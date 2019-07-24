Игорь Бабушкин, временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области: Почему люди мне верят? Потому, что я не собираюсь их обманывать

Сразу объяснимся: в первый день нам пришлось встать в 4 утра, во второй - в 5 с "копейками". Поэтому - если что не так в наших интервью - а мы "выговаривали" их такими не очень выстроенными фрагментами - то во время тряски, сидя в губернаторской машине, то - на бензозаправке, и только в конце уже - в кафе, кто - под светлое нацеженное пиво, кто - под тёплый томатный сок. Так вот - и если снимки где-то смазанные - не обессудьте. Все - в динамике ведь - и происходило, и готовилось.

А потом - то, что удалось записать и запомнить - мы не сильно-то и правили. Нам тоже некогда.

О «горькой доле» крайне бедных

...Уже с самого утра на дворе плюс 35. На обливающихся потом журналистах «Комсомолки», как, впрочем, и на временно исполняющем обязанности губернатора, рубашки высыхают моментально. (Если бы наше начальство это вот все увидело, нам бы с фотокором Мишей Фроловым точно повысили зарплату!)

Городская набережнаяФото: Михаил ФРОЛОВ

А Игорь Бабушкин - ну вот будто специально выбирал для своих маршрутов (а мы от него не отставали!) не сильно тенистые места и, кажется, самые пыльные необустроенные проселочные дороги, и школу с разбитыми ступеньками, и дома, сложенные из самана.

Я нарочно засекал: в Ахтубинске на современных, работающих бесперебойно образцово-показательных производствах - в «Руссоли» и «Кнауфе»,- временно исполняющий обязанности губернатора провел минут по 15 - 20. А на судостроительном заводе «Красные Баррикады» в Икрянинском районе (из-за ошибок прежнего менеджмента это предприятие попало в долговую ловушку и остановилось) Бабушкин задержался часов на пять... Пока не поговорил с рабочими, инженерами, кризисными управляющими и просто с местными жителями - не уехал. И еще мне показалось - он особенно сильно меняется в лице, когда видит старые деревянные детсады. Сначала под тем же Ахтубинском, потом - за «Красными Баррикадами». Ну я и поделился с Бабушкиным этими своими внимательными наблюдениями...

В каждом районе есть такой деревянный детский садФото: Михаил ФРОЛОВ

- Самое страшное, Александр, не это, - сказал Игорь Юрьевич. - Самое страшное, что он не единичный здесь. И он не единичный - там... В какой бы район ни приехать, везде есть такой детский сад.

- И чего теперь? Это вам сколько надо, лет 20 работать губернатором, чтобы все перестроить, да?

- Зачем вы так ставите вопрос?

- А сколько?

- Давайте сначала с одним сроком попробуем справиться, - если изберут, а потом - дальше. Будем строить другие планы.

Встречи с жителями области позволяют узнать проблему, которые волнуют людейФото: Михаил ФРОЛОВ

- Мне показалось, когда я смотрел на эти встречи, я был раньше на таких… что вы их подкупили просто, чем? Вот участников? Подкупили тем, что вот приехали и вы ничего не боитесь, никаких острых вопросов. Что вас будут там за рукав дергать. Что вот вы настоящий, живой руководитель области. И они поэтому, у меня такое ощущение, очень интеллигентно с вами разговаривали везде, да?

- Очень хорошо, на самом деле. Но я не понимаю, чего бояться в этой ситуации. Чего бояться-то?

- Обычно чиновники, знаете же, как - народ гвалт поднимет, истерику, начнут орать. И начальство всякое этого боится. А у вас на ваших встречах вроде весь набор, и на инвалидных колясках приехали, и с детьми, которых некуда деть. И пенсионер тут, которому негде скотину напоить. С водой-то плохо...

- Да у нас почти везде с ней плохо!

- Вот все – полный набор был. А почему-то злости не было у вас? Или они - чего?

- У меня или у них?

- У них. У вас-то была. Злость. У вас была, такое недоумение у вас, - детский садик, там чего-то какое-то пепелище, какие-то волки бегают. Вы так удивленно: и это детский сад? А что это? Вам же могут не показывать все это. Зачем показывают?

- Я так могу сказать, что мне пытались не показывать при первых встречах, пытались организовывать постановочные вопросы.

- А кто?

- Не будем сейчас их называть, есть такие особо рьяные чиновники, которым очень хотелось все представить не в том свете, как это выглядит на самом деле. Я думаю, что мы с этим тоже позже разберемся. Выглядело это просто ужасно.

- А как вы их раскололи?

- Фальшь она же всегда чувствуется. Вы же знаете.

Наш обозреватель вместе с фотокором провели два непростых рабочих дня с новым руководителем регионаФото: Михаил ФРОЛОВ

- У меня такое ощущение, что люди, с которыми вы общаетесь, они губернатора себе представляли другим.

- Ну каким же?

- Вот он в галстуке, в пиджаке, на экране, умные слова говорит. Ну, где-то, может быть, - мимо с «мигалкой», с сиреной проскочил. А вот вы им другой образ губернатора показали... Вы как этот образ лепили?

- Я ничего не лепил. Мне почему-то хочется остаться самим собой. Вот как я себя чувствую в жизни, как общаюсь со своими друзьями, с подчиненными, точно так же и предпочитаю общаться с другими людьми, с гражданами, с теми, с которыми сегодня встречаюсь.

ИЗ "РАЗВЕДДАННЫХ" ПОЛКОВНИКА БАБУШКИНА

"Удельный вес» астраханцев, которые - «за чертой бедности»

«В I квартале 2019 года денежные доходы населения сложились в сумме 67 160,5 млн. рублей и увеличились в сравнении с соответствующим периодом 2018 года на 1,6%. Регион занимает лишь 59 место в стране по уровню жизни населения. Удельный вес астраханцев, которые живут за чертой бедности, составляет 16%. А доля крайне бедных – 2,1% - хуже в ЮФО (Южном федеральном округе. - А.Г.) ситуация только в Калмыкии и в Республике Крым. Существуют проблемы обеспеченности населения местами в социальных и образовательных учреждениями: 3120 детей от 1,5 до 3 лет не обеспечены местами в дошкольных учреждениях, 17% школьников обучаются во вторую смену (средний показатель по России – 14,5%).»

11 миллиардов + боевой опыт и стаж госслужащего

...Пока мы эти два дня ездили по городам, весям и сёлам области и пока народ задавал Бабушкину вопросы - про воду, дороги, доплаты - мы, так чтобы он не слышал, спрашивали и у самого народа... "А почему вы верите этому человеку? Он вам столько обещает, и вас, как мы поняли, столько обманывали. Чем Игорь Юрьевич лучше других?» Некоторые говорили: да мы просто до него никого другого - в смысле, губернатора - здесь и не видели. Никогда". А то отвечали и совсем просто: «А некому больше - верить или не верить - никто с нами не разговаривает". Некоторые пожимали плечами.

Я сделал такой вывод, что, во-первых, люди устали, что их обманывают – и на заводе «Красные баррикады», и в селах, и везде. А, во-вторых... Впрочем...

Народ задавал Бабушкину вопросы - про воду, дороги, доплатыФото: Михаил ФРОЛОВ

- А вы как считаете, - спросил я напрямую у нашего героя,- почему Бабушкину здесь верят.

- Я еще не успел удостовериться в том, что мне верят.

- Почему? Вот они стоят, вы им говорите: будет - то, будет - то…

- Я стараюсь выстраивать последовательность своих действий таким образом, что если обещал, то сделал. На самом деле сейчас самый сложный период…

- Они же вас не знают.

- Когда люди хотят слышать обещания о том, что ситуация будет исправлена, решена их проблема... К сожалению, не всегда есть возможность однозначно сказать: да, это у вас будет.

Самое страшное – пообещать и не сделать.

Единственное, что я могу обещать сейчас, это полноценно погрузиться в проблемы, изучить их с разных сторон...

- Процентов на 80 вы сроки конкретные называете, деньги, суммы - солидные.

- Я сроки конкретные и суммы называю только в тех случаях, когда проблему понимаю. Хоть прошло и мало времени, но я его не терял даром. И уже успел изучить те проекты и те программы, которые сегодня только запланированы или уже реализуются.

К сожалению, из-за слабой информированности или полного её отсутствия у людей нет понимания, что запланировано на ближайшую, на отдаленную перспективу. Поэтому все приходится выстраивать уже сейчас, по ходу.

- Обычно, когда Владимир Путин назначает временно исполняющего обязанности губернатора, он ему дает - не то, что обещания, а какие-то шансы. В каком плане? Ну, что вы после этого можете пойти в министерство, в правительство, попросить дополнительные средства. И вот здесь что-то вам уже удалось выбить? Кто сколько дал?

- Во-первых, когда Владимир Владимирович мне выразил свое доверие, ни о каких шансах, ни о каких преференциях или льготах речи не шло. Но вместе с тем, я считаю, что за прошедший период - при непосредственном участии президента - даны очень важные поручения, которые позволили нам уже сегодня получить дополнительные средства федерального бюджета, в том числе - из резервного фонда правительства, на ряд социальных объектов.

Пока мотоцикл Игорь Бабушкин в Астрахань еще не привезФото: Михаил ФРОЛОВ

- Я слышал - там их до полусотни...

- Да. У нас запланировано 50 социальных объектов. По 39 уже есть сегодня финансовое подтверждение. И мы там уже начали или совсем скоро начнем работать. По 11 такие средства будут заложены на следующий год.

- С мостами же у вас плоховато...

- У нас есть ряд поручений, которые касаются постройки мостов. Да, с мостами большая проблема. Вы знаете, 283 моста на территории Астраханской области, 143 из них - в аварийном состоянии, по которым необходимо в кратчайшие сроки проводить работу. Потому что это объекты особой опасности.

Кроме того, национальные проекты, федеральные целевые программы позволяют нам тоже рассчитывать на решение тех или иных проблем.

- Хорошо - вот приехал новый руководитель... Сколько же, в общей сложности, по всем этим программам, с вашим приходом, в область теперь поступает средств?

- Сегодня порядка 11 миллиардов уже находится в нашем ведении. Это - реальные деньги, которые мы обязательно должны освоить.

- На эту руководящую должность вас рекомендовали после того, как вы в постпредстве поработали... Что, именно вот такая военная косточка нужна, да? Или - сплав опыта административного и боевого? Или - что? Почему именно вас?

- Не знаю. Лучше, наверное, спросить тех, кто принимал такое решение. Но меня тоже все спрашивают: вы силовик, и вас назначили в этот регион. Наверное, потому, что здесь какая-то определенная силовая составляющая, миссия и задача в нынешний период жизни необходима.

Люди идут к Бабушкину со своими проблемамиФото: Михаил ФРОЛОВ

И почему-то все забывают, что я достаточно длительный период трудился и служил Родине на гражданском поприще. До нынешнего поста был заместителем полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе. И курировал далеко не военные и не специальные задачи, а выполнял функции, связанные с социально-экономическим положением в этом округе.

До этого долгое время – шесть лет – работал в Росимуществе в ранге заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Выполнял абсолютно мирные задачи, связанные с корпоративным управлением, экономикой, распоряжением имуществом. Поэтому - говорить о том, что здесь сыграло ключевую роль, мне сложно. Наверное, вы правы, может быть, при моем назначении сыграл роль как раз именно сплав того опыта, которым сегодня я могу располагать.

Игорь Бабушкин: Почему люди мне верят? Может, потому, что видят - я не собираюсь их обманыватьФото: Михаил ФРОЛОВ

- А вот вы будете все время так работать? Или это только предвыборная кампания - до сентября?

- Нет, мы обязательно будем работать именно в таком ключе. И весь состав нашего правительства - и сегодняшний, и последующий состав правительства, в случае, если буду избран, - будет нацелен на то, чтобы продолжить и в постоянном режиме вести диалог с людьми.

И больше всего меня заботит то, как сегодня я могу помочь людям.

- А вот эти формы, где-то маршрутка, или как ее назвать, ездит мобильная приемная, жалобы собирает, где-то - в интернете можно к вам обратиться… Вы сказали, 600 пришло за один день, что ли?

- За неделю работы. И это - не так уж и мало. Мы работаем по каждой жалобе.

Мобильная приемная губернатораФото: Михаил ФРОЛОВ

Зачем он привёз с собой Устав сухопутных войск?

Кто следит за моей журналистской работой (в целом - довольно интенсивной), тот знает - я люблю делать беседы с руководителями - полковниками и генералами (Евкуров, Дюмин, Цивилев, Миронов...) Но полковник запаса Бабушкин удивил меня - так удивил.

...Ну, а вот теперь - моё открытие! Точнее, ноу-хау это - бабушкинское. Но заметил-то у него первым - я!

- А вы отдаете себе отчет в том, - спрашиваю - вкрадчивым голосом - у Игоря Юрьевича, - что говорите вы не как чиновник, а все равно как военный? Вы же недолго в постпредстве проработали, у вас все равно какие-то рубленные фразы, где-то из воинского устава, где-то - из приказа. Может, вам поэтому верят, что вы говорите как-то по-другому? Вы иногда стоите по стойке смирно, как командир перед строем.

- Я никогда не замечал за собой.

Игорь Бабушкин в кабине комбайнаФото: Михаил ФРОЛОВ

- Может быть, поэтому - верят?

- Не знаю. Может быть, и поэтому.

По поводу устава - вы абсолютно правы, у меня на столе лежит боевой устав cухопутных войск.

- Серьезно?

(Ну, честно говоря - это я только сделал вид, что не видел на столе Устава. Эту плотную книжечку, знакомую мне еще по армии, немного потертую, я вот сразу же заметил. Но виду не подал...)

- Конечно. Никто ничего нового не придумал. Как у нас в военном училище говорили: учи устав, там все написано.

- Вы же его наизусть знаете?

- Нет, конечно, подзабыл, теперь приходится заглядывать.

- И какие пункты, параграфы вы, допустим, сегодня посмотрели?

- Получив боевую задачу, командир должен оценить обстановку…

- Вы устав не будете убирать? Что это для вас? А ваши подчиненные интересуются - что за устав у шефа, почему, зачем?

- Нет, пока не спрашивают. Наверное, опасаются, что заставлю выучить.(смеется)

Игорь Бабушкин - кадровый офицерФото: Михаил ФРОЛОВ

- Вот - опять у вас стилистика такая - прямо уставная!

- Я с детства мечтал стать военным. В пять лет уже ходил, отдавал всем честь. Почему-то всех называл «товарищ капитан». Кстати, чаще всего угадывал...

- А почему военным-то?

- Не знаю. В семье нет никого военных. Но не могу объяснить. Наверное, книжки читал правильные и фильмы смотрел.

- А какие книжки?

- Книжки - разные. А любимый фильм, если вы меня спросите, «Офицеры». Могу до сих пор смотреть, нет-нет - и может прошибить слеза.

- Сколько вы раз его смотрели?

- Не знаю, бессчетное количество раз.

И где-то в девятом классе я определился с тем, что буду поступать в Московское высшее общевойсковое командное училище Верховного Совета РСФСР, где кремлевские курсанты. После школы мне поступить не удалось. Потому что я буквально перед вступительными экзаменами заболел. Приехал поступать с температурой. Несмотря на это, сдал физподготовку, какой-то профотбор. И на медкомиссии меня успешно отправили домой.

Год я провел дома, поступил в профессионально-техническое училище.

- А этого нет в ваших биографиях.

- Я обучался на наладчика станков с числовым программным управлением. Конечно, наладчиком полноценным я не стал. Но при этом токарем-фрезеровщиком я был - 3-го разряда.

На воротах - Игорь БабушкинФото: Михаил ФРОЛОВ

- Это невысокий разряд.

- Нормальный, как раз для уровня начинающего.

- А разряд спортивный у вас какой?

- Занимался борьбой, очень хорошо играл в волейбол - даже в профессиональной команде. У меня были разные предложения продолжить спортивную карьеру. Но я все же поступил в военное училище, которое окончил в 1992-м (см. официальную биографию).

Вид на Астрахань с высотыФото: Михаил ФРОЛОВ

* * *

- А сейчас у вас здоровье как?

- В порядке, слава Богу.

- Вы такие нагрузки выдерживаете… Во сколько вы начинаете, в семь утра?

- Да.

- И до двенадцати?

- Да.

- А вот вы как планируете свой рабочий день? Вы где, в машине спите? Или как? На рабочем месте не засыпаете, когда никто не достает?

- Сплю я дома. Но, к сожалению, сейчас удается спать очень мало.

- Ну, сколько?

- Не знаю, порядка 5-6 часов.

- Путин шесть часов спит.

- Ну вот и я сплю так, порядка пяти-шести часов.

Прием населенияФото: Михаил ФРОЛОВ

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

«Это - Ботлих. Август 1999-го. Тогда никто не позировал»

- ...Путин же вас знает, есть даже знаменитое фото.

- Да, хорошая фотография. Она такая живая, там никто не позировал.

Оригинал фото мы нашли - нам прислал его автор Алексей Кондратьев. Игорь Бабушкин - справа, с пулеметом в руках. Фото Алексея КОНДРАТЬЕВА

- У вас оригинала нет?

- Только пересъемка. Мне ее прислали после того, как вышла книга значимых событий Владимира Владимировича в период президентского срока. Живая очень фотография, она мне очень дорога.

- Там Магомедали Магомедов, глава Республики Дагестан.

- Это события Ботлиха 99-го года.

(Напомним - в августе 1999-го, в ранге премьер-министра, Владимир Путин прибыл в Ботлих, чтобы ознакомится с обстановкой на месте недавних боев с отрядами исламских экстремистов. Тогда бандформирования Басаева и арабского наемника Хаттаба атаковали дагестанские районы с территории Чечни. В районе Ботлиха, расположенного на пересечении дорог, ведущих в Чечню, Азербайджан и Грузию, бандформирования были разбиты федеральными силами и дагестанским ополчением.)

- ...Вас туда командировали? Вы в этом же самолете летели или уже там ждали Владимира Путина?

- Мы прилетели в передовой группе.

- Если мы найдем оригинал, вы его куда повесите?

- Не знаю... Наверное, рядом с той фотографией, где мы запечатлены с Владимиром Владимировичем, когда он выразил мне вот это доверие – работать в Астраханской области.

(Кстати, оригинал мы нашли - нам прислал его автор фото Алексей Кондратьев. И уже сегодня это фото отправим Игорю Бабушкину... )

- А вот когда президент отправлял вас в Астрахань. Он же вам что-то сказал? Он по плечу вас похлопал?

- Когда?

- Когда вы с ним сидели. Или когда журналистов выводят. Что там было у вас?

- Во-первых, он выразил надежду…

- Это общие слова, официальные. А если по-человечески?

- Он мне пожелал, чтобы я был уважительным к людям, погрузился и вник как можно быстрее во все проблемы, которые сегодня существуют в регионе. Включился быстро в работу и начал решать эти проблемы.

Встреча с работниками сельского хозяйстваФото: Михаил ФРОЛОВ

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Игорь Юрьевич Бабушкин, родился 5 апреля 1970 года в городе Рыбинске Ярославской области.

Образование:

1992 год - Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РФ; 2002 год - Голицынский военный институт Федеральной пограничной службы РФ (юриспруденция). Позднее - АНО ВПО «Институт менеджмента, экономики и инноваций».

В 1992-м - 2012 годах занимал командные должности в Вооруженных Силах РФ и подразделениях ФСБ России.

Полковник запаса.

В 2013-м - 2018 годах работал заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). Курировал управления имущества государственной казны, федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, управления отраслевых организаций и зарубежной собственности, организаций промышленного комплекса, отвечал за вопросы передачи объектов церкви.

25 сентября 2018 года - распоряжением руководителя Администрации Президента РФ - назначен заместителем полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

5 июня 2019 года Указом президента РФ назначен временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области.

Действительный государственный советник Российской Федерации II класса.

И ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО СТРОК В БИОГРАФИЮ

«Отец был сварщиком на заводе, мать - учительницей»

- Короче, товарищ полковник, у меня такое ощущение, что вас здесь принимают за командира...

- А я и не собираюсь менять свой имидж, отказываться от того, что внутри заложено семьей, моими командирами…

- Вы, кстати, о командирах разговаривали, а о родителях мало рассказали.

- Я очень горжусь и люблю своих родителей. К сожалению, отца сегодня уже нет, 3 года будет, как его не стало.

- Он чем занимался по жизни?

- По жизни его можно назвать большим тружеником. Ни одного дня не было, чтобы отец чем-нибудь не занимался, что-нибудь не делал. Даже на пенсии он каждый день ездил на свой приусадебный участок, для того, чтобы работать. Он ездил туда, как на работу. Всю свою жизнь проработал сварщиком на стройке. Поэтому легкой его жизнь точно назвать нельзя.

Отец - его звали Юрий Васильевич - был суровый, мама - Нелли Константиновна - тоже достаточно строгая, она работала учительницей младших классов, но всю любовь она отдавала людям. Я говорю, что отец «суровый», но по сути своей он был очень человечный и мягкий.

- А вас как отец наказывал?

- Когда надо было, он меня порол.

- Чем?

- Да по-разному. Солдатским ремнем.

- У него был армейский ремень?

- У всех были армейские ремни.

- А за что?

- По-разному. Покурил во втором классе.

- С тех пор не курите.

- Нет, не курю....

- А еще за что?

- Много было всего, я не могу сходу вспомнить. Нормальные жизненные ситуации. За дело, короче говоря.

О СЕМЬЕ

«Когда я ездил в боевые командировки - жена тоже мужественно себя вела»

- Некоторые интересуются - когда вы уже свою семью в Астрахань перевезете?

- У меня сейчас такой очень напряженный период, когда практически я сам себя не вижу, а семью тем более не увижу. Поэтому сейчас они отдыхают, набираются сил, очень много там всяких дел, связанных с делами накопившимися, с решением проблем будущих.

- А дочке сколько?

- 15 лет. Она в девятый класс перешла. Поэтому, когда, дай Бог, все случится, сложится, конечно, я без семьи - никуда. Мне будет очень сложно. Поэтому они переедут сюда.

- А супруга у вас чем занимается?

- Она у меня – индивидуальный предприниматель, помогает организовывать разные проекты.

- А что заканчивала, кто - по специальности?

- По специальности - статистик. Она, как жена офицера, достаточно мужественно восприняла и предыдущее назначение, и это. Мужественно вела себя, когда я ездил в боевые командировки. Несмотря на то, что - как сама признавалась мне, никогда в жизни не мечтала и не хотела выйти замуж за военного. Но так случилось.

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

...И еще взял с собой иконы любимых святых

- А что вы еще с собой привезли в Астрахань - тельняшку, каску, сапоги, берцы, ремень?

- С собой я еще взял иконы.

- Это какая-то давняя икона?

- У меня много икон. Я взял с собой иконы своих любимых святых - икону Спасителя, икону Богородицы. Они у меня и в кабинете, и там, где я живу.

- Мы здесь съездили с вами в храм. Это было ваше первое посещение храма?

- Нет, не первое. Я уже был в Астрахани в храме неоднократно.

Игорь Бабушкин в одном из Астраханских храмовФото: Михаил ФРОЛОВ

- А там, в Ахтубинске, вы встретились…

- С епископом. У нас два архиерея - митрополит Никон и епископ Антоний, с которым мы общались в этот раз. Северные районы - это епархия, в которой управляющим архиереем является владыка Антоний.

- Мы видели, вы икону подарили. А какие слова сказали уважаемому епископу?

- Я попросил благословения. В том числе - благословения на новое дело. Владыка по моей просьбе отслужил молебен на новое дело. Есть такая особая служба. Мы с ним очень хорошо пообщались. Владыка поделился тем, чем живет епархия, чем живет он, чем живут его прихожане. Вы видели вновь построенный храм с встроенными туда элементами социальными. Я первый раз вижу, чтобы в общее пространство храма были включены спортивный зал, тренажерный, библиотека.

Игорь Бабушкин подарил храму иконыФото: Михаил ФРОЛОВ

- Туда ходят молодые прихожане?

- Да. Я считаю, это очень прогрессивный проект, для населенных пунктов очень актуальный и востребованный, по моему пониманию.

- Вы считаете, что благословения Владимира Владимировича Путина недостаточно?

- Мы сейчас можем далеко уйти в рассуждениях о благословениях разных - на земле и на небе.

Это разные вещи...

КСТАТИ

Об ордене Мужества - ну, очень коротко

...Вот Бабушкин подозрительно косится на все мои диктофоны (их всего - три) и на видеокамеру фотокора Михаила Фролова:

- Можете все это выключить? И тогда я вам скажу... А вы напишите потом, что считаете нужным. (Мы абсолютно - честно - все выключаем, почти) Так вот - до 4 июня этого года моя жизнь, по крайней мере те несколько месяцев, пока я был заместителем полпреда президента на Северном Кавказе, шла по заведенному распорядку, что ли... А в 9 часов вечера мне позвонили и сказали, чтобы я утром 5 июня был в Кремле. И тут вот понял, что распорядок этот мой резко меняется... (Бабушкин - после того, как говорит все это с использованием "командирской" лексики, кивает: мол, можете снова включать свои диктофоны.) Жизнь моя изменилась тоже...

- Если можно - еще одно уточнение. Скажите, у вас орден Мужества за что?

- Я проходил службу в управлении «А» (знаменитая группа «Альфа». - А.Г.) Центра специального назначения ФСБ России.

- Это мы знаем.

- И участвовал в освобождении города Грозного от террористов в 2000 году. (Резко сворачивает в сторону - и в разговоре, и - в движении.)

Это было днем.

... - А давайте закончим тему, которую мы на ходу с вами обсуждали, - возвращаюсь к разговору уже вечером. - За что вам вручили, за что вас наградили орденом Мужества?

- Я же вам уже ответил.

- Вы ответили в двух словах.

- А больше и не могу сказать... Могу только добавить вот что. Я очень благодарен этим годам, которые провел в «Альфе». И именно этот период жизни могу считать главным и основным в своем становлении - как мужчины, как офицера. И, наверное, в этот же момент были заложены все те основные качества, которые позволяют сегодня выполнять ту миссию, которая на меня возложена.

- Как-то уж очень громко у вас звучит.

- А если так оно и есть?