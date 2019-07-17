2019-07-17T09:46:01+03:00
Звезды

В Неваде готовятся к грандиозному арт-фестивалю Burning Man

Среди проектов будущих скульптур есть созданная россиянином инсталляция Slonik [фото, видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Каждый год в конце августа десятки тысяч людей собираются на фестиваль музыки и искусства Burning Man в пустыне НевадыКаждый год в конце августа десятки тысяч людей собираются на фестиваль музыки и искусства Burning Man в пустыне НевадыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Каждый год в конце августа десятки тысяч людей из разных стран мира съезжаются в пустыню Блэк-Рок в американском штате Невада, где проводится международный фестиваль музыки и искусства Burning Man («Горящий человек»), прославившийся масштабными арт-инсталляциями. По традиции, он начинается в ночь с последнего воскресенья августа на понедельник и длится восемь суток.

В этом году арт-фестиваль, который был задуман для объединения творческих личностей, живущих в стиле «радикальное самовыражение» (radical self-expression), пройдет с 25 августа по 2 сентября.

«Творческий отпуск». Автор: Неофит Нексус

«Творческий отпуск». Автор: Неофит Нексус

На сайте Burning Man появились проекты будущих скульптур. Кстати, на предстоящем мероприятии в Неваде будет представлена инсталляция Slonik, созданная россиянином Михаилом Цатуряном. Цель «Слоника» – привлечь внимание к плохому обращению со слонами в Африке и Азии, из-за чего эти прекрасные умные животные могут исчезнуть.

«Слоник». Автор: Михаил Цатурян

«Слоник». Автор: Михаил Цатурян

Авторы другой огромной инсталляции под названием «Главный лабиринт» Мэтью Шульц и Пирс говорят, что посвятили свое творение извечной борьбе между телом и разумом, сложностям познания и присущему каждому человеку постоянно колеблющемуся восприятию себя, сообщает журнал Forbes.

«Главный лабиринт». Авторы: Мэтью Шульц и Пирс

«Главный лабиринт». Авторы: Мэтью Шульц и Пирс

А создатели проекта «Небесный кит» Блейк Маркус и Крис Уэлч решили, что единственное, чего не хватало на предыдущих фестивалях Burning Man в пыльной пустыне – это летящего по небу кита в натуральную величину. По словам художников, они хотели «разжечь огонь воображения» зрителей своим восприятием воздуха как холста, «в котором могут плавать идеи и киты».

«Небесный кит». Авторы: Блейк Маркус и Крис Уэлч

«Небесный кит». Авторы: Блейк Маркус и Крис Уэлч

Напомним, как писал сайт kp.ru, история фестиваля Burning Man началась в 1986 году, когда два друга – Ларри Харви и Джерри Джеймс – сожгли деревянное чучело на одном из пляжей в Сан-Франциско, тогда в «церемонии» приняли участие около 20 человек. Однако идея оказалась очень удачной, и на веселое огненное шоу уже через шесть лет собрались около тысячи творческих личностей. Позже фестиваль перенесли в пустыню Блэк-Рок.

Burning man - самый сумасшедший фестиваль в мире.Пустыня, огонь, безумие... Это Burning man - самый сумасшедший фестиваль в мире. Расскажем о главных традициях этого карнавала весёлых фриков

ИСТОЧНИК KP.RU

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