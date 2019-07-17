Коварство Амедичи

...Наш гигантский рафт лавирует между камнями в бурных потоках речки Амедичи. Мы налегаем на весла так, что они трещат. Однако 7 метров алой резины слишком неповоротливы между скалами...

11-й за этот день порог оказывается самым яростным и подлым. Камни, как клыки. Четыреста метров водяных обрывов и ям...

На карте России Амедичи сразу и не обнаружишь. Проще сначала найти приток Лены - Алдан. А подняшись по нему в район Нерюнгри, нащупать ту самую голубую ниточку его левого притока. В реальности это одна из коварнейших рек в стране.

...самый опасный участок выныривает неожиданно. Нос лодки, где я машу веслом, пикирует в водяную яму. Рафт сгибается пополам. Нос взлетает вверх и снова ныряет.

Но уже без меня.

По берегам раскиданы причудливые глыбы льда.Фото: Евгений САЗОНОВ

Я спокойно осознаю, что вишу в воздухе. А потом плавно лечу вниз мимо лодки... Время и правда замедляется в такие моменты...

Цель похода по этой безумной реке весьма разумная. По заказу РГО экспедиция «КП» изучает экологическое состояние верхнего бассейна Алдана. Четверть века назад здесь прекратили добывать полезные ископаемые. На Амедичи как раз мыли золото. Так активно, что практически угробили рыбу, спуская по течению сотни тонн грязи.

Сейчас река приходит в норму. Она жива, судя по наличию рыбы. И судя по характеру - чем-то очень рассержена. Наверное, деятельностью человека...

...ныряние в 12-градусную воду - занятие на любителя. Я не любитель.

Экшен-камера засняла ЧП от начала до конца. Вот рафт срывается с волны...Фото: Евгений САЗОНОВ

На холод и испуг организм реагирует паршиво - забывает, как дышать. Пытаясь научиться вновь, хлебаю дневную норму воды и тону. Слава богу, жилет выталкивает меня на поверхность. Но вдохнуть нормально не получается, воздух словно затвердел.

Поток вертит меня как щепку и снова утягивает на дно... Странно, что страха нет. Только удивление - как же тебя, парнишка, так угораздило-то. И - неприятное чувство беспомощности. Потому что в хваленых водонепроницаемых штанах-вейдерсах остался воздух, который вместе с душой ушел в пятки. И он, превратив неопреновые носки в поплавки, теперь тянет подошвы вверх, притапливая голову...

В мозгу всплывает одна мысль. Даже одно слово - лодка! Любым способом нужно доплыть до нее!

...автор материала оказывается в воде...Фото: Евгений САЗОНОВ

Длина Амедичи - всего километров триста. Она несудоходная на всем протяжении - от истока на севере Станового хребта до впадения в батюшку-Алдан. Так что в верховья можно попасть либо быстро - на вертолете, либо медленно - на вездеходе. То и другое дорого. Потому, когда в 90-х у государства вдруг кончились деньги, добычу полезных ископаемых на Амедичи свернули. Даже золото не отбивало затрат.

...неожиданно рядом возникает красное пятно... Лодка! Дай бог здоровья тому, кто придумал красить плавсредства в яркие цвета. Пара гребков - и я уже шарю по борту, который кажется теплым и родным.

Где же, черт возьми, спасательный линь? Наконец натыкаюсь левой рукой на плетеный канат. Пытаюсь схватиться и правой, но что-то мешает... О! Весло! Все это время я, оказывается, бултыхался с ним и даже не заметил...

...но находит силы выплыть и зацепиться за борт.Фото: Евгений САЗОНОВ

Несмотря на вздорный характер, Амедичи симпатичная река. Особенно прекрасны наледи, коих вдоль берегов встречается огромное количество. Некоторые притоки покрыты толстым слоем льда даже в середине лета. И не факт, что они исчезнут до его конца, хотя активно «плачут» водопадиками. Вода в них наиболее чистая и вкусная. Правда, и в реке она хороша. Очистилась за четверть века...

...весло швыряю в лодку. В ответ сквозь воду в ушах слышу: «Держись! Идем к берегу!»

С огромным трудом пытаюсь проглотить воздух, но он встает в горле колом.

Отчаянно держусь за борт. Ребята еще более отчаянно гребут к земле. Наконец чувствую дно и выползаю на берег. Ходить я тоже немного разучился...

Оглядываюсь на кипящую реку - хвала богам, что упал в самом конце порога... Случись это в начале или середине... Лучше не думать.

Оказалось, что мое купание длилось 90 секунд. Всего каких-то жалких полторы минуты. Но готов поклясться - боролся я с рекой часа два...

P.S. Мы думали, это был самый сложный порог. Думали, дальше будет легче.

Как же мы ошибались... Самые трудные пороги были еще впереди. Как и осатаневшие от собственной безнаказанности ливни...

Но за борт больше никто не падал. Амедичи - прекрасный учитель. Хотя и очень суровый.

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