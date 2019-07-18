Мусор 21-го века

На протяжении нескольких месяцев не утихают споры вокруг проекта экотехнопарка «Шиес». Внимание к проекту в СМИ и в социальных сетях настолько пристальное, что публично высказываться о проекте начали не только крупные российские эксперты, но и зарубежные. Разбираемся, что же они говорят об экотехнопарке.

- В Шиесе планируется экотехнопарк с площадкой хранения отходов.

Проекты, подобные экотехнопарку «Шиес», можно часто встретить в Европе, например, в Германии это Центр по управлению и переработке отходами Розенов в Нойбранденбурге общей площадью 244 га. Центр непрерывно эксплуатируется с 1997 года, - говорит немецкий специалист в области экологических технологий, директор компании CMS Technological Solutions S. A., доктор Бассам Хелю.

Брикет обтягивается плотной пленкой более чем в 40 слоев.

Доктор Хелю считает, что в настоящее время Россия отстает в вопросе утилизации мусора от стран-лидеров, но благодаря использованию их опыта может сэкономить свыше 60 лет, потраченных, например, Германией на поиски выхода из этой ситуации.

- В России сейчас те же самые вызовы, которые были в Германии относительно недавно. С учетом постоянно растущих мусорных гор, особенно в крупных городах, современные технопарки являют собой правильный ответ в разрешении этого вопроса, а вместе с тем позволяют частично уйти от проблемы «диких» свалок, - подчеркнул Бассам Хелю.

Технологические решения, которые будут применяться в Шиесе, изучил и руководитель международной части проекта «Экология России», член международного экспертного центра Ecology.Expert Евгений Русак.

- Насколько мне известно, Москва связалась с двумя ведущими европейскими компаниями, которые долгие годы занимаются только высокотехнологическими проектами по безопасной утилизации ТКО. Они провели исследования, их специалисты подтянули к работам ведущих экологических экспертов (например, шведских, которые славятся своей «несговорчивостью») и написали аналитический материал, на базе которого немцами и шведами и разрабатывалась модель сверхсовременного экотехнопарка на станции Шиес, - рассказал он интернет-газете «Ридус».

Транспортировка брикета к месту хранения.

- Модель экотехнопарка «Шиес» предполагает применение технологии, которая сейчас используется на всех передовых полигонах в Германии, Великобритании, Венгрии, Франции, Италии и во всей Скандинавии, а именно — технологии измельчения и брикетирования. Разработчик этой технологии — одна из самых развитых в сфере экологии стран мира, а именно — Швеция, - добавил Русак.

Самый большой вопрос, возникающий к проекту, касается безопасности технологии брикетирования – насколько она надежна, не возникнет ли протечек вод и свалочных газов. У России опыта работы с этой технологией пока нет, в отличие от Европы. Там ТКО измельчаются и сортируются, при этом из общей массы отходов извлекают пригодные к переработке материалы: пластик, металл, стекло, а также органику.

Оставшуюся инертную массу – так называемые «хвосты» - после прессовки пакуюит в брикеты, окруженные слоями укрепленной полиэтиленовой пленки. В результате лишенные воздуха и легкоразложимых органических соединений брикеты оказываются не подверженым ни спонтанному возгоранию, ни выделению свалочного газа, ни действию атмосферных осадков. Содержимое брикетов в любой момент легко извлекаемо для дальнейшей переработки.

- В первую очередь отделяется большая часть органики, из которой впоследствии посредством компостирования формируется инертный грунт. Этот грунт не активный, в результате не происходит брожения и выделения газа, либо фильтрата, даже в случае взаимодействия с воздухом и водой, - поясняет доктор Хелю. - Прочие же не утилизируемые компоненты прессуются под высоким давлением и брикетируются в специальную пленку. Так происходит прессование и брикетирование. Сегодня такая форма обеспечивает надежное и безопасное хранение отходов десятилетиями.

Размещать обезвреженный и упакованный таким образом мусор будут на специально подготовленной заглубленной площадке, с помощью геомембран и бентонитовых матов изолированной от окружающей среды. А дождевые и снеговые стоки, попадающие на территорию экотехнопарка, направят на очистные сооружения. Разработчики обещают, что после обработки эта вода станет настолько чистой, что ее можно будет использовать в прудовом рыбоводческом хозяйстве.

Схема защитного "пирога", применяемого в экотехнопарке.

- Технология брикетирования отходов позволяет избавиться от открытых полигонов, а главное — она не даёт мусору разлагаться, что позволяет транспортировать его до пунктов переработки в любое время и закапывать на специально подготовленных площадках безо всякой угрозы для окружающей среды. Шведы и немцы будут следить за процессом утилизации, мы - законодательно поддерживать, международный контроль - так как проект является пилотным - с особым вниманием контролировать переработку и захоронение отходов в экотехнопарка, - рассказывает Евгений Русак.

По мнению экспертов, в шиесской тайге появится современный и отвечающий всем требованиям безопасности экотехнопарк. Российские власти возлагают на подобные объекты большие надежды – ведь проблема утилизации отходов в нашей стране действительно стоит очень остро. Однако одних технологических решений недостаточно.

- Опыт других государств показывает, что реформирование управления отходами может принести пользу только в том случае, если население включается в эту работу, - констатирует Бассам Хелю. - Сознательное отношение к окружающей среде наряду с чётко функционирующим управлением ресурсами являются неотъемлемыми предпосылками успеха.

Таким образом, чистота и экологическое благополучие российских городов зависит в первую очередь от нас самих. Если жители России не поддержат модель раздельного сбора отходов, а некоторые недобросовестные региональные операторы продолжат сбрасывать мусор на пустырях и лесных дорогах, если отношение общества к преступлениям против природы останется на нынешнем невысоком уровне – никакие шведские и немецкие технологии нам, увы, не помогут.