На ладье - в Средневековье: Реконструкторы из Коми полностью повторили путь первой русской экспедиции, искавшей серебро и медь

На средневековой ладье по уральским рекам в поисках серебряной и медной руд: под парусом, на веслах и наконец - волоком по суше. Так шла в 1492 году первая в истории России геологоразведочная экспедиция. Этим же путем, по рекам Ижма, Печора и Цильма, летом 2019 года двигались восемь отважных реконструкторов из республики Коми. Парни не просто прошли тем же маршрутом, что и древнерусские первопроходцы - они попытались повторить их образ жизни, возродить их мечту.

- В истории Руси есть много героических моментов. Одни из них — это освоение сибирских просторов. Пот, кровь, борьба с природой, воинская доблесть, боль, трудности — через это приходилось проходить первопроходцам, - рассказал “Комсомолке” капитан ладьи Константин Казаков.

Реконструировать решили одну из самых знаковых страниц освоения Сибири в 15 веке - первую экспедицию по поиску серебряной и медной руд.

На Цильме Фото Рафаэля Галимуллина

- В Средневековье на Руси не было своих источников цветных металлов, их закупали за рубежом, что невыгодно. Именно поэтому Иван III Васильевич в 1492 году снарядил геолого-разведочную экспедицию, которая, в том числе, проходила по рекам Коми, - рассказал Константин.

Отправиться в этот путь любители истории из сыктывкарского историко-реконструкционного клуба «Кречет» мечтали много лет - но воплотить мечту в жизнь им помог полученный в 2018 году президентский грант.

Подготовка к летнему путешествию началась еще зимой: ведь реконструкторы твердо решили полностью восстановить экспедицию. А это, в том числе, значило - начать со строительства корабля - реплики средневековой древнерусской ладьи.

Основной корпус собрали на верфи «Варяг» в Петрозаводске. А в Центре средневековых ремесел в Сыктывкаре создали весла, якорь и парус.

В 15 веке экспедиция заняла долгих восемь месяцев: превопроходцы вышли из Москвы и двинулись через Устюг по Двине, Вычегде, Выми и волоком вытащили судна на Ухту. После этого - прошли по рекам Ижма, Печора, Цильма до Цилемских рудников. Именно эту, вторую часть маршрута, и повторили реконструкторы. Стартовала экспедиция от села Усть-Ухта и завершилась под деревней Нонбург. 709 километров любители истории прошли за 27 дней. Большую часть лодка шла сама - на веслах или под парусом, причем 60 километров ребятам пришлось преодолевать против течения. А 50 километров шли на бечеве - тащили судно по реке с помощью веревок на своих плечах.

Часть пути ладью пришлось тащить на бечеве - как бурлакам в старину Фото: Рафаэль Галимуллин

Все это время участники носили средневековые костюмы, обувь, ели ту пищу, которую могли позволить себе люди в средневековье: солонину и квашеную капусту в кадках, свиной окорок собственного копчения. Из 21 века в 15 с собой забрали только то, что необходимо для здоровья и гигиены - мыло, зубные щетки, аптечку.

- Самый простой способ понять, как думал человек той эпохи — погрузится в его повседневность. Этот путь мы считаем самым правильным. Наш поход - это не ролевая игра, а исторический эксперимент в стиле живой истории. Мы переодеваясь в старинные костюмы, беря в руки инструменты той эпохи и употребляя еду того времени, разводя огонь, уже изменим отношение к временам освоения Сибири, - рассказал Константин Казаков.

По Цильме на веслах да под песню.

По пути участники экспедиции заходили в села и общались с местными жителями: рассказывали об экспедиции, истории, стоящей за ней, показывали ладью и костюмы и даже учили добывать огонь из кремниевых камней. Везде реконструкторов ждал теплый прием, угощения и помощь от местных жителей.

Так, предпоследний участок пути на ладье от деревни Филиппово до деревни Нонбург ребятам помог пройти Григорий Яковлевич Чупров - энтузиаст, благодаря которому появился памятный знак, посвященный великому водно-волоковому пути 15 века. Его поставили на месте бывшей путевой избы с конюшней: здесь бечевые артели меняли лошадей для волока.

Памятный знак в деревне Нонбург Фото Рафаэля Галимуллина

А завершающий отрезок от Нонбурга до самих бывших Цилемских рудников прошли на лодках, которые местные жители строят испокон веков. Ведь река здесь становится на порогах настолько мелкой, что на большой ладье ее уже не пройти.

В начале июля экспедиция завершилась - но не закончена работа по изучению прошлого Сибири. Сразу после путешествия реконструкторы приняли участие в этнофестивале «Истоки» и празднике «Усть-Цилемская горка»

Участники экспедиции у устья реки Рудянки: именно здесь когда-то нашли руду Фото Рафаэля Галимуллина

Кстати, “Комсомольская правда-Коми” публиковала дневники этой экспедиции.

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