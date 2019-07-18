В Москве появились бёрдхантеры, которые активно травят голубей

Московские голуби попали под удар сумасшедших активистов, решивших очистить столицу от этих птиц. Якобы вреда от них гораздо больше, чем пользы. Гадят, понимаешь, на памятники и остановки, оккупируют подземные переходы, болеют орнитозом и заражают им людей. Это только на картинке голубь - птица мира. А на деле - источник проблем и неприятностей. Действуют бёрдхантеры втихаря, ибо отравление птиц - это «жестокое обращение с животными» (статья 245 Уголовного кодекса, максимальный срок наказания - лишение свободы на пять лет).

ЖИТЕЛИ ПРОТИВ ИСТРЕБЛЕНИЯ

В редакцию "Комсомольской правды" обратился житель района Аэропорт Игорь П. Он каждый день гуляет в Петровском парке (станция метро «Динамо») и недавно стал свидетелем «вопиющей сцены».

- Посреди аллеи на площадке, отсыпанной мелкой галькой, собрались пятнадцать неадекватных голубей, - рассказал пенсионер. - То, что они странно себя ведут, было видно невооруженным глазом. Взлохмаченные как петухи после драки. Лапы спрятали под себя. И сидят, не шевелясь. Я попытался припугнуть, но они не реагируют. Тронул одного носком обуви - полное равнодушие. А если они заболели какой-нибудь инфекционкой? Там рядом детская площадка. Полно детворы. Хотя я думаю, что их чем-то угостили. Больные птицы, мне кажется, держатся поодиночке.

По мнению руководителя птичьего приюта в Сокольниках Вадима Мишина, налицо действия так называемых бёрдхантеров.

- Они объявились в Москве не так давно, - рассказал он. - В частности, мы заметили, что увеличился падёж голубей. Нам принесли несколько птиц с теми же признаками. Мы их отдали медикам на экспертизу. Никаких заболеваний у них не выявили. Теперь проверяем на присутствие ядов. На эту проверку времени нужно побольше.

По мнению Мишина, бёрдхантеры даже не подозревают, что своими действиями вредят не только голубям, но и другим птицам, а также собакам и кошкам. То есть страдает целая цепочка биоценоза.

- Мы категорически против истребления птиц, - заявил Вадим Мишин. - Не только орнитологи, но и обычные жители. Ещё ведь подсыпают такую гадость, что голубь не сразу умирает, а мучается. Это же дикость, ребята. Природу надо любить. А то мы так и людей начнём травить. Бомжей, например. От них тоже никакой пользы.

В орнитарии, кстати, уверены, что популяция голубей и так постепенно уменьшается - без помощников. В городе стало меньше открытых помоек, а, значит, кормовая база уменьшилась. Мусорные контейнеры во дворах почти все закрытого типа.

НЕ КОРМИТЕ ГОЛУБЕЙ, НЕ КОРМИТЕ

Есть ещё одна причина, по которой многие птицы погибают молодыми. Не поверите, это мы с вами. Жители города обожают кормить синичек, уток, воробьев. И голубей тоже. И часто думают, что пернатые существа всеядные. Это не так.

- Нельзя птицам давать чёрный хлеб, - напомнил «Комсомолке» орнитолог Олег Суворов-Ларионов. - Он вызывает поражение желудка. Вы думаете, что совершили добрый поступок, а на самом деле - убили. То же самое с жареными семечками, чипсами, колбасой. Многими другими продуктами с нашего стола. Если уж хотите накормить птицу, подсыпьте ей ржи или ячменя. И не на землю, а в кормушку. Земля в городе отравлена. Особенно после зимы и обработки дорог и тротуаров реагентами. Голубей вообще не надо кормить. Они сами найдут себе еду.

По словам Суворова-Ларионова, зачастую странное поведение птиц связано с их слабым иммунитетом. Все-таки мегаполис - это не подмосковный лесок. Здесь производство, вредные отходы, городская пыль и выхлопные газы.

- Контактировать с голубями строго противопоказано, - говорит орнитолог. - Они переносчики инфекционных заболеваний. Орнитоз, например, передаётся человеку воздушно-капельным путём. Я сколько раз видел. Сидят возле роддомов молодые мамочки и крошат возле себя хлеб. Голуби слетаются целой стаей. Чуть ли не с рук берут. А потом не могут понять, откуда появилась болезнь. Не дай Бог, конечно.

- Некоторые голуби наоборот очень активные. Не сидят как те - в Петровском парке. А крутятся.

- Против часовой стрелки наверняка. Это вертячка. Тоже болезнь. Эпилептическая. Она человеку не передаётся.

КСТАТИ

Увы, но случаи массовой гибели городских птиц далеко не единичные. Например, в сентябре 2017 года в Мытищах обнаружили целое лежбище мертвых синиц. Причём одна группа валялась во дворе, другая возле торгового центра. Специалисты, осмотрев тела, пришли к выводу, что птицы не распознали в окнах высоток препятствия. И разбились.

Во многих европейских странах на стёклах зданий рисуют хищных птиц, чтобы пернатая мелочь облетала небоскребы стороной. Несколько месяцев спустя в районе Новые Черёмушки местные жители нашли с десяток мертвых голубей. Они были сброшены в мусорный контейнер. Тогда зоозащитники предположили, что в роли таких бёрдхантеров выступили коммунальщики, которые ненавидят голубей за их испражнения.

В местном «Жилищнике» покрутили пальцем у виска. Мол, нам что, больше делать нечего. По словам сотрудника правовой зоозащиты в Ясеневе Светланы Ильинской, иногда дворники замуровывают в многоэтажках окошки на чердаках. Якобы специально для того, чтобы погубить птенцов.

- Также птицы погибают, когда бьются о провода, - добавил «КП» старший научный сотрудник НИИ охраны природы Александр Сорокин. - Ловят скачки напряжения.

Правда, эта причина больше касается регионов. В столице почти все коммуникации спрятаны под землю.

ЧЕМ КОРМИТЬ

Синица - сырые семечки, просо (неочищенное пшено)

Снегири, свиристели - сырые семечки, просушенные ягоды

Скворцы - сало, семена рапса или расторопши

Утки - комбикорм (продаётся на птичьем рынке), мешка из любых овощей (кроме картошки) и сырого мяса

Дятлы, поползни, сойки - сырое мясо, фарш, несоленое сало, сырок «Дружба», орехи, творог

Голуби - все перечисленное, но орнитологи рекомендуют этих птиц не кормить