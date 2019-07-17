Школьников в 8 классе загружают Данте и Шекспиром, а в "началке" на лето дают 40 томов

Родители школьников не в первый год жалуются на дурацкие летние списки для чтения. Проблем с ними и правда хватает. То первоклассникам советуют читать Гомера и пошлые стишки Пушкина. То 8-классникам подсунут Петрарку и "Декамерон" — видимо, вместо толкового секспросвета. Разбираемся, какие ещё перекосы есть с летним чтением.

Сказки и мифы: кошмар перед сном

Главное, что рекомендуют учителя детям в начальной школе — это сказки. Братьев Гримм и Андерсена, итальянские и армянские, народов России... И очень редко, практически никогда не упоминается — а какие именно сказки читать? В каком издании? Какой перевод выбрать? Ведь даже классические сказки про Русалочку и Золушку в неадаптированном виде довольно мрачные и кровавые. А уж на что ребёнок наткнется, читая сказки наобум...

В списках для чтения на каникулы хватает и мифов, которые вообще-то тоже не рассчитана на детскую психику. Вспомнить хотя бы олимпийских богов, которые убивали направо и налево за любую мелочь и совращали все, что движется. И для первоклассника такие откровения могут стать шоком.

Ищите перевод!

Конечно, есть и адаптированные варианты, в которых сестрам Золушки не пришлось отрубать себе пятки, чтобы втиснуться в хрустальную туфельку. А Афродита появилась на свет из морской пены, а не из, кхм, отрезанного мужского достоинства самого древнего бога Урана. К сожалению, учителя редко упоминают о такой мелочи, как подходящий литературный перевод. А ведь Николай Кун ещё в 1914 году написал "пристойную" версию античных мифов специально для дореволюционных лицеистов и гимназисток!

Филологи и историки скажут — сказки и мифы создавались не для развлечения, а для инициации. Их главная цель показать: чтобы выжить, надо вести себя правильно. А если будешь нарушать запреты и традиции, то страшный жестокий мир тебя накажет. Но у современных детей другая психика, а у современных родителей — совсем иной подход к воспитанию. Так что чтобы знакомство с подобными сюжетами не обернулось стрессами и ночными кошмарами, стоит заранее посмотреть, какая именно книжка оказалась в руках у ребёнка.

Родители школьников не в первый год жалуются на дурацкие летние списки для чтенияФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Гаргантюа для пятиклассника

Другая проблема — это произведения не по возрасту. Вчерашним первоклассникам предлагают читать "Оливера Твиста" и "Приключения Лемюэля Гулливера". В 5 классе - "Повесть временных лет" и "Поучения Владимира Мономаха детям". В восьмом — "Гаргантюа и Пантагрюэль" Рабле и "Декамерон" Боккаччо. В девятом — "Гамлета".

Понятно, что такие произведения даются детям "на вырост". Но с таким запасом, что смысл изучения теряется.

- Школьная программа вообще практически вся рассчитана на взрослого читателя, - отмечает преподаватель русского языка и литературы Сергей Волков. - И включать в списки чтения на лето серьезную литературу учитель должен, опираясь на интересы своего класса. Кроме того, эти произведения можно изучать не целиком, а фрагментами. Читать самые яркие и известные главы, чтобы составить представление о книге и, при желании, вернуться к ней уже во взрослом возрасте.

Устаревшие и политические

В начальной школе произведений не по возрасту тоже хватает. Это и "Приключения Чиполлино" Родари, "Тимур и его команда" Гайдара, "Кондуит и Швамбрания" Кассиля, и многие другие. Сами по себе книжки прекрасные, и советские дети читали их запоем. Но если присмотреться к ним сейчас, свежим взглядом, то вылезает много политического контекста. Это раньше он был злободневным и понятным, а сегодня современные дети его уже плохо считывают. Так что книжки про революцию и пионеров могут показаться им непонятными, а иногда и дикими. Для современных второклашек шоком становится даже “безобидный” рассказ Носова “Огурцы” - где мама отказывается от сына, стащившего огурцы на колхозном поле.

С другой стороны, подобные книги — это тот самый культурный код, который объединяет разные поколения. Так что лучше будет, если мамы-папы и бабушки-дедушки будут читать книжки из своего детства вместе с ребёнком, и объяснят все непонятные слова и явления, а заодно расскажут и про свое собственное детство.

На колу мочало, начинай роман сначала

Много в списках на лето и повторов. Например, "Маленький принц" читается аж трижды — в 1-ом классе, в 6-ом и в 11-ом. "Оливер Твист" Диккенса и "Хоббит" Толкиена встречаются в программах дважды, а "Все лето в один день" Бредбери предполагается перечитывать аж четыре раза.

Дело в том, что одни дети дозреют до приключений Бильбо Бэггинса в семь лет. А другие — только в 14, но к этому моменту уже позабудут о книжке из давнишнего списка, так что им надо напомнить. Но из-за этих повторов списки для чтения непомерно распухают и отталкивают уже своей громадностью.

Подавайте собственный пример и читайте сами, для удовольствия. Пусть ребёнок увидит, что читать надо не только для хороших оценокФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По книжке в день

Впрочем, и без повторов количество книг, которые детям надо прочесть летом, просто зашкаливает. У первоклассников в перечне 40-50 произведений. И это не только небольшие сказки и повести, но и целые эпопеи про Малыша и Карлсона, про Винни-Пуха и Муми-тролля. Уже только их можно читать все лето!

А ведь ещё читательский дневник, куда надо записать название произведения и автора, главную идею и свои впечатления, а также количество прочитанных страниц в день... И вот, вместо того, чтобы с головой погрузиться в увлекательные приключения и читать в собственном темпе, ребёнка втягивают в гонку и отчеты.

Старшеклассникам и того хуже. Помимо обязательной программы, которую в течение учебного года осваивать будет некогда, надо успеть осилить чуть ли не сотню рекомендованных и внеклассных книжек. И все — запомнить, проанализировать, разложить сюжетные перипетии по полочкам. Вот тут-то бы и пригодился читательский дневник, но увы — в старшей школе у ребят и без того хватает дел.

Что в итоге

Выходит, что оставлять ребёнка со списком для чтения один на один — не самый лучший вариант. Да и учителям часто стоило бы больше заботиться о деталях и объяснять родителям (а не детям — все равно вылетит из головы), какие именно произведения и кому читать. Но это работа сложная, индивидуальная, и не оплачивается дополнительно. Поэтому заботу о том, что читать детям летом, придется взять на себя их родителям. Ведь именно от этого зависит, будет ли ребёнок любить чтение и вернется ли он к книге, когда над душой уже не будет стоять педагог с указкой.

Мнение эксперта

Хотите вырастить книгочея - не перегрузите его томами

Для многих младшеклассников чтение — это серьезный труд. У многих малышей ещё не до конца сформировались отделы мозга, отвечающие за этот навык. Да и ребята постарше часто с трудом воспринимают сложные тексты: буквы знакомые, слова понятные, а общий смысл — ускользает.

- Проблемы с чтением сегодня испытывают почти две трети детей, - напоминает академик Марьяна Безруких, директор Института возрастной физиологии Российской академии образования. - Навыки чтения формируются от 1-го к 4-му классу, у первоклассников их вообще пока нет. Даже те, кто хорошо читают, делают это медленно — потому что ребенку нужно не просто пробежать глазами страницу, а извлечь оттуда информацию. Поэтому как они могут справиться с таким объемом литературы, неизвестно!

Так что для ребёнка, который ещё не очень хорошо читает, 40 книг на три месяца — это не развлечение, а серьезный труд. С не сформированным навыком чтения даже страницу текста может быть непросто осилить.

- Вслух такое количество литературы прочитать невозможно, поэтому мы заставляем ребенка читать про себя, - продолжает Марьяна Михайловна. - Но этому ребенка тоже никто не учит! Более того, стандарт дошкольного образования не предполагает обучения чтению. Школа этим тоже не занимается, она хочет получить уже читающего ребенка. И вот ребенка, как могут, учат читать его родители, которые сами читают так же плохо! Потому что родители учились в тот период в 80-х, когда требовалось только скоростное чтение. Это проблема далеко не первого поколения.

Как помочь ребёнку научиться читать лучше

Подбирайте книги по возрасту и ориентируйтесь на уровень и интересы своего ребёнка. Школьная программа им часто не соответствует.

Слушайте разнообразную музыку – это развивает слух и формирует новые нейронные связи. От болезни Альцгеймера впоследствии тоже защитит.

Рисуйте, плетите из бисера, лепите из пластилина – это полезно для мелкой моторики и для развития мозга в целом.

Во время занятий не торопитесь, не ругайте ребёнка и делайте перерывы. Стресс блокирует способность запоминать что-то новое. А перерывы нужны, чтобы новая информация успела правильно усвоиться.

Подавайте собственный пример и читайте сами, для удовольствия. Пусть ребёнок увидит, что читать надо не только для хороших оценок и сдачи экзаменов.

А как вы думаете, что нужно читать детям летом?.А как вы думаете, что нужно читать детям летом?. Your turn!

Примерный список литературы для летнего чтения во 2 классе (с 1 на 2 класс)

Русская литература

А.С.Пушкин “Сказка о царе Салтане”, “Сказка о мертвой царевне и семи богатырях”

Д.Н.Мамин-Сибиряк “Серая шейка”

Л.Н.Толстой “Три медведя”, “Котенок”, “Булька”, “Два товарища”

Н.Носов “Живая шляпа”, “Ступеньки”, “Заплатка”, “Затейники”, “Приключения Незнайки и его друзей”

М.М.Зощенко “Елка”

В.Катаев “Дудочка и кувшинчик”,”Цветик-семицветик”

П.П.Бажов “Серебряное копытце”

М.Пришвин “Еж”, “Берестяная трубочка”, “Лисичкин хлеб”

В.Бианки “Как муравьишка домой спешил”, “Аришка трусишка”, “Кто чем поет”

В.В. Медведев “обыкновенный великан”

Э.Н.Успенский “Крокодил Гена и его друзья”, “Дядя Федор,пес и кот”

А.М.Волков “Волшебник изумрудного города”

Зарубежная литература:

Г.Х.Андерсен “Принцесса на горошине”, “Дюймовочка”, “Стойкий оловянный солдатик”, “Русалочка”,”Гадкий утенок”

Братья Гримм “Сладкая каша”, “Золотой гусь”

Ш.Перро “Спящая красавица”, “Кот в сапогах”, “Золушка”, “Красная шапочка”

Дж.Родари “Путешествие голубой стрелы”

Т.Янссон “Маленькие тролли и большое наводнение”

А.Линдгрен “Три повести о Малыше и Карлсоне”

А.Милн “Винни Пух и все-все-все”

Р.Киплинг ”Рикки-Тикки-Тави”, “Отчего у верблюда горб”, “Слоненок”, “Откуда взялись броненосцы”

Стихи:

Б.Заходер “Веселые стихи”, ”Птичья школа”

С. Михалков “Дремота и забота”, ”Про мимозу”, “Дядя Степа”, “Чистописание”

С.Маршак “Рассказ о неизвестном герое”, ”Детки в клетке”, ”Школьнику на память”

К.Чуковский “Доктор Айболит”

Г.Б.Остер “Вредные советы”, “Зарядка для хвоста”

Примерный список литературы для летнего чтения в 8 классе (с 7 на 8 класс)

Обязательная литература:

«Слово о полку Игореве»

А. Данте «Божественная комедия» (перевод М.Лозинского)

Ф. Петрарка Сонеты.

Д. Боккаччо «Декамерон» (перевод Н. Любимова)

У. Шекспир «Ромео и Джульетта», Сонеты.

М. де Сервантес «Хитроумный идальго Дон-Кихот Ламанчский» (в сокращении)

Ж.-Б.Мольер «Мещанин во дворянстве»

Н. Карамзин «Бедная Лиза»

Д. Фонвизин «Недоросль»

М. Лермонтов «Мцыри», лирика

А. Пушкин «Капитанская дочка», «Пиковая дама»

Н. Гоголь «Ревизор»

И. Тургенев «Ася»

М. Горький «Челкаш»

А. Твардовский «Василий Тёркин»

В. Шукшин Рассказы

Б. Васильев «А зори здесь тихие…»

Литература для внеклассного чтения:

Русская классика

А. Пушкин «Полтава»

А. Чехов «Душечка», «Дом с мезонином» и др. рассказы

М. Зощенко. Рассказы

М. Алданов «Чертов мост» (главы)

Б. Васильев «Завтра была война», «В списках не значился», «Утоли мои печали»

Л. Леонов «Золотая карета»

А. Островский «Свои люди - сочтёмся», «За двумя зайцами», «На всякого мудреца довольно простоты», «Не всё коту масленица»

И. Тургенев «Первая любовь»

Ф. Достоевский «Неточка Незванова»

Л. Толстой «Детство», «Отрочество», «Юность»

А. Грин «Бегущая по волнам»

Д. Хармс «Старуха»

Зарубежная классика

Ч. Диккенс «Оливер Твист»

Г.Х. Андерсон «Три льва и три сердца»

Р. Желязны «Джек-из-тени», «Колокола Шоредана»

К. Саймак «Всё живое», «Когда в доме одиноко», «Поколение, достигшее цели»

М. Твен «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура»

У. Голдинг «Повелитель мух»

Э. По «Колодец и маятник», «Метценгерштейн»

Т. Томас «Целитель»

Р. Шекли «Ордер на убийство»

Ф. Браун «Арена»

Дж.Г. Байрон «Паломничество Чайльд-Гарольда»

Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»

Лопе де Вега «Собака на сене»

Приключения и фантастика

А.и Б. Стругацкие «Обитаемый остров», «Понедельник начинается в субботу»

А. Азимов «Стальные пещеры», «Поющий колокольчик»

Е. Шварц «Тень», «Обыкновенное чудо»

Г. Уэллс «Когда спящий проснётся», «Пища богов», «Машина времени»

Р. Брэдбери «451˚по Фаренгейту»,

Р. Грин «Приключения короля Артура и рыцарей Круглого стола»

К.де Труа «Ивейн, или Рыцарь со львом»

Э.Т.А.Гофман «Песочный человек»

С. Лем «Магелланово облако»