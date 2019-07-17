Эксперты предсказали, что будет с рублем до конца года

Для тех, кто до сих пор думает, что рубль всегда дешевеет, вот вам статистика. За первые шесть месяцев «деревянный» вырос по отношению к доллару на 10% - до 63 рублей. Это во многом произошло благодаря нефти - она за это же время подорожала в два раза больше - на 22%, до $65 за баррель.

То есть рубль мог бы вырасти сильнее, но этому помешал Минфин. Ведомство уже не первый год придерживается так называемого «бюджетного правила». То есть забирает сверхдоходы от продажи нефти (дороже $42) и вкладывает их в резервы. Это не дает рублю резко укрепляться при росте нефти, но и не дает сильно падать, когда сырье дешевеет.

- Без учета интервенций доллар сейчас стоил бы меньше 57 рублей, - подсчитали аналитики ИК «ДОХОДЪ».

А теперь давайте разберемся, какие факторы влияют на рубль и что нас ждет в будущем.

ОПЕК - МИНУС, США - ПЛЮС

На рынке нефти сейчас неустойчивый баланс. Предложение примерно равно спросу. За год котировки успели побывать в коридоре от $50 до $85 за баррель. В конце прошлого года нефть сначала резко подорожала, а потом так же резко подешевела. Колебания зависят от настроений инвесторов. А те пытаются угадать, что сделают страны-экспортеры сырья, в первую очередь Россия и Саудовская Аравия. Пока они добычу только сокращают.

За полгода производство упало на 1,8 млн баррелей в сутки (это почти 2% от мирового производства). И это подтолкнуло цены вверх. Добыча в Иране и Венесуэле, которые не участвуют в соглашении, тоже снижается (на 1,5 млн баррелей). У одной страны - из-за санкций со стороны США, а у другой - из-за масштабного экономического кризиса. Растет экспорт только у Америки. Она договариваться с другими не хочет. Поэтому наращивает объемы добычи. США по этому показателю вышли на первое место в мире. Сейчас Штаты качают 12,4 млн баррелей в сутки. Это на 700 тысяч больше, чем полгода назад. Но в разы меньше, чем снижение, которого добились другие производители. Как считают аналитики, до конца года цена на нефть вряд ли сильно изменится. В конце июня страны картеля ОПЕК и другие экспортеры нефти договорились продлить заморозку до весны 2020 года. Значит, причин для падения у цен на сырье нет. И влиять на курс рубля она почти не будет. Подождем до весны.

На рынке нефти сейчас неустойчивый балансФото: REUTERS

КЛЮЧЕВЫЕ СТАВКИ - ВНИЗ

Курс валют - это всегда их соотношение между собой. То есть, на курс нашего рубля влияет как политика российского ЦБ, так и действия Федеральной резервной системы США. А они сейчас хотят делать одинаковые вещи - снижать ключевые ставки. Это называется смягчением денежно-кредитной политики. Наш ЦБ в следующую пятницу планирует уменьшить ставку с 7,5% до 7,25% годовых (так считает большинство российских аналитиков). А ФРС США в конце июля, скорее всего, понизит свою учетную ставку с 2,5% до 2,25% годовых (в этом уверены американские эксперты).

Оба регулятора настроены смягчать денежно-кредитную политику и дальше. Поэтому здесь мы тоже видим баланс. Значит, курс рубля не должен сильно измениться ни в ту, ни в другую сторону. Хотя колебания точно будут после каждого решения либо ЦБ, либо ФРС.

Курс валют - это всегда их соотношение между собой. То есть, на курс нашего рубля влияет как политика российского ЦБ, так и действия Федеральной резервной системы СШАФото: REUTERS

В ОЖИДАНИИ НОВЫХ САНКЦИЙ

А вот это самый непредсказуемый фактор. Американская политика входит в предвыборную фазу. Осенью следующего года пройдут очередные выборы президента США. Российскую карту там точно будут снова разыгрывать. А используя образ врага, вряд ли кто-то пойдет на уступки нашей стране. Скорее наоборот - санкции могут ужесточить. Все это влияет на приток/отток капитала. Если все хорошо, иностранные инвесторы к нам приходят. Если все плохо - убегают. Пока все относительно хорошо, особенно если сравнивать с прошлым годом.

- Совокупный отток капитала из России в 2018 году увеличился почти в три раза - до $70 млрд, став основным фактором ослабления российской валюты на 17% по итогам года. В начале 2019 года риск санкций отступил, а иностранцы вновь начали возвращение в долговые бумаги. По итогам этого года отток капитала может сократиться до $40 млрд, - подсчитали аналитики ИК «ДОХОДЪ».

Риск усиления политических и экономических ограничений против России в этом году есть, но он небольшой. Америка сейчас больше занята внутренними разборками и торговыми войнами с Китаем и Индией. Так что, по крайней мере, до конца года курсу рубля ничего серьезного не угрожает.

ЧТО В ИТОГЕ? КАКОЙ ПРОГНОЗ

В сентябре прошлого года глава Минэкономики Максим Орешкин называл курс рубля сильно недооцененным и даже посоветовал всем продавать доллары. Тогда за один бакс тогда давали почти 70 рублей. Прогноз министра сбылся. Рубль укрепился. И, похоже, достиг равновесия.

- Сейчас наша валюта ближе к нормальным значениям, - говорит экономист Андрей Мовчан.

По его мнению, в ближайший год курс рубля или останется на месте, или немного снизится. Факторов, тянущих нашу валюту вниз, все-таки немного больше.

В сентябре прошлого года глава Минэкономики Максим Орешкин называл курс рубля сильно недооцененным и даже посоветовал всем продавать доллары. ФОТО Кирилл Кухмарь/ТАСС

- Инфляция растет, экономика России проваливается, нефть стоит на месте. А впереди 2020 год с выборами в США и потенциальными санкциями против нас, хотя не думаю, что их объявят, - говорит Мовчан.

Примерно такой же позиции придерживаются и другие эксперты. В этом году баланс, а в следующем - небольшое ослабление.

- Смена вектора денежной политики ФРС и сделка ОПЕК+ по ограничению добычи нефти являются мощным фактором поддержки курса рубля. Мы снижаем прогноз курса доллара с 73,5 рубля до 62,5 рубля на конец этого года, - делают вывод аналитики ИК «ДОХОДЪ». - Тем не менее риски замедления мировой экономики из-за торговых конфликтов и коррекции цен на нефть сохраняются. В 2020 году мы ждем роста курса доллара до 69 рублей.

СОВЕТ «КП»

За точность прогнозов аналитиков мы не ручаемся. На курсы валют влияет слишком много факторов, в том числе политических. А они плохо предсказуемы. Когда принимаете решение о покупке/продаже долларов, учитывайте еще один фактор - разницу в доходности. Рублевые депозиты сейчас дают 7% годовых, а долларовые - 1 - 2%. Самый безопасный способ сбережений - держать их в разных валютах. Например, в соотношении 70 на 30 в пользу рублей.