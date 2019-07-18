Чтобы танцевать, им не нужно быть “как все”: Особенные танцоры на инвалидных колясках, с нарушениями слуха и аутизмом покоряют зрителей

- Любой человек с любыми ограничениями может танцевать, - уверенно говорит хореограф Елена Косенко. Больше 20 лет она помогает особенным людям в Липецкой области поверить в себя и начать танцевать.

Она и ее подопечные знают: для танца на самом деле тебе не так уж нужны ноги. Не нужно слышать музыку. Не нужно быть “как все”. Танцевать можно сердцем - и менять при этом мир.

"Вальс", ансамбль "Параллели".Народный интегрированный ансамбль танца "Параллели", г. Липецк, Россия пара Комби, юниоры Мария Лемак и Арсений Киреев

Танцующие в тишине и “под дождем”

Сейчас народный инклюзивный театр танца "Параллели" является лауреатом множества российских и международных конкурсов, путешествует с гастролями, его знают и им гордятся в родной Липецкой области. Его артисты были первыми, кто показал танцы на колясках в “Минуте славы”.

В ансамбле верят: танцевать и творить искусство может каждый Фото: Ольга Арнаутова, ансамбль Параллели

А когда-то все начиналось с того первого, немного наивного и простого танца. Был 1998 год и Елена Косенко работала в центре реабилитации инвалидов и пожилых людей “Сосновый бор”. А еще - всю жизнь любила танцы, преподавала в театре “Талисман”. Однажды директор центра попросил Елену поставить небольшой номер с подопечными центра - с этого все и началось. Появился небольшой кружок самодеятельности, который позже при поддержке управления социальной защиты Липецкой области перерос в студию.

- Мы занимались танцевальной терапией, ставили небольшие спектакли. Нас начали приглашать на гастроли. Но так как в центре реабилитации люди не живут постоянно, состав студии постоянно менялся. А когда мне пришлось переехать в сам Липецк, ребята просили продолжать занятия. Так и появилась идея создать ансамбль. Вместе с хореографом Ольгой Томилиной мы открыли его в доме детского творчества “Городской”, - рассказывает Елена.

На репетиции Фото: ансамбль Параллели

Первыми участниками “Параллелей” стали мальчик с ампутированными конечностями и девочка с олигофренией. Очень быстро в ансамбль начали приходить все новые и новые артисты. Сейчас в нем занимаются 62 человека, есть три основных направления: "Танцующие колеса" для инвалидов-колясочников, "Танцующие в тишине" для ребят с нарушением слуха и "Танцующие под дождем" для аутистов.

Проект "Танцующие под дождем" Ансамбль танца "Параллели"."Мы просто другие..."

“Инвалидность - не препятствие, чтобы жить, заниматься любимым делом, быть красивым и счастливым”

На днях артисты вернулись из Крыма, где стали лауреатами международного инклюзивного фестиваля театров и зрелищ. В Липецке “Параллели” дают открытые концерты на самых больших сценах города. За плечами - уже два инклюзивных спектакля, в мыслях и планах - третий. Так, в этом году благодаря президентскому гранту “Параллели” поставили “Бременских музыкантов”.

“Бременские музыканты” - масштабный инклюзивный спектакль, поставленный артистами театра Фото: ансамбль Параллели

- Ребята получают столько положительных эмоций - а еще больше дарят в ответ. Про нас говорят: ”Это наш, липецкий “Тодос” - посмотришь и зарядишься позитивом на год вперед”, - рассказывает Елена.

Перед ее глазами прошли уже десятки историй. Про силу духа, преодоление, поиск внутренней красоты в себе: там, где другие ее не хотели замечать.

Так, первая солистка ансамбля стала неоднократной чемпионкой мира по танцам на колясках. Сейчас девушка самостоятельно живет в Петербурге, поступила в институт. Хотя до того как прийти в “Параллели”, она не то что не могла танцевать - 24 года прожила в четырех стенах.

"Параллели" выступают на крупнейших площадках Липецка Фото: Ольга Арнаутова, ансамбль Параллели

- Каждый, кто приходит в коллектив меняется: социализируется, заводит друзей, становится физически развитым. Стираются все комплексы и зажимы. Например, в регионе никто раньше не занимался ребятами с аутизмом. А за два года у нас все дети полностью адаптировались. Стоит включить музыку - они растворяются в ней. И очень хотят выступать. От них больше никто не отворачивается, ими восхищаются, им аплодирует целый зал. А как счастливы родители - что люди видят, какие их дети на самом деле позитивные и добрые. “Параллели” стали для них большой семьей.

Родители артистов ансамбля "Параллели" - о том, с чего начинается успех.Народный интегрированный ансамбль танца "Параллели", г. Липецк, поздравление родителей, юбилейный концерт "С чего начинается успех"

В ансамбле считают важным, что за эти 12 лет поменялись не только их воспитанники - но и отношение к ним в городе, само общество.

- Когда мы только начинали, даже многие хореографы относились с непониманием, - говорит Елена Косенко. - А сейчас мы участвуем в профессиональных конкурсах в том числе и наравне со здоровыми танцорами. И они уже знают: “Параллели” приехали - значит будет сильно, будет мощно”. Если раньше к нам на концерты шли с опаской (“Какие то инвалиды будут танцевать…”), то сейчас у нас каждый раз аншлаг. За месяц до выступления нет свободных мест в зале. Общество признало, что инклюзивное искусство возможно. И в Липецке это произошло именно благодаря нашему коллективу. Нас поддерживает администрация области. Сейчас у нас очень много планов: мы будем продолжать доказывать, что инвалидность - не препятствие, чтобы жить, творить, заниматься любимым делом, быть красивым и счастливым. Танцуя, ребята не чувствуют себя больными - это самое главное.