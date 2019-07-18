Московский НПЗ повысил скорость отгрузки топлива

На Московском НПЗ, который обеспечивает более трети столичного рынка топлива, завершается второй этап программымодернизации, основные цели которой - обеспечение безусловной экологической безопасности и внедрение самого современного технологического оснащения. Пуск автоматизированного терминала отгрузки топлива, который состоялся 17 июля, один из важных проектов этого процесса.

Мощность комплекса позволяет отгрузить в сутки 6,5 тысяч тонн бензина, дизеля или авиационного керосина. Современные технологии позволяют одновременно заполнять все отсеки цистерны, благодаря чему время отгрузки сокращается в 4 раза.

При этом комплекс оборудован системой улавливания испарений. Она собирает отходящие пары, превращает их в жидкий конденсат и возвращает в повторный цикл производства. Дополнительную защиту дает абсолютно герметичный нижний налив продукции, который не допускает попадание нефтепродуктов в атмосферу.

Как отметил генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер, технологии новой станции отвечают главным требованиям: максимальный уровень безопасности, никакого влияния на атмосферу, высочайшее качество отгружаемой продукции.

Надо отметить, что инвестиции «Газпром нефти» в создание автоматизированного терминала отгрузки топлива составили 2,5 млрд рублей. Проект реализован в рамках программы развития Московского НПЗ, которую с 2011 года продолжает «Газпром нефть».