Путин и Лукашенко отправились в скит

- Так же, как мы возрождаем Валаам, мы будем укреплять духовные основы и материальное благополучие нашей страны, - сказал год назад Владимир Путин во время посещения Валаамского монастыря.

Возможно, еще и это послужило причиной того, что Александр Лукашенко так охотно согласился на приглашение президента России вместе съездить на Валаам. Президент Белоруссии прилетел в среду утром в Санкт-Петербург и оттуда на вертолете отправился на Ладогу.

Два лидера вместе прибыли к Спасо-Преображенскому ставропигиальному мужскому монастырю, где приняли участие в торжественной службе.

- Владимир Владимирович сказал, что мне обязательно нужно сюда попасть, и я ответил, что буду рад приехать в компании своего друга, - сказал президент Белоруссии настоятелю монастыря.

После службы в монастыре президенты отправились в скит во имя Всех святых - так называемый Всесвятский скит. Вместе с отцом на Валаам прилетел и Николай Лукашенко.

В четверг Путин и Лукашенко примут участие в пленарном заседании Форума регионов Белоруссии и России в Санкт-Петербурге проведут уже официальные двусторонние переговоры.

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