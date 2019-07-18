2019-07-18T14:07:52+03:00
В мире

"Американские сенаторы уже становятся синонимом британских ученых" В США пожаловались на российское приложение FaceApp

«Старящая» пользователей новинка якобы угрожает нацбезопасности США
Ася ХОВАНСКАЯ
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В США пожаловались на российское приложение FaceApp.В США пожаловались на российское приложение FaceApp.Фото: EAST NEWS
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Казалось бы, безобидная развлекалочка, понравившаяся интернет-пользователям по всему миру, всерьез напрягла Конгресс. Известный своими антироссийскими инициативами лидер демократов в Сенате Чак Шумер пожаловался на «старящее» и «омолаживающее» фотографии людей приложение директору ФБР Кристоферу Рэю и руководству Федеральной торговой комиссии.

- Я пишу вам выразить свою озабоченность FaceApp, разработанным в Санкт-Петербурге мобильным приложением, которое может угрожать национальной безопасности и конфиденциальности личных данных миллионов граждан США, - говорится, в частности, в его письме. - Чтобы пользоваться приложением, пользователи должны предоставить полный и безоговорочный доступ к их личным фотографиям и данным.

Как указывал ранее в этом году сам директор ФБР Рэй, Россия остается значительной угрозой для контрразведки. Было бы очень тревожно, если бы чувствительная личная информация американских граждан была предоставлена враждебной иностранной державе, активно участвующей в кибератаках против США.

Напомним, ранее компания Wireless Lab заверила, что не делится и не продает данные пользователей сторонним лицам и организациям, за исключением «аналитических инструментов третьей стороны, предназначенных для того, чтобы помогать замерять траффик и тренды»: «Большая часть изображений стирается из серверов в течение 48 часов после времени загрузки».

- Американские сенаторы уже становятся синонимом британских ученых, - поделился мнением с «КП» гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. - Их паранойя граничит с бездельем и, похоже, отражается на психике. США последнее время очень «радуют» экстравагантными инициативами, и эта - очередная.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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