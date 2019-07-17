Священник против феминистки: Правда ли, женщины глупее мужчин

Скандальное заявление сделал священник Димитрий СМИРНОВ. Он сказал, что женский ум слабее мужского. Высказывание тут же разлетелось по интернету. Батюшку призвали к ответу.

«Бей бабу молотом»

«КП»: - Отец Димитрий, говоря про «слабый ум», что вы имели в виду?

Смирнов: - Возьмем лауреатов Нобелевской премии, полководцев, космонавтов, писателей. Там все-таки мужчин большинство. Бог устроил женщин совершенно для другого. Женщина должна быть помощницей мужу. Но большинство нашего дикого народа этого не знает. Они пропитаны духом феминизма. У русского народа есть такая гениальная пословица: «Волос длинный, ум короткий». Женский ум так устроен, он не может на далекую перспективу видеть. Женщине, например, труднее играть в шахматы.

Никонова: - На Руси и так говорили: «Бей бабу молотом - будет баба золотом». Это никакая не мудрость. Женщины всего сто лет назад получили доступ к образованию. Проблема не в том, что они глупее. Сейчас девочки, которым не промывают мозг с самого рождения: «Твое место - семья, кухня, дети, дом», - достигают очень многого. У нас есть женщины - депутаты, бизнесмены. И никого из них не назовешь глупее мужчин.

Смирнов: - Ум слабее - это не значит, что она глупая. Женщина не может видеть, несмотря на образование, какие последствия ее ждут после 14 абортов. Женщина, когда сгоряча выходит замуж за первого попавшегося, не слушает никого и не видит последствий. Сто лет мама и папа советовали детям, как создавать семью.

Женщинам нередко приходится совмещать карьеру с работой по дому.Фото: Анастасия ОСИПОВА

«КП»: - И сегодня должны советовать?

Смирнов: - Это невозможно. Мы получили мужеподобную женщину и женоподобного мужчину, который слабеет умом. Это катастрофа.

Никонова: - Что значит - женщины не видят последствий? Обычно это мужчины не видят последствий, когда принуждают женщину заниматься сексом без презерватива. Сначала женщинам не дают предохраняться, потом она, возможно, вынуждена сделать аборт.

«Мужику семью не прокормить»

Смирнов: - Вы же не замужем?

Никонова: - В разводе.

Смирнов: - Вы просто не знаете еще, что такое любовь. Вы несчастная. Говорите: «Миллионы женщин испытывают насилие в семье». Да миллионы женщин счастливы в семье. Тут же проблема какая? Что современных мужчин воспитали современные женщины. На свою голову.

Никонова: - А где же были их отцы?

Смирнов: - Любая русская женщина везет два воза - домашнее хозяйство плюс работа. Потому что ни один муж (ну, кроме академиков, космонавтов) не в состоянии прокормить семью. Это 100 лет назад мужчина мог содержать даже 10 человек детей. Современный мужчина не может.

Никонова: - Да и 100 лет назад такого не было. У нас больше 80% населения были крестьянами, работали в поле семь дней в неделю - мужчины и женщины. И не было такого, чтобы кто-то кормил семью. Все вместе работали, начиная с 5-летних детей.

Смирнов: - Но каждый крестьянин знал, как воспитывать ребенка. И вообще, по старой африканской пословице, чтобы воспитать одного ребенка, нужна целая деревня. Так же жила и русская деревня.

«За деньги в доме отвечают мамы»

Никонова: - У нас семейный бюджет, как правило, планируют женщины. Это человек, благодаря которому все с голоду не умирают. Она рассчитывает даже небольшие суммы так, чтобы на них можно было протянуть до следующей зарплаты. Кто у нас самый вовлеченный родитель, кто водит детей по кружкам, секциям? Женщины.

«КП»: - А почему мужчины избегают этого?

Смирнов: - Мужчина-мальчик от своей мамы слышал только одно: «Кушай кашку!» И еще клали ему в ротик ее. И так далее. Дома - мама и бабушка. В школе - учительница. С 5-го класса девочки перерастают мальчиков. И эти маменькины зайчики теряют мужественность.

«КП»: - Наталья пишет: «Пусть тогда женщина наравне с мужиком берет кувалду в руки. Не со всем согласна, но женщины нынче мало похожи на мать и жену».

Никонова: - Если мы говорим о матери и жене как о женщине, которая ведет бюджет семьи, заботится о близких и муже, то большинство нынешних жен как раз такие. А если говорить о «кувалдах» - тяжелой физической работой должны заниматься люди, которым это нравится. И не важно, какого пола они будут. Очень многие мужчины не в состоянии взять кувалду. И это тоже нормально, ничего стыдного в этом нет.

«Детей бросают, алименты не платят»

Смирнов: - Что значит воспитать мальчика? Нужно воспитать из него мужчину. А у нас все мальчики и девочки учат тригонометрию, жи-ши пиши с буквой «и». И все одно и то же. А главная задача - из девочки вырастить маму. Я сейчас у каждой девочки спрашиваю: «Кем ты хочешь быть?» Одна хочет быть бухгалтером, другая - экономистом. Но ни одна еще не сказала: хочу быть мамой. Не понимает главного предназначения, для которого она создана Богом, - об этом говорит ее слабый ум по сравнению с мужчиной.

Никонова: - Девочка не хочет быть матерью, потому что она видит, как ее мать упахивается и дома, и на работе. Конечно, она этого себе не хочет.

Смирнов: - Тогда наше будущее - мусульманское. В мусульманских семьях работают мужчины. У женщины существует благороднейшее из искусств в руках - воспитывать чад. Воспитывать из этих мальчиков будущих мужчин. А тут все потеряно. Вы посмотрите хотя бы на прически этих мужчин.

Никонова: - Это печально, если у нас будет, как в ортодоксальном мусульманском обществе. Мы знаем недавнюю историю про сестру короля Иордании, которую выдали замуж в соседнюю страну шестой женой. И она сбежала с 40 миллионами долларов и двумя детьми. Ее все доконало. Сидеть в четырех стенах невозможно, у тебя сохнет мозг, ты не можешь самореализовываться. Любой человек хочет расти, как цветок, и меняться всю свою жизнь.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Интеллект передается генетически

- Димитрий Смирнов - человек малообразованный. Фундаментальная психологическая наука считает, что внутри пола разброс по интеллекту есть. А между полами его нет, - сказала «КП» писатель Мария Арбатова. - Интеллект на 70% наследуется генетически. И не важно, мальчик это или девочка. И вообще заходы Смирнова на научную поляну выглядят карикатурно.

Мария Арбатова.Фото: Евгения ГУСЕВА

РЕАКЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ

Истина - в ботинке

Муж работает токарем на заводе. После смены любит выпить с мужиками. Не алкаши, просто гуляки. Но нам - бабонькам - приходится этих выпивох поджидать на проходной в день получки. Чтобы они все не прогуляли. Однажды я задержалась на работе. Прихожу в квартиру. А он поддатый спит. Проснулся. Говорит: «Зарплату с карточки снял и спрятал от тебя в квартире. А где? Забыл...» Два дня искала. Оказалось, засунул под стельку в ботинок. Так у кого же ум слабее?

Валентина, 54 года, Тверь.

Главный экзамен семьи - ремонт. Кажется, у нас эти экзамены никогда не заканчиваются. Сначала ругались страшно. Потом я понял: я могу все просверлить, прикрутить, приколотить. А жена лучше понимает, как сделать красиво. И теперь дома все красиво. Просто у каждого свои сильные стороны.

Антон, 47 лет, Владимир.

Сами мы всегда справимся. Но вот моя мама лезет с советами в семью. Пилит жену: «Ты не так готовишь. Ты не так стираешь!» Думает, что умнее нас. Супруга терпеливая, но мне все высказывает. Потом понял, что сам виноват. Как начали жить вместе, много просили у родителей, сам советовался во всем с мамой. Пришлось отвадить матушку. Три месяца с нами не разговаривала. Потом голова заработала. Помирились.

Игорь, 34 года, Пермь.