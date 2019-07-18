Пугачева и Галкин появились на юрмальском фестивале Вайкуле

- Алла обещала приехать на открытие и закрытие моего фестиваля «Рандеву». Приедет ли? Сложно сказать, - поделилась с журналистами накануне открытия своего юрмальского фестиваля Лайма Вайкуле.

В стильном брючном костюме канареечного цвета, в золотистых туфлях Алла Пугачева все-таки посетила с Максимом Галкиным фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву», который проходит в эти дни в Юрмале.

Напомним: там уже несколько лет подряд звездная семья проводит летний отпуск со своими двойняшками Гарри и Лизой, арендуя роскошную виллу «Марта» в центре города.

Алла Борисовна выглядела отдохнувшей. Примадонна перед выходом в свет сделала красивый макияж. Кстати, грим артистка наносит чаще сама, редко подпускает визажистов к своему лицу.

Максим Галкин не стал, как всегда, выпрямлять свои непокорные кудри, поэтому выглядел даже моложе паспортного возраста. Артист заметно постройнел. Видимо, поэтому спокойно выбрал для выхода в свет костюм опасного белого цвета.