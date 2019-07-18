Эксперт объяснил, каким образом российское приложение FaceApp может угрожать национальной безопасности США

Остап Бендер выделял несколько стадий в краже гуся. Шумиха вокруг мобильного приложения FaceApp, которое с помощью специальных фильтров позволяет узнать, как вы будете выглядеть в старости, тоже испытала несколько любопытных эволюций.

Сначала миллионы любознательных пользователей по всему миру с энтузиазмом загружали свои физиономии в приложение и делилось результатами эксперимента в соцсетях. Затем пришла мода состаривать лица звезд и знакомых.

А на днях лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер заявил, что приложение угрожает национальной безопасности США! Поскольку его разработчиком оказалась российская компания и приложение является эдаким Троянским конем, с помощью которых хитрые русские выкачивают некие секретные данные. К делу подключились ФБР и Федеральная торговая комиссия США. Мы решили разобраться в этой истории с помощью руководителя аналитического агентства Content Review Сергея Половникова.

- Сергей, в мире ежегодно появляются тысячи различных мобильных приложений. Почему именно FaceApp вдруг оказался угрозой безопасности США?

- Я думаю, на самом деле сенатор просто использует один из громких информационных поводов, чтобы напомнить избирателям о своем существовании. Ведь впереди выборы в Конгресс и выборы президента США. В таких условиях все средства привлечения внимания хороши. Почему я так уверен?

Действительно приложение FaceApp использует данные пользователей: сначала загружает фотографии в облако, затем обрабатывает их, а потом обработанное изображение выгружает обратно пользователю. Но есть один маленький нюанс, все сервера, с которыми работает FaceApp, находятся в США. И я не совсем понимаю, что может грозить безопасности США если хранение и обработка всех данных происходит на американских серверах, а не на российских? Это скорее наши охранители должны были возбудиться: ведь приложение отправляет фото русских людей за рубеж. Ай-ай-яй! Но счастью, в этот раз наши политики проявляют благоразумие и не лезут рассуждать о вещах, в которых ничего не смыслят.

- Какие данные можно украсть с помощью этого приложения?

- Фотографии, которые загружаются через приложение, обычно хранятся и сделаны на самом мобильном устройстве. Если пользователь предварительно ничего не отключал, то в этих файлах содержится информация о модели самого телефона, данные оператора мобильной связи, кроме того там зашиты время, когда сделан снимок и местоположение, где была сделана эта фотография.

Гипотетически можно сказать, что здесь есть угроза безопасности, если наши военные будут делать селфи на фоне ракетных комплексов и отсылать их в приложение. Тогда можно будет вычислить, где эти комплексы расположены. Но военным, похоже, удалось привить пользовательскую культуру после нескольких громких историй с фитнес-трекерами. Это приложения, которые следят за различными параметрами, когда вы занимаетесь спортом. Когда военным начали пользоваться фитнесс-трекерами во время пробежек, на карте мира появились точные координаты военных баз. Кстати, в основном это были американские базы, хотя и наши на этом тоже попались. Насколько мне известно, после этого была проведена разъяснительная работа в силовых ведомствах и дважды на одни и те же грабли вроде никто не наступает.

- То есть ничего более конфиденциального приложение не выуживает?

- Абсолютно нет. Потому что если был хотя бы намек, на то что приложение высасывает какую-то дополнительную информацию, то нам бы уже давно представили доказательства. Периодически обнаруживаются приложения, которые выкачивают данные, не имея на то никакого разрешения. Делается это по разным причинам, но чаще всего не злонамеренно, а в результате излишнего рвения разработчиков. Но в случае с FaceApp никаких доказательств не приводиться. Полагаться здесь на мнение сенатора? К сожалению компетентность американских политиков недалеко ушла от компетентности российских. А она уже давно стала притчей во языцех.

- Что посоветуете простым пользователям, которые теперь будут ломать голову, когда приложение попросит у них доступ к тем или иным данным телефона?

- Чтобы чувствовать себя уверенно в вопросах безопасности никаких специальных навыков, кроме логики и здравого смысла не требуется. FaceApp при установке и запуске требует только одно разрешение, это доступ к вашей галерее. Если вы его не предоставите, то каким образом вы будете отправлять фотографии для того, чтобы накладывать на них фильтры? Никаким! Это все равно, что когда вы покупаете автомобиль, то автоматически подписываетесь, что будете покупать для него топливо. По другому никак, одно связано с другим неразрывно.

Другое дело, если вы установили приложение, которое как-то обрабатывает фотографии, а оно при установке говорит: дай мне доступ к своей адресной книге. Зачем? Тогда надо задуматься стоит ли пользоваться этим приложением... Надо понимать, что за все приходится платить. Пользуясь FaceApp мы помогаем конкретной компании делать ее искусственный интеллект умнее, потому что мы даем этому интеллекту дополнительные данные (изображения), которые он не мог бы получить без нашего участия. А в обмен, в качестве платы, получаем обработанные фотографии с фильтром. Это нормальный общественный договор, ничего криминального тут нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Флешмоб «постаревших» звезд: Собчак стала двойником Хиллари Клинтон, а Куценко — Фредди Крюгера

На кого, по мнению пользователей, стали похожи звезды с помощью новомодного приложения [фото]