2019-07-17T16:49:32+03:00
Политика

Путин и Лукашенко отправились в скит

Президенты России и Белоруссии приехали в Валаамский монастырь
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments8
Мы будем укреплять духовные основы и материальное благополучие нашей страны, - сказал Владимир Путин во время посещения Валаамского монастыря. Фото: Михаил Климентьев/ТАССМы будем укреплять духовные основы и материальное благополучие нашей страны, - сказал Владимир Путин во время посещения Валаамского монастыря. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
Изменить размер текста:

- Так же, как мы возрождаем Валаам, мы будем укреплять духовные основы и материальное благополучие нашей страны, - сказал год назад Владимир Путин во время посещения Валаамского монастыря.

Возможно, еще и это послужило причиной того, что Александр Лукашенко так охотно согласился на приглашение президента России вместе съездить на Валаам. Президент Белоруссии прилетел в среду утром в Санкт-Петербург и оттуда на вертолете отправился на Ладогу.

Два лидера вместе прибыли к Спасо-Преображенскому ставропигиальному мужскому монастырю, где приняли участие в торжественной службе.

- Владимир Владимирович сказал, что мне обязательно нужно сюда попасть, и я ответил, что буду рад приехать в компании своего друга, - сказал президент Белоруссии настоятелю монастыря.

После службы в монастыре президенты отправились в скит во имя Всех святых - так называемый Всесвятский скит. Вместе с отцом на Валаам прилетел и Николай Лукашенко.

В четверг Путин и Лукашенко примут участие в пленарном заседании Форума регионов Белоруссии и России в Санкт-Петербурге проведут уже официальные двусторонние переговоры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Минске уверены, что встреча Путина и Лукашенко будет содержательной

В Минске уверены в том, что предстоящая встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко будет весьма "содержательной". Соответствующее мнение высказал министр иностранных дел республики Владимир Макей (подробности)

Путин и Лукашенко проводят неформальную встречу на Валааме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Мария Захарова: На примере моряков мы показали украинскому народу, как его жестоко обманывает собственный МИД
Официальный представитель МИД РФ в прямом эфире Радио "Комсомольская правда" рассказала о фарсе в Киеве, о помощи Вышинскому и о деде-нацисте, которым гордится канадский министр [эксклюзив kp.ru]
"К этой истории никакого отношения не имеет": Генерал Канакин ушел в отставку из спецподразделения «Альфа» за три месяца до задержания офицеров ФСБ
Сергей Гончаров, ветеран знаменитого спецподразделения, который 27 лет руководил союзом бывших офицеров спецназа, прокомментировал «КП» последние события, связанные с группой «А»
Новости 24
Зеленскому рекомендовали разобрать недостроенный крейсер "Украина"
МИД Украины выразил протест против решения о продлении ареста украинским морякам
Американский истребитель F-15 аварийно приземлился в Польше
Юкия Амано может досрочно оставить пост главы МАГАТЭ из-за болезни
Зеленский потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской области
Япония спустила на воду новый миноносец с системой ПРО Aegis
На итальянском пляже спасли семью дельфинов
Суд продлил арест на три месяца всем 24 украинским морякам
Выгодная осень: 10000 билетов от 1000 рублей!
Арестованные за разбой бойцы спецназа ФСБ похитили 136 млн рублей
"Разруха в голове". Саакашвили сравнил современную Украину с УССР
Турецкий дипломат погиб в результате вооруженного нападения в Ираке
Госдума обсуждает упрощение получения вида на жительство
Медведев: переход на электронные паспорта может начаться в 2023 году
Песков: Киев и Москва не ведут переговоры по обмену украинских моряков
Глава правящей партии Грузии выступает за нормализацию отношений с РФ
Москалькова предложила пересмотреть решение суда в отношении украинских моряков
В Кремле обеспокоены ситуацией с обвинением матери тяжелобольного ребенка
В Кремле назвали предложение Володина о поправках в конституцию темой для дискуссии
Глава украинского ПАСЕ сообщил, что на вокзале Киева его сумка стала на кошелек легче
Нарушение работы ЗАГСов оказалось обычным системным обновлением
Оппозиционеры, сдавшие фальшивые подписи, могут попасть под уголовное дело
В Пекине высоко оценили слова Лаврова об отсутствии "китайской угрозы"
Генерал-майор Кожин рассказал о перспективах российской морской авиации
Зеленский устроил перепалку с директором аэропорта в Николаеве