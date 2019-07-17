Украинских моряков оставили под стражей

Будничное заседание о продлении меры пресечения украинским морякам, задержанным в ноябре прошлого года в Керченском проливе, вызвало небывалый ажиотаж среди прессы. Повышенный интерес, разумеется, связан с активизацией переговоров по обмену заключенными между Россией и Украиной, и у здания суда собралось рекордное количество репортеров.

- Встретил возле Лефортовского районного суда Ольгу Скабееву. Топ российской пропаганды никогда не приезжает на суды по украинским пленникам. Сегодня почему-то исключение! Узнаем скоро, к чему бы это, - сверял часы по российским телеведущим украинский журналист Роман Цимбалюк.

Первых шестерых подсудимых в коридоре суда родственники встретили аплодисментами. По лицам моряков, которых завели в зал заседания, было видно, что они преисполнены оптимизма. Однако их ожидания не оправдались. Всех шестерых оставили под арестом еще на три месяца. Как и зашедших за ними партиями их 18 «подельников».

Напомним, 25 ноября 2018 года два бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» в сопровождении буксира «Яны Капу» попытались прорваться через Керченский пролив, нарушив государственную границу России. На требования пограничников они не реагировали, опасно маневрируя в зоне судоходства. При задержании 22 моряков и двух сотрудников СБУ, находившихся на катерах, было применено оружие. Всех задержанных обвиняют по статье «незаконное пересечение границы России в составе организованной группы».

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