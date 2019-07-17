Болевые точки ЖКХ: как воспрепятствовать появлению «нового аварийного жилья»?

16 июля в Общественной палате России состоялось заседание Ассамблеи региональных общественных советов в сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства, где обсуждались первоочередные проблемы ЖКХ. В состав Ассамблеи входят 123 представителя общественных советов, созданных в регионах при органах исполнительной власти, ответственных за строительство и жилищно-коммунальное хозяйство из 78 регионов страны. Подавляющая часть участников проекта приехала в Москву. Все желающие могли видеть прямую телетрансляцию встречи на сайте Общественной палаты РФ.

КОНТРОЛЬ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Открывая заседание, председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин отметил, что созданная год назад Ассамблея уже внесла весомый вклад в запуск национального проекта «Жилье и городская среда».

- Те задачи, которые Президент и Правительство России ставят перед отраслью, мы можем решить только при поддержке общества, - отметил он. – Нам сегодня предстоит обсудить ход реализации национального проекта, новые механизмы переселения из аварийного жилья, роль общественных советов в мониторинге исполнения указов президента России.

Секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев отметил, что общественники достаточно критично относятся ко многим целевым показателям национальных проектов. Отмечают, что многие важнейшие сферы жилищно-коммунального хозяйства, например, модернизация коммунальной инфраструктуры, развитие социального и арендного жилья, не вошли в состав проектных мероприятий. Одновременно, он отметил, что Общественная палата РФ и общественные советы в регионах готовы направить весь свой экспертный потенциал на достижение национальных целей, обозначенных в президентских указах.

В состав Ассамблеи входят 123 представителя общественных советов из 78 регионов страны. Фото: Фонд содействия реформированию ЖКХ.

В своем выступлении Сергей Степашин обозначил три основных вывода, которые были сделаны из опыта реализации предыдущих программ переселения граждан из аварийного жилья. Во-первых, по его мнению, необходимо очень тщательно вести мониторинг строительства домов для переселенцев, с тем, чтобы не образовывалось «новое аварийное жилье». Во-вторых, при строительстве нового жилья за счет государства необходимо применять современные технологии повышения энергоэффективности. Тогда население и муниципалитеты будут тратить меньше денег на оплату энергии. И, в-третьих, тщательное управление проектами со стороны региональных органов власти способно существенно оптимизировать издержки при строительстве новых домов и расселении аварийного жилья.

ПЕРВЫЕ КЛЮЧИ

Восемь тысяч россиян до конца 2019 года переедут из аварийного жилья, сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Дмитрий Волков. Расселение ведется в рамках первого этапа новой программы по переселению граждан из аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

- Увеличение объемов ввода жилищного строительства поможет решить один из самых острых на сегодняшний день вопросов - вопрос аварийного жилищного фонда, - считает Дмитрий Волков. - За шесть лет планируется переселить 530 тысяч человек - только в рамках этой программы. Это колоссальный объем. На него из федерального бюджета предусмотрен 431 миллиард рублей, а общий объем финансирования превышает полтриллиона рублей.

Дмитрий Волков сообщил, что с апреля по июнь 2019 года Фонд ЖКХ рассмотрел и одобрил все заявки регионов, работающих в этом проекте. Сумма финансирования 1 этапа составляет 35 миллиардов рублей, причем 10,4 миллиарда уже переведены. Остальные деньги поступят после того, как субъекты предоставят реестр заключенных контрактов на приобретение квартир:

Властям в регионах в 2019-2020 годы предстоит переселить 64 тысячи человек из более чем 26 тысяч жилых помещений, площадь которых составит 1 миллионов 40 тысяч квадратных метров.

- Только в этом году переедут восемь тысяч человек. Так, например, первые ключи в рамках федеральной целевой программы получили 49 семей из Липецкой области, - уточнил Дмитрий Волков.

СТРУКТУРИРУЕТ РАБОТУ МИНИСТЕРСТВА

Говоря о новых механизмах расселения аварийного жилищного фонда, которые в скором времени будут направлены Правительством РФ в Госдуму, Сергей Степашин отметил, что необходимы единые для всей страны правила определения величины компенсации собственникам жилья при расселении аварийных домов. Это позволит избежать социальной напряженности, которая возникает в отдельных регионах из-за разницы в законодательстве различных субъектов РФ.

Заседание Ассамблеи можно было увидеть на сайте Общественной палаты РФ. Фото: Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Кроме того, по мнению глава Общественного совета при Минстрое России, требуется создание специальных региональных программ ремонта «ветхого жилья». Эти программы позволят ему не стать опасным для жизни, синхронизировать процессы расселения аварийного жилья и признания его таковым.

Еще одной мерой по снижению доли непригодного для жизни жилья, как считает управленец, может стать усиление контроля за качеством, полнотой и своевременностью проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Ситуация, когда более 200 млрд. рублей взносов граждан на капремонт находятся на счетах в банках, а дома продолжают ветшать, является недопустимой, считает глава наблюдательного совета Фонда ЖКХ.

При этом к вниманию общественников к решению коммунальных проблем в Министерстве строительства и ЖКХ относятся с неподдельным оптимизмом.

- Нас более чем устраивает взаимодействие с общественным советом. Мы получаем качественную, хорошо подготовленную экспертизу ситуации, которая сложилась в регионах. Нам это очень помогает, в сущности, в какой-то степени это даже структурирует работу министерства. В дальнейшем, я надеюсь, мы эти наработки сохраним, - резюмировал Дмитрий Волков.