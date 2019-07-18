2019-07-18T13:30:10+03:00
Общество

Московский НПЗ повысил скорость отгрузки топлива

Открыт новый терминал налива нефтепродуктов в автотранспорт
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
Поделиться:
Фото gazprom-neft.ruФото gazprom-neft.ru
Изменить размер текста:

На Московском НПЗ, который обеспечивает более трети столичного рынка топлива, завершается второй этап программымодернизации, основные цели которой - обеспечение безусловной экологической безопасности и внедрение самого современного технологического оснащения. Пуск автоматизированного терминала отгрузки топлива, который состоялся 17 июля, один из важных проектов этого процесса.

Мощность комплекса позволяет отгрузить в сутки 6,5 тысяч тонн бензина, дизеля или авиационного керосина. Современные технологии позволяют одновременно заполнять все отсеки цистерны, благодаря чему время отгрузки сокращается в 4 раза.

При этом комплекс оборудован системой улавливания испарений. Она собирает отходящие пары, превращает их в жидкий конденсат и возвращает в повторный цикл производства. Дополнительную защиту дает абсолютно герметичный нижний налив продукции, который не допускает попадание нефтепродуктов в атмосферу.

Как отметил генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер, технологии новой станции отвечают главным требованиям: максимальный уровень безопасности, никакого влияния на атмосферу, высочайшее качество отгружаемой продукции.

Надо отметить, что инвестиции «Газпром нефти» в создание автоматизированного терминала отгрузки топлива составили 2,5 млрд рублей. Проект реализован в рамках программы развития Московского НПЗ, которую с 2011 года продолжает «Газпром нефть».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Хождение по мукам с «травматом» и «Сайгой»: как я за четыре дня продлил разрешение на оружие
Спецкорр КП на себе проверил, как работает ужесточающийся с каждым годом «Закон об оружии» и за четыре дня прошел бюрократический квест по лицензионно-разрешительной системе
Новости 24
В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче паспортов этническим украинцам
Террористам не позволят отбывать срок в колониях родного региона
В аэропортах Москвы начались массовые задержки рейсов
Москва готова поставить Турции Су-35, если у Анкары будет желание
МИД Украины требует возбудить дело из-за карты Венгрии с Закарпатьем
Нацсовет Украины проведет внеплановую проверку телеканала NewsOne из-за телемоста
Минобороны назвало "фейком" сообщения о сухопутных войсках РФ в Идлибе
В Госдуме прокомментировали беспокойство Киева об указе про гражданство для жителей Донбасса
Песков: освобождение Вышинского будет способствовать диалогу РФ и Украины
Песков: Речи о личной встречи Путина с Зеленским пока не идет
Госдума законодательно уточнила понятие "шпионские устройства"
Все меньше россиян готовы бороться за места в вузах
В Германии оценили вероятность отставки Меркель после приступов дрожи
Названы самые фотографируемые достопримечательности в мире
Экспорт швейцарских часов сократился до трехлетнего минимума
Лавров: в отношениях Москвы и Берлина наблюдается положительная динамика
Роскомнадзор ответил на критику FaceApp американским Сенатом
Годовая инфляция в России продолжает снижаться
МИД: к долгу России перед Советом Европы добавятся пени
«Я замечательно»: Валерий Афанасьев опроверг слухи о госпитализации
Полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать Ярославский вокзал