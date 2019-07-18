"Омский колизей": Алкоголиков и наркоманов заставляли выходить на гладиаторские бои в реабилитационном центре

В одном из поселков Омской области с 2017 года процветал реабилитационный центр, где за высоким кирпичным забором держали десятки бывших алкоголиков и наркоманов. Им обещали лечение от пагубной зависимости, но вместо процедур устраивали пострадавшим мордобой.

За любую провинность пациентов заставляли выходить на ринг, где они должны были победить в спарринге такого же провинившегося. Бились они не до смерти, как гладиаторы Древнего Рима, а до первой крови или до тех пор, пока один из бойцов не попросит пощады. Отказаться от схватки с противником было невозможно: "врачи" выгоняли на ринг под прицелом газового пистолета, который похож на настоящий пистолет Макарова. Оружие нашли у одного из фигурантов дела.

Пистолет, который использовали в качестве "аргумента" для нежелавших выходить на ринг.

Во время задержания пациенты реабилитационного центра вели себя как узники концентрационного лагеря: ежесекундно оглядывались и просили бойцов Росгвардии забрать их с собой.

- Вы вот сейчас уедете, а я останусь? Если вы меня заберете отсюда, я все вам расскажу. Я тут с 4 мая 2018 года. Вот мне палец сломали, он так и сросся, - 30-летний мужчина показывает бойцам спецназа согнутый палец.

Другой молодой человек признался на камеру, что его выгоняли на ринг пять раз. Однажды сломали нос. Своевременно обратиться за медицинской помощью ему не дали, но и сами помощи не оказали.

- Данная организация не имела лицензии на медицинскую деятельность. Пациенты, которые обратились с целью проведения реабилитационных мероприятий, под предлогом оказания помощи незаконно удерживались там против их воли в условиях изоляции от общества. Потерпевшие рассказали полицейским о применении к ним физической силы и угроз, после которых злоумышленники принуждали их к подписанию документов, содержащих якобы добровольное согласие на пребывание в учреждении. Сообщить о своем положении родственникам или полиции они не могли, так как в центре действовал запрет на общение с внешним миром.

Наставления для содержавшихся в реабилитационном центре "гладиаторов".

Редкие телефонные звонки осуществлялись под контролем представителей администрации. При этом родственники граждан регулярно вносили денежные средства в качестве ежемесячной оплаты, - сообщила "Комсомолке" детали дела официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Тем, кто себя вел хорошо, сотрудники реабилитационного центра давали таблетки. В помещениях центра нашли большое количество сильнодействующих медицинских препаратов, которые отправили на экспертизу.

Следователи СК России уже возбудили уголовное дело по статье "незаконное лишение свободы", которая предусматривает заключение на срок до пяти лет.