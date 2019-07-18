2019-07-18T18:03:48+03:00
Звезды

Строитель потребовал с Киркорова через суд семь миллионов

Истец утверждает, что артист не расплатился с ним за ремонт дома
Алина ЧЕРНОВА
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В иске руководитель строительной фирмы указал, что Киркоров задолжал ему 7,5 млн рублей за ремонт коттеджаВ иске руководитель строительной фирмы указал, что Киркоров задолжал ему 7,5 млн рублей за ремонт коттеджаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Семь лет назад после рождения своих детей Филипп Киркоров построил шикарный дом в Подмосковье.

А сейчас на короля сцены подала в суд строительная компания, которая утверждает, что в 2017 году артист затеял ремонт в своих владениях, но выплатил им только часть обещанного гонорара.

В иске руководитель строительной фирмы указал, что Киркоров задолжал ему 7,5 млн рублей за ремонт коттеджа.

- Люди не понимают слов, поэтому встретимся в суде, - сказал «КП» директор Филиппа Киркорова Геннадий Рыбак.

А подруга Филиппа рассказала «КП», почему артист не выплатил строителю обещанной суммы.

- В своё время такая же история произошла с балериной Анастасией Волочковой. На неё тоже подали в суд строители, требовали деньги, - вспоминает приятельница Филиппа Киркорова. - А потом выяснилось, что ремонт, который они сделали Насте, нельзя назвать качественным. Такая же ситуация и у Филиппа. У него были вопросы к качеству ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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