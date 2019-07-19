Александр Ширвиндт: У меня никакой не юбилей, а - рыбалка на Валдае
Александр Анатольевич просил «Комсомолку» никак эту его дату не отмечать, с днем рождения его не поздравлять и вообще о нем не вспоминать. Более того, он попытался скрыться от всевидящего журналистского ока где-то в лесах Валдая, совершенно забыв о таком противном изобретении человечества, как мобильный телефон.
Конечно, я не мог ослушаться многоуважаемого и любимого Александра Анатольевича, тем более, что и так нахально нарушил своим звонком его уединение, и решил поговорить с ним на отвлеченную тему.
«Лещ наложил на меня санкции»
- Александр Анатольевич, здравствуйте! Вы же сейчас самым главным своим делом в жизни заняты – на рыбалке, правильно?
- Ну, погода ужасная, понимаешь, заморозки.
- Уже заморозки?
- Ну, такие относительные. Ветер. Луна. Рыба на меня санкции, наверное, наложила…
- Вы сегодня ловили?
- Сегодня нет. Потому что волна большая. Видите, восемь градусов. Ну, противно, понимаете.
- Ясно. А вчера, позавчера был какой-то улов?
- Ну, штуки три-четыре плотвички, но вообще несерьезно в этом году, несерьезно. Вот, может быть, к концу месяца обещают послабление с погодой.
- Скажите, а вот этих плотвичек вы на что поймали?
- На что ловлю? Ну, у меня процесс, у меня подкормка… Горох варю долго, в надежде на лещей. Горох с перловкой забрасываю. Он же долго варится, горох. Ну, такое поверье, что лещи любят горох. Гороха много уже спустил в Валдай, а лещей нету.
Александр Ширвиндт: «У меня никакой не юбилей, а - рыбалка на Валдае. Смотрю на эту пипочку-поплавок и желаю всем - во всех смыслах - хорошего клева!»
- Сколько примерно килограммов вы спустили в Валдай гороха?
- Ну, уже, наверное, килограмма три.
- А супруга с вами там, да?
- Со мной. Варит, варит, да.
- Она варит горох?
- Нет, нет, только леща.
Александр Ширвиндт с супругой Натальей Николаевной и правнучкой Эллой. Здесь же любимые питомцы семьи Гоша (черной масти) и Микки. Подмосковье, 2017 г. Фото: Личный архив Михаила Ширвиндта
- А вот этих плотвичек вы куда дели?
- Плотвички, они тут же приготавливаются, закладываются в целлофан и в морозилку. А зимой правнучки едят супчик.
- Сколько вы уже наморозили в морозильнике плотвичек?
- В этом году ничего. Три штуки – смешно. А бывало время – хорошо, на зиму хватало.
«Драматург Поляков - хорошая наживка»
- А вы про приманку, про наживку все мне говорите, а вот в театре какие наживки, приманки? Может, драматург? Я вот блестящий спектакль «Чемоданчик» по пьесе Полякова вспоминаю, моя супруга его три раза смотрела…
- Ну, вообще наживка из хорошего драматурга это такая редкость сегодня. Сейчас вот мне звонили и говорят – Грише Горину 80 лет будет в марте следующего года… Не делают сейчас таких драматургов-то, не делают, прежняя плеяда вся ушла.
А Юра Поляков начинал хорошо у нас, три спектакля по его пьесам в нашем театре. Я поставил два. И один - Житинкин. «Женщины без границ», «Чемоданчик» и «Хомо эректус» в репертуаре долго держались, потому что у Полякова есть такая хватка на современность.
Не люблю сатиру как таковую, она подразумевает злость. Я люблю иронию, пародию, самоиронию. Вот в Юрке такой воздух есть. Но вот не пишет в последнее время, а, если пишет, то сдает в театр Советской Армии или Тане Дорониной (МХТ им. Горького – А.Г.). Но сейчас уже некому там сдавать – Доронину-то ушли…
У Юрия Полякова есть хватка на современностьФото: Евгения ГУСЕВА
- Выходит, у вас театр неправильно называется, если вы сатиру не любите. Значит, у вас театр иронии, театр юмора, получается, да?
- Ну, это вообще наш менталитет – давать бирки всякие, да. звания… Мы страшно стремимся к этому. И вот эти – театр Моссовета, театр Гоголя, театр Пушкина, театр Ермоловой, театр Сатиры – это все атавизм, понимаешь.
С одной стороны, вроде бы надо соответствовать названию, а, с другой стороны, это бред, потому что театр должен быть широкомасштабный и должна быть такая винегретина репертуарная по линии и классики, и современности. А если утыкиваться в сатиру как таковую, которой, как ты знаешь, в драматургии сейчас совершенно нет, так это утопическое состояние. От слова «тонуть». «Театр Памяти сатиры» надо назвать. Или «имени Сатиры».
- А вот еще я часто слышу в стенах театра, или у билетной кассы – театр Ширвиндта.
- Это неправильно. Это совершенная глупость. Ширвиндт в театре - это да. Осенью мы открываем, между прочим, 95-й сезон – столько лет театру, напиши это обязательно!
Понимаешь, мы-то замахнулись на юбилей, но нас остудили, что юбилей это число, кратное 25. А 95 – просто дата, понимаешь. А дата - это - ничего по сравнению с юбилеем. Ничего не поклянчишь – ни звания, ни квартир, ни денег.
Но мы все равно зажмурились и бесплатно для себя решили, что это юбилей. И вот к 95-летию мы и хотим покуражиться немножко над существующим и вспомнить биографию театра, где Плучек существовал очень много лет замечательно, и открываем этот новый сезон его спектаклем «Укрощение строптивой». Это он поставил тысячу лет назад, а он идет в репертуаре, и посещается, и вот такая у нас традиция. И никакой это не театр Ширвиндта, а театр, наследующий традиции.
- То есть, мы в пятницу про 85-летие Ширвиндта не пишем, а пишем про 95-летие театра имени Сатиры?
- Умница, умница.
- А вы когда сидите, смотрите на поплавки, в сапогах, кепке, вы о чем думаете? О театре, о рыбе, о стране? Жизнь свою вспоминаете?
- Вот когда я слышу по всяким каналам как рассуждают со всякими художниками, композиторами, поэтами или артистами – вы рыбак? Он говорит – да, я рыбак, рыбак… И вот вопрос, типа твоего: «Как в пять утра, холодно?» Он говорит – ну, что вы, туман, никого нет, тишина, первые какие-то ростки птичьих голосов… Сидишь, туман стелется, как одеяло, приходят в голову образы, мелодии…
Врут. Значит, никогда в жизни нигде не были. Ничего не приходит в голову. Смотришь на эту пипку, торчащую, тупо, ждешь, когда она всколыхнется. Никаких образов. Это вранье!
- Что, и шум волны на художника, такого, как Ширвиндт, совсем не влияет? Ничего не навевает вам? Может быть, мысли о любви, о жизни, о юности…
- Вот если бы я ловил на горных речках, я бы вспоминал Грузию, ужасался тем, что происходит в наших взаимоотношениях. А так как я сижу на Валдае, в этой огромной русской Швейцарии, где ничего не льется и не журчит, а только вот гладь и тишина. то приходят мысли другие. Умиротворенные.
- Но это же не похоже на Ширвиндта. Вы человек не умиротворенный.
- Это я прикидываюсь, Саш. На самом деле это я такой вялосидячий.
«Три правнука - это уже настораживает»
- Скажите, а что вам супруга, которую вы ласково называете Татой и с которой 60 с лишним лет прожили, готовит? Или вы ей?
- Ничего. Здесь нас опекают. Это же не мой дом, я здесь в доме отдыха. Это ведь когда забегают в гости с Поварской на Маяковскую – это одно. А когда пилят 450 километров – в этом есть если не подвиг, то какая-то акция. И вот поэтому приедут внуки и правнуки. Понимаешь, когда три правнука – это уже настораживает.
- И они все в пятницу к вам съедутся?
- Ты понимаешь, это уже столько лет делается якобы сюрпризом. Они говорят, что в этом году ничего не получается, я охаю, хотя и те, и другие знают, что это инсценировка. Потом они якобы случайно приезжают.
- Им по сколько лет?
- Правнукам? 9 месяцев, 7 лет и 17 лет.
- Как их зовут?
- Рина – самая мелкая. Как Рина Зеленая – была такая блистательная актриса. Элла – которая пошла в школу в этом году, больше похожа на… Она такая помесь Эллы Фицджеральд (знаменитая американская джазовая певица – А.Г.), может быть, с Маньяни (Анна Маньяни, великая итальянская актриса – А.Г.).
- Класс! А 17-летнюю правнучку как зовут?
- Ася, Анастасия.
- Она на кого похожа из актрис?
- Еще ни на кого. Ждем. Она сейчас поступает во ВГИК, хочет быть кинохудожником, она способная девочка.
«Главное - не вылезать на баррикады»
- Ну, и такой вопрос, самый главный – что Александр Анатольевич Ширвиндт хотел бы пожелать своим поклонникам, своим фанатам в день своего 85-летия?
- Пожелать? Ну, как-то… Понимаешь, раньше как было, когда мы развивались: было классовое общество, ты помнишь… Рабочие и крестьяне, да. А интеллигенция называлась прослойка.
- Да. Загнивающая.
- Прослойка – это такая какая-то прокладка, есть в этом что-то такое противозачаточное.
Так вот, а потом это все закончилось, и сейчас классов нет, а есть только два вида – рожденные в СССР и рожденные в России. Два человеческих класса. А я рожденный в СССР. Поэтому вынужден перерождаться в России. Это очень сложно, потому что два раза рождаться трудно.
И поэтому по-прежнему остаюсь этой вот противозачаточной прослойкой между рожденными в СССР и рожденными в России. Поэтому, с одной стороны, мы пытаемся кокетничать с нынешними, чтобы оказаться с ними вместе, да. С другой стороны, все время брюзжим по поводу того, как было хорошо раньше.
На самом деле, это все утопия. Потому что нужно существовать единожды, понимаешь, с самим собой, а не вылезать на баррикады. Потому что, если с двух сторон баррикады одни и те же люди, это очень трудно. Ты меня понял?
- Да, понял. Ну, и я понял то, что, несмотря на противозачаточную прослойку, рождаемость ширвиндтовских фанатов, поклонников не уменьшается, а, наоборот, растет.
- Это твоя точка зрения, а не моя.
- Так все-таки, что вы нам всем пожелаете в наш-ваш праздник?
- Хорошего клёва в масштабном и мелком смысле!
- Спасибо огромное, Александр Анатольевич!
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ИСТОЧНИК KP.RU
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