Все о страховке для туристов: как выбрать и как не остаться без помощи

Забыть о полисе сейчас практически невозможно. Покупаете тур – в его стоимость по умолчанию входит медстраховка. Идете за шенгенской визой – без полиса минимум на 30 тысяч евро даже документы не примут. Бронируете билет на самолет или поезд в Интернете – сайт будет настойчиво предлагать страховку для пассажира. Многие банки “в нагрузку” к кредитным картам дают бесплатные программы страхования.

Так что вопрос не в том, нужен ли путешественнику этот документ. А в том, чтобы выбрать подходящий, не переплатить по второму разу (может, у вас уже есть полис от банка, а с вас еще и турфирма деньги возьмет!), но и не оказаться без помощи из-за того, что не знал всех условий страхования.

5 ШАГОВ ДЛЯ ВЫБОРА МЕДИЦИНСКОГО ПОЛИСА ДЛЯ ОТПУСКА

1. Определитесь, для какого именно отдыха вы выбираете страховку.

– в России или за границей. На отечественных курортах, в принципе, может хватить и обычного полиса ОМС, он действует на всей территории страны. Но есть и страховки именно для путешествий по России. Если по ОМС вам только окажут медицинскую помощь в поликлинике или больнице, то по полису, например, могут оплатить возвращение домой в случае болезни, или, наоборот, визит к вам близкого родственника, если оказались в больнице на курорте. В безвизовые государства формально можно поехать и без полиса, но в случае проблем со здоровьем лечение обойдется на порядок дороже, чем страховка.

- стандартная страховка иди “экстремальная”. Первая подойдет, если в отпуске вы собираетесь лежать на пляже и ездить на экскурсии. Если вы альпинист, велосипедист, серфер и так далее – то и сами знаете, что вам нужна так называемая спортивная страховка, покрывающая возможные травы.

Больше всего неувязок с типом полиса возникает, когда активный отдых совмещается с пляжным спонтанно, по настроению. Приехал в Турцию – а чего б не освоить параплан, рафт и квадроцикл? Однако в путевку входит стандартный, самый дешевый полис. Бесплатные банковские тоже такие. И страховая лечение ваших ушибов оплачивать откажется.

Некоторые страховщки делят полисы аж на три, четыре или пять вариантов, и они могут быть такими:

- для спокойного отдыха,

- для активного отдыха (к нему относят аэробику и аквааэробику, бег, греблю, обычный велосипед, гольф, аквапарки и парки аттракционов, рыбалку, снорклинг и т.д.),

- для занятий опасными видами спорта (например, каякинг, яхты, пейнтбол, горные походы)

- для экстремального отдыха (горный велосипед, рафтинг, паркур, тарзанка, охота и т.д.).

- для участия в соревнованиях, в том числе любительских.

Поди разбери, какое из курортных развлечений опасное, экстремальное или просто активное! Только читать и знать, что имел ввиду страховщик.

Возможно, для разных членов семьи нужны свои полисы: маме, которая любит музеи, обычный, а сыну-подростку тот, что для эстремалов. На всякий случай.

2. Сравните предложения нескольких страховых компаний.

По сути полисы похожи, но иногда дело в мелочах. А бывают и нестандартные варианты, которые есть далеко не у всех страховщиков.

Сравнивать проще всего всего в Сети, чтоб не ходить по нескольким офисам: откройте сайты разных компаний (в поисковике наберите “страховка для выезда границу”, “страховка для занятий спортом” и т.д.), посмотрите разные варианты и условия, рассчитайте стоимость – для этого всегда есть онлайн-калькулятор.

Удобно, кстати, что для страховок есть сайты-агрегаторы – Sravni.ru, Cherehapa.ru. Работают они по тому же принципу, как Skyscanner или Aviasales с авиабилетами. Вводите свои условия (страну, даты поездки, возраст и т.д.) - и получаете список из предложений разных страховых компаний.

Купить полис тоже легко онлайн – оплачиваете картой, он приходит на электронную почту.

3. Внимательно читайте условия страхования.

Знаю, долго и нудно, продираться через юридические термины сложно, не все понятно с первого раза. Но это правда важно. На что надо обратить особое внимание:

- какие случаи не считаются страховыми. Как правило, это все проблемы со здоровьем, причиной которых стал алкоголь или наркотики. Страховщики в большинстве своем подходят к вопросу адекватно. Если, скажем, вы выпили бокал вина за ужином и в тот же вечер простудились – понятно, что не алкоголь виноват, лечение оплатят. Но если напились вхлам, расшибли лоб о дно бассейна и поранились о кактус – увы.

Впрочем, есть страховщики, к примеру, “Тинькофф Страхование” или ERV, предлагающие включить в полис и опцию “Алкогольное опьянение”. Он станет дороже, конечно. И в любом случае не покроет лечение травм, если вы в нетрезвом виде вели машину или мотоцикл.

Также страховка обычно не действует при солнечных ожогах и аллергии. Но есть полисы, покрыващие и эти очень распространенные курортные проблемы – скажем, у компании ERV.

- какие есть ограничения по расходованию страховой суммы на определенные заболевания. Тут главный подвох со стоматологией. Скажем, полис на 30 тысяч евро. Но лишь от 100 до 250 евро можно потратить на лечение зубов. И вообще, по страховке оказывают только экстренную стоматологическую помощь при острой зубной боли.

- что будет, если вы серьезно заболеете: оплатят ли транспортировку в Россию, поездку родственников к вам в зарубежную клинику, возвращение на родину детей, если кто-то из родителей в больнице.

4. Полис можно распечатать и взять с собой. А надежнее сохранить в смартфоне либо планшете и вдобавок закачать в облако.

5. Заранее узнайте, как воспользоваться страховкой.

Традиционный способ – позвонить по телефону, указаннному в полисе. Сотрудник сервисного центра (ассистанс) сам будет связываться с врачами и клиниками на месте. Сейчас у многих страховщиков есть мобильные приложения, с ними проще и, кстати, дешевле. Не надо тратиться на роуминг, а вайфай обычно есть в отелях и аэропортах. Еще вариант – общение с оператором в мессенджерах.

ЦЕНА ВОПРОСА

Стоимость полиса зависит от нескольких факторов:

- длительность поездки – цену рассчитывают в зависимости от количества дней. Исключение - годовые полисы. Такие обычно дарят банки, но можно и купить самому (выгодно, например, при частых командировках). Годовые полисы тоже бывают с разными условиями, в зависимости от страховщика. Общее то, что действуют они не на конкретную поездку, а на целый год. В течение года можно путешествовать сколько угодно, но вот длительность каждого вояжа ограничена - 30 дней либо 90 дней (туристам этого более чем хватает). Обычно полис выписывается сразу на год и больше никаких дополнительных действий не нужно. Но бывает, что оформление страховки для путешественников идет бонусом к другим страховым програмам - например, ДМС. Тогда для каждой поездки надо будет выписывать полис на конкретные даты. Бесплатно.

- стиль отдыха – спокойный или активный (второй дороже, разумеется);

- возраст туриста. Для пожилых путешественников полис стоит больше, как правило, повышающий коээфициант действует начиная с 65 лет;

- сумма покрытия: может быть полис на 35, 50, 100 тысяч долларов или евро, для путешествий по России – от 300 тысяч до 2 миллионов рублей;

- включенные услуги. Иногда страховщики позволяют создвать полис-конструктор, включая туда те случаи, которые вы считаете нужными. Чаще предлагают разные пакеты – например, “Базовый” и “Оптимум”, или “Эконом” и “Классик”, у каждой компании свои названия. И да, надо читать, что входит в каждый вариант.

- особые случаи – например, полисы для беременных.

СРАВНИМ

Полис для поездки в Турцию на неделю у одной из крупных страховых компаний:

Для взрослого путешественника или подростка, намеренного отдыхать спокойно и не соваться ни в одно хоть сколько-нибудь экстремальное развлечение, с покрытием 35 тысяч долларов – 377 рублей

Для него же, но с опцией “Активный отдых” - 565 рублей

Такой же, для активно отдыхающего взрослого, но с покрытием 50 тысяч долларов – 709 рублей

Если добавить еще защиту от задержки или отмены рейса – 960 рублей

Обычный, но для туриста, которому 70 лет – 990 рублей

НЕ ТОЛЬКО ОТ БОЛЕЗНЕЙ

От чего еще могут застраховаться путешественники

Задержка или отмена рейса

Проблемы с багажом – не прилетел вовремя, потерян или поврежден авиакомпанией. “АльфаСтрахование”, например, выплачивает 500 рублей за каждый килограмм багажа, если чемодан опоздал на 12 часов и больше. Считаем: чемодан весом 20 кг прилетел на сутки позже, чем владелец (а такое бывает часто) – по страховке получите 10 тысяч рублей.

Отказ в визе

Болезнь самого туриста или его родственника, из-за которой сорвалась поездка

Природные катаклизмы на курорте

Кража или потеря документов перед поездкой

Юридическая помощь за рубежом

Страхование фото- и видеотехники, спортивного снаряжения от кражи или повреждения

ЦИФРЫ

Где чаще всего туристы обращаются за помощью к страховщикам...

Россия 12%*

Турция 10%

Испания 8%

...и с какими проблемами

ОРЗ 11 – 19%**

Травмы 7 – 8%

Зубная боль 6 – 8 %

Отравления 9 %

*От общего количества обращений в страховую компанию по медицинскому полису.

**Самые частые проблемы отличаются в зависимости от страны, здесь приведены характерные для России, Турции и Испании. В ОАЭ также на первом месте простуды из-за мощных кондиционеров. В Таиланде – отравления и травмы, полученные на байках.

По данным “АльфаСтрахование” на примере майских праздников-2019.