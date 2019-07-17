Хождение по мукам с «травматом» и «Сайгой»: как я за четыре дня продлил разрешение на оружие

Исторически, все манипуляции с «гражданским оружием» - снятие с учета, регистрация, открытие лицензий и т.д. считается в народе сложнейшей процедурой. Я уложился в четыре дня - продлил истекающие регистрации на гладкоствольную "Сайгу" и ООП («оружие ограниченного поражения» или «травмат» в просторечии- прим.авт.) - "Осу". Только в самом финале, когда нужные мне две серые бумажки разрешений ламинировались - подарил инспектору книгу. Своя и с автографом, это не взятка. Правда, в некоторые дни я проходил пешком от 8 до 15 километров, судя по трекеру. Выручила меня, конечно, природная смекалка и журналистский опыт прохождение таких "полос препятствий" из обеденных перерывов, физической недоступности персонажей и прочего.

Для начала, мне серьезно помогли Госуслуги. Лицензии заканчивались 30 июля, и по закону, минимум за месяц я должен подать в Росгвардию заявление на переоформление оружия. Не подам - административный штраф от 500 руб. до 2500 и прочие кары вплоть до "прекращения владения". С помощью Госуслуг я послал заявку за полтора месяца, из другого города - сканы лицензий, паспорта, охотничьего билета и даже оплатил две гос.пошлины, сэкономив 400 рублей. Через, час! Ровно через час мне пришло письмо от моего районного инспектора: мол, ваши заявления приняты, зарегистрированы и он ждет меня с так называемым Актом проверки моих знаний на безопасное владение оружием. На мой дурацкий вопрос - "а где его взять?" инспектор не ответила, а я смекнул, что практически провалил первый "идиоттен-тест". С 2012 года придумали устраивать раз в пять лет проверку знаний владельцев оружия. Билеты есть в инете, я их освежил и когда понял, что стабильно отвечаю правильно на 9 вопросов из 10, я успокоился. Вернулся из командировки и начал действовать. Можно было не спешить до 30 июля, заявление-то у меня приняли!

Суббота

Визит в Боткинские бараки, в лабораторию, где устраивают химическую экспертизу. Что вам рассказать про Боткинские бараки? Это особый мир, где бродят в утренних туманах тени холерных в липких от пота и диареи ветхих простынках и корчатся спидозные наркоманы с гепатитом. Так как телефоны лаборатории стабильно не отвечали уже много лет (судя по гневным комментариям на их сайте), я лишь, глянув расписание приема мочи, отправился в некрополь Лавры смотреть масонские могилы и русский модерн на оградках, обелисках и шрифтах.

Воскресенье

Тревожный выходной перед забегом.

Понедельник

Тропинка, которая вела в лабораторию, оказалась перегорожена битой бетонной балкой. Так в Боткинских бараках сражаются со свободной ландшафтной планировкой. Варламова на них нет.

Так в Боткинских бараках сражаются со свободной ландшафтной планировкой.Фото: Личный архив

Пописал в баночку под бдительным оком видеокамеры. Писал и думал: "Кто ты, на другом конце электрического провода? Старуха? Старик? Симпатичная практикантка? Кладбищенская ведьма с ресепшена этого скорбного заведения? А может, питерские геи и любители подглядывать? Как их…вуайеристы!". Чудом не перелилось через край. Итого: результаты анализов в четверг, минус 900 рублей.

Дальше, я оказался в районном психдиспансере - минус 600 рублей. Врач показал мне картинку с термометром, песочными часами, весами и очками. И строго спросил: "Какой предмет лишний?". Я ткнул в очки, что на картинке, разумеется. Врач не унимался: "А почему?". Я четко ответил: "три предмета - средства измерения температуры, массы и времени, а очки...". Я, как в детстве ожидал, что меня похвалят и не дождался. Просто получил на руки справку.

Дальше я бодрым, стрелковым шагом, отправился в Балтийский стрелковый клуб, уверенно срезая город по диагонали. Езду на троллейбусах и трамваях с пересадками счел старушечьей забавой. Сдачи экзаменов на "Акт" я не боялся, потому что рассудил так: "Если они будут валить всех подряд, то никто к ним ходить не будет, за такие-то деньги". И точно, за 20 минут сдал все, включая два тира. Минус 2500 рублей.

Вторник

Этот день я посвятил визиту в наркодиспансер и ловле участкового. Участковый не ловился, он уволился. А тот, кто был вместо него...и был ли он вообще, в реальности? Может, его зарплату два раза в месяц с хохотом и обидками делили коллеги? Между тем, участковый, по закону, проверяет «надлежащие условия хранения оружия и боеприпасов, исключающие доступ к ним посторонних лиц». О чем составляет бумагу.

В наркодиспансер я отправился пешком, через пустыри и на подходах, продираясь через кусты, я обнаружил панамку разрисованную характерными листками каннабиса-марихуаны. Наверное, ее выкинул какой-нибудь наркоман, счастливо излечившийся от пагубного порока в заведении, куда и лежал мой путь. Это придало мне уверенности. Это был добрый знак. Лучше сокола в небе. Как же я жестоко ошибался!

На пути в наркодиспансер была обнаружена панамка с характерным узором. Наверное, ее выкинул какой-нибудь наркоман, счастливо излечившийся от пагубного порокаФото: Личный архив

Я ожидал встретить у наркодиспансера людей особой породы, которые начинают разговор с фразы: "Здорово, братан, на чем торчишь?" и заканчивают дежурным: "Помоги на жетон на метро".

Но, таких персонажей там не было, видать, всех вылечили. У входа толпились автолюбители, охранники, студенты и некоторые категории госслужащих. Мужик в черной робе охранника потел за моей спиной и нашептывал:

- Ты правильную справку заполняешь? Это та самая? Не ту заполнишь - возьмут и закодируют!

Я, заполняя на весу паспортные данные не дрожащей рукой, заметил:

- Я не пью уже полтора десятка лет, если меня закодировать - забухаю. Минус на минус - плюс.

Мужик умолк - обдумывал, как это - не пить? Не пить в городе, где июле +10, серое небо с овчинку, а свинцовая вода каналов безмолвно кричит тебе: - Прыгай! Прыгай в нас! И больше не надо будет просыпаться в эти жуткие питерские утра!

В окошке регистратуры меня огорчили - без анализа мочи справку мне не выдадут.

Заехал к участковым, уже привычно поцеловал закрытую дверь. Метнулся за пять километров в другой опорный пункт полиции. Там не хотели тащиться куда-то смотреть сейф и врали неубедительно, что не могут.

Автор внезапно обнаружил, что идет по следам белой медведицы с медвежатами, залив Миддендорфа Северного ледовитого океанаФото: Личный архив

Среда

Ловил участкового, подключив административный ресурс в лице пресс-службы ГУВД. Бегал от опорного пункта до опорного, как дизентерийный по метрополитену. И до меня вдруг дошла страшная вещь - я оказался в бюрократическом триггере. Все полномочия Лицензионно-разрешительных отделов (ЛРО) передали Росгвардии, но не до конца. Но передали. Причем в такой степени, что участковые из МВД смогли смело забить на проверки сейфов, хотя, это осталось их обязанностью. А проверяет ли сейфы Росгвардия? Решил до собирать документы и решать проблему по факту. Короткий отпуск таял за сбором справок. Следующий приемный день – вторник, если не успею все сделать завтра.

Четверг

Внутреннее состояние - пит-стоп "Формулы" перед последним заездом на "Кубок Галактики". Спал в носках, для быстроты включения в действительность, встал в семь утра. Бросок в сумрачный гепатитно-холерный мирок Боткинских бараков. Моя моча оказалась прекрасна, восхитительна. Бросок в наркокабинет, через половину города. Предусмотрительно снял панамку с каннабисом. Шучу, шучу. Водилы и охранники уже рассосались, очереди не было, но все равно провозился час. Возможно, там время шло по-иному. Минус 900 рублей, оплата картой. Врач спросил в лоб:

- Зачем вам ружье? По работе? Нет? Зачем?

- В 2008 году от медведицы с медвежатами отбился. Нос к носу столкнулся. Хотя, в начале нашей встречи, честно пытался от них убежать…

Поговорили о том, что медведю башкой вниз бежать по склону неудобно и этот факт дает фору незадачливому туристу. Откланялся со справкой в руке.

Бросок через треть города на медкомиссию. Вопрос врача:

"Какие заболевания есть? Что лечите?" - меня озадачил. Плевался потом, через левое плечо. Минус 900 рублей.

Успел заехать домой и с помощью жмени скрепок привел всю свою канцелярию в образцово-показательный вид.

В ЛРО меня приняли без очереди, так как я обращался к ним через Госуслуги. Мои заявления пылились в коробке от обуви под батареей. Инспектор, оценив мой 15-летний стаж владения, сама стала заполнять "Акт проверки хранения", спросила лишь про размеры сейфа. Мой добрый ангел, перед выходом из дома, шепнул мне в ухо: "Димас, сфотографируй сейф, мало ли что". Я так и сделал. Фотографии пришлись к месту:

- "OLDI" - инспекторша обрадовалась так, будто встретила в курортном чартере подругу-одноклассницу, про которую знала все:

— Это же 147х20!

Потом сверили номера и Дарья Антоновна, сложив все мои цидули в стопку и подшив, торжественно сказала:

- Ну что, во вторник приезжайте за разрешениями.

Я взмолился:

- Я же в Москве работаю и живу, отпуск брал для перерегистрации, специально. У меня там крыс, Степан Степаныч, пятый день сидит один в клетке, с двумя поилками и ведром поп-корна. Сердце болит...

Инспекторша, демонстрируя владение темой, строго спросила:

- Степан Степаныч белый или капюшончатый?

Моя книга, с брутальной обложкой, привела Дарью Антоновну в какой-то шок. Она рассмотрела обложку, потом открыла на форзаце и стала читать вслух теплое посвящение, а я уже упячивался из кабинета, сжав в ладони две серые карточки, теплые после ламинатора.

Вместо послесловия:

Бюрократия не работает только у раззяв. Это квест, к которому нужно и можно подготовиться. Госуслуги - серьезная вещь. На сколько мне известно, в нашем объеме, системы подобной нашим Госуслугам на Западе нет.

Калькулятор:

Две госпошлины – 800 рублей

Шесть фотокарточек 3х4 – 350 рублей

Анализы в ХТП – 900 рублей

Сдача экзаменов – 2500 рублей

Справка от психотерапевта – 600 рублей

Справка нарколога – 900 рублей

Медицинская комиссия – 900 рублей

Итого: 6950 рублей