее открыли на средства президентского гранта в рамках проекта «Сам себе клипмейкер». Пенсионеров обучают здесь основам фотографии, рассказывают, как оцифровывать снимки, как собирать их в клипы, и даже объясняют, как выкладывать свои ролики на YouTube.

Реализуется проект силами Региональной общественной организации «Совет ветеранов Федерального Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева.

В Саранске появилась фото-видеостудия только для пожилых. Фото: страница студии "Серебряный объектив" ВКонтакте

- Мы провели опрос, интересовались возможностями и потребностями людей старшего поколения. Спрашивали у них, умеют ли они обращаться с разными техническими устройствами. Под те интересы, которые мы вывили, была разработана образовательная программа, будут проводиться мастер-классы, – объясняет председатель общественной организации Надежда Герасимова.

На первой же лекции из серии «Как научиться фотографировать красиво» преподаватель рассказала об истории фотографии – от камеры-обскуры и гелиографии до снимка «Вид из окна» Ньепса. Пожилые люди узнали, как работает диафрагма, что такое выдержка, чем цифровые фото отличаются от снятых на пленку. Студенты третьего возраста попробовали сделать несколько снимков на фотоаппарат-мыльницу и зеркальную фотокамеру, на планшет и смартфон. Во время последующих занятий ученики обсуждали жанры фото- и видеосъемки, учились делать панорамы, фотографировать животных, осваивали макросъемку. А еще знакомились с основами интервью, писали сценарии и монтировали свои первые клипы.

Самые интересные фотографии учеников студии попали на вернисаж «Серебряный объектив» на официальной странице проекта в социальной сети «ВКонтакте». Здесь же стартовал и конкурс видеоклипов: ученикам предложили снять, смонтировать и прислать ролик на тему «Природа, фауна, космос», «Фотоистории», «Из жизни домашних питомцев», «Мир моих увлечений», «Портрет. Герой нашего времени», «Мордовия спортивная», «Я горжусь своей малой Родиной», «Наука. Образование. Культура. Общество», «Путешествия», «Человек. Семья. Социум». А в конце сентября жюри подведет итоги.

Участниками проекта «Сам себе клипмейкер» стали пенсионеры Саранска. Фото: страница студии "Серебряный объектив" ВКонтакте

Сейчас в образовательном проекте принимает участие несколько десятков учеников. При этом он готов к расширению - в будущем на занятия могут принять до 700 пожилых людей.

По словам наставников, творческая активность становится для старшего поколения залогом долгой, яркой и насыщенной жизни. А преподаватели со своей стороны стараются сделать для пенсионеров эти занятия интересными и понятными, составляя программу они учитывают все особенности восприятия у людей третьего возраста.

Благодаря такому подходу взрослая аудитория вполне успешно осваивает компьютеры и начинают лучше ориентироваться в мире цифровых технологий. Так, помимо монтажа и обработки фото, студенты курса постепенно учатся выкладывать свои работы в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook, вести свои странички красочно и интересно. То есть по сути воспитывают целую плеяду блогеров «серебряного» возраста.