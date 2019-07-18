Прогноз на 2050 год: Погода в Москве будет как в Ницце

Ну что, ещё каких-то 30 лет, и будет у нас в Москве курорт прямо как на Лазурном берегу! Швейцарские климатологи из Высшей технической школы Цюриха спрогнозировали климат 520 крупнейших городов мира к 2050 году. В первую очереди они говорят о градусах, конечно. В Москве, например, средняя годовая температура вырастет на 3 градуса, а в некоторые месяцы аномалии будут достигать 5,5 градуса. В Санкт-Петербурге в среднем примерно также, на 2,9 градуса теплее, чем сейчас. А вот в самые жаркие месяцы на 6 с лишним градусов.

Это общая закономерность: чем севернее расположен город, тем больше контраст между нынешней погодой и той, что будет через 30 лет. Открыта она не швейцарцами, известна всем климатологам. Быстрее всего глобальное потепление идет в полярных широтах, в средней полосе заметно, но не столь ярко, а на экваторе температуры почти не меняются. Швейцарцы, кстати, основывают свой прогноз на самом мягком из сценариев глобального потепления - если средняя температура на планете за 30 лет повысится на 1,4 градуса.

Для наглядности ученые из Цюриха подобрали аналоги, где сейчас погода такая же, какая будет в 2050 году. Получилось, что с точки зрения погоды многие города как будто переместятся на тысячу километров южнее! В Лондоне, например, климат станет как в Барселоне. Влажно, как и сейчас, но уже совсем не прохладно. В Мадриде - как в марокканском Мараккеше, и без того солнечную Испанию ждет реальная африканская жара. Санкт-Петербург 2050 года можно сравнить с болгарской столицей Софией. А что, комфортно, почти как на Черном море!

С Москвой сложнее. Швейцарцы подобрали для российской столицы совсем не очевидный для нас аналог - Детройт, большой город в США недалеко от Великих Американских озер. Так что мы решили найти примеры поближе. Детройт расположен на 42 градусе северной широты (Москва на 55-м, намного севернее). В Европе на той же параллели — хорватский курорт Дубровник. На градус южнее Рим, на градус севернее Ницца. Понятно, что климат зависит не только от широты, но от близости моря, высоты и других факторов. Но и речь ведь об аналогах, а не точной копии. А они выглядят весьма приятно: будет у нас как на Лазурном берегу. Вот только Средиземное море от МКАД далековато.

СРАВНИМ

Город На что станет похож климат к 2050 году

Москва Детройт (США)

Санкт-Петербург София (Болгария)

Самара Бухарест (Румыния)

Киев (Украина) Канберра (Австралия)

Тбилиси (Грузия) Ташкент (Узбекистан)

Мадрид (Испания) Марракеш (Марокко)

Лондон (Великобритания) Барселона (Испания)