Какой детский стиральный порошок самый лучший: новое исследование Роскачества

В исследование Роскачества вошли детские порошки из разных стран: Tide, «Умка», Babyline, Reflect, FREE TIME, BabySpeci, Poshone, meine LIEBE, «Досенька», TOBBI KIDS, «Я родился», Garden, MOLECOLA, «Ушастый нянь», burti, Frosch, «МАРА», «Чайка», «Аистёнок», Amway home, Sodasan, «Весенняя нежность».

Для детских стиральных порошков Роскачество установило повышенные требования к качеству помимо уже действующих норм. Согласно им, стиральные порошки не должны сильно пылить, а также оставлять соли жесткости на нагревательных элементах стиральной машины и органические отложения на постиранной ткани. Кроме того, стиральные порошки должны полностью вымываться из ткани, не делая ее грубой, и безупречно отстирывать наиболее распространенные загрязнения. Вещи, постиранные несколько раз порошком высокого качества, не должны изменять размеры, сереть, желтеть, а также терять цвет и прочность (результаты см. в таблице).

Эксперты проверяли, могут ли детские порошки вызывать аллергию, раздражение слизистых глаз и кожи, исследовали состав. Помимо этого, специалисты Роскачества оценили, как изменится качество ткани после стирки и может ли детский порошок навредить стиральной машинке.

По результатам испытаний, лучшим детским стиральным порошком эксперты признали торговую марку «Ушастый нянь» (Россия).

Самое главное

Согласно результатам исследования все стиральные порошки соответствовали обязательным требованиям безопасности: не раздражают слизистую глаз и кожу (в том числе не разъедают кожу рук при рекомендованном на упаковке режиме применения), не вызывают интоксикации (при вдыхании мельчайших частиц порошка или при их попадании в желудок), не нарушают обмен веществ (при попадании в кровь через кожу), а также не вызывают аллергии.

- Средства для стирки детского белья так же безопасны, как и обычные универсальные средства для стирки, просто постиранное ими белье должно быть наиболее безопасно для ребенка, чем постиранное обычным универсальным средством для стирки, – комментирует генеральный директор Научно-исследовательского центра бытовой химии (НИЦБЫТХИМ), кандидат химических наук, почетный химик России Вячеслав Филиппенков. – А для большей уверенности мам в безопасности постиранного детского белья мы рекомендуем дополнительно ополаскивать его с максимально возможной степенью отжима.

Поверхностно-активные вещества и фосфаты — в норме

Эксперты Роскачества также проверили, сколько ПАВ остается в воде после трех стандартных циклов полоскания. Как правило, именно их обвиняют в возможном развитии дерматита у детей и взрослых. Количества ПАВ, которые не вымываются из тканей после стирки, не превышают допустимых норм (согласно Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями). А значит, не опасны для ребенка, установили эксперты после испытаний.

Также ни в одном товаре не была превышена концентрация концентрация фосфатов.

– Фосфаты являются абсолютно безопасными для человека веществами, – утверждает химик Вячеслав Филиппенков. – По сути это пищевые добавки, в частности, например, триполифосфат натрия/калия используется для приготовления высокосортной сырокопченой колбасы, а сама фосфорная кислота (солью которой является триполифосфат) является одним из основных компонентов столь популярных сегодня у нас и во всем мире напитков Пепси и Кока-кола. Безопасны фосфаты и для природы, поскольку являются основными удобрениями для большинства сельскохозяйственных культур (суперфосфат). Естественно, никакого вреда ребенку они принести не могут, тем более вызвать аллергию.

МЕЖДУ ТЕМ

Эксперты выявили четыре случая недовеса. В упаковке товара Garden не хватало 7% порошка, Tobbi Kids – 4,6%, Babyline – 4,5% и BabySpeci – 4,3%.