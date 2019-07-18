2019-07-18T14:33:05+03:00
Общество

Помощник скульптора Церетели: «Мы сами в шоке, что власти хотят отсудить у Зураба Константиновича 55 млн рублей»

Заявление о взыскании денежных средства подал Департамент имущества Москвы
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Скульптор Зураб Церетели на праздновании своего 85-летия, январь 2019 г.Скульптор Зураб Церетели на праздновании своего 85-летия, январь 2019 г.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Департамент имущества Москвы подал иск о взыскании более 55 млн рублей со скульптора Зураба Церетели. Об этом стало известно из документов Арбитражного суда Москвы. Однако суть заявления пока не уточнятся. Речь может быть о незаконной приватизации имущества или аренды объектов.

- Мы сами в шоке, что власти хотят отсудить у Зураба Константиновича 55 млн рублей. Пока ничего не знаем. Юристы сейчас всем занимаются. О чем там речь — понятия не имею, - сказал Сергей Шагулашвили, помощник скульптора.

- Сам Зураб Константинович уже в курсе? - уточняю.

- Еще нет.

Зураб Церетели личность известная, это он создал памятник Петру I в Парке Музеон, стелу мемориального комплекса на Поклонной горе, монумент «Дружба навеки» в честь 200-летия воссоединения Грузии с Россией, который установлен на Тишинской площади и десятки других. Сейчас он является президентом Российской академии художеств. При этом законы Зураб Константинович нарушает не первый раз.

На Брянской улице несколько лет назад он сделал пристройки к мастерской. Они были признаны самостроем. Сносить их скульптор не захотел, но это сделала префектура Западного административного округа города Москвы, потратив около 522 тысяч рублей. Однако Замоскворецкий суд Москвы в ноябре 2018 года удовлетворил иск московских властей о взыскании расходов с Церетели.

- А эту сумму Зураб Константинович уже вернул? - спрашиваю у помощника скульптора.

- Наверное, да. Ничего не знаю, на самом деле, - ответил Сергей Шагулашвили.

Скульптор неоднократно становится ответчиком в суде из-за незаконного использования недвижимости в Москве. У Церетели был долг свыше 250 тысяч рублей за аренду особняка XIX века — дома Штейнгейля. В аренде у скульптора была недвижимость на Западе Москвы, сейчас на Пречистенке находится Галерея искусств Зураба Церетели. Эти здания по условиям городской аренды он должен был реставрировать за собственные средства, однако отказался исполнять условия. Девять лет назад перестроил историческое здание в Товарищеском переулке — в итоге площадь здания выросла почти на 150 квадратных метров, но тогда суд был на стороне Церетели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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