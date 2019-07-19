Как выбрать самые вкусные сезонные ягоды: советы Роскачества

1. Равномерная окраска.

Свежую качественную ягоду можно отличить по зеленым черешкам и листочкам, гладкой упругой поверхности плодов с равномерной окраской, которая является показателем зрелости ягоды.

2. Одинаковая форма и размер.

Желательно, чтобы отдельные ягодки в партии были схожего размера, формы и окраса, то есть относились к одному сорту и были одинаково созревшими.

3. Яркий аромат.

Созревшая естественным образом и не перележавшая ягода, как правило, будет обладать более ярким ароматом. Собранные зеленоватыми и транспортированные в Россию ягоды обладают менее выраженным ароматом. Впрочем, аромат также зависит от сорта и условий выращивания, поэтому является относительным, а не абсолютным критерием. А процесс созревания зависит от географии произрастания, сорта ягоды, погодных условий и не только.

- Новые сорта и технологии выращивания, а также достаточно широкая география возделывания ягодных культур существенно увеличивают возможные сроки сбора урожая различных ягод в нашей стране, поэтому не нужно обязательно ориентироваться на общепринятые сроки созревания ягод, - пояснила генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий. - Во многих регионах крыжовник начинают собирать уже в конце июня, а ежевику в июле. При этом некоторые российские производители ягод приступают к внедрению выращивания ягодных кустарников в пленочных туннелях, что еще шире раздвигает временные границы ягодного сезона.

4. Покупайте в магазинах или палатках производителей.

Многие производители сейчас продают ягоды через собственные торговые точки или приглашают приобрести продукцию прямо на плантации – это самый верный способ купить свежую и полностью созревшую ягоду. Если таких точек или плантаций производителей поблизости нет, то, как правило, лучше покупать ягоды в крупных магазинах, имеющих с производителями договора на поставку, а не на рынках, где отследить происхождение товара крайне сложно. Например, вам могут сказать, что ягода местного производства, а на самом деле она привезена из-за рубежа, а значит и сорвали ее заблаговременно созреванию. Соответственно такая ягода будет менее вкусной и свежей.

Также потребителю стоит помнить, что в любой торговой точке должны быть в наличии накладные, карантинные сертификаты и декларации соответствия на каждую партию ягод, у продавцов должна иметься медицинская книжка и присутствовать договор на аренду торгового места. По вашей просьбе вам должны показать документацию или их заверенные копии. Отказ продавца это сделать может косвенно рассматриваться как введение в заблуждение.

5. На упаковке - торговая марка производителя.

Фермеры, дорожащие собственной репутацией, упаковывают ягоды под своими торговыми марками, следят за соблюдением всех технологий выращивания, сбора и упаковки продукции, а также отслеживают условия хранения своих ягод в цепочке реализации. Ягода, упакованная в брендированные коробочки, ящики, лукошки, контейнеры, на которых указано название и контакты производителя, как правило, более качественная, чем безымянная.

6. Чем нежнее ягода, тем меньше тара.

Обращайте внимание на фасовку: от нее зависит качество и срок хранения. Чем нежнее ягода, тем меньше должна быть тара, в которой она хранится и продается.

- Например, земляника садовая (в просторечие - клубника) достаточно хорошо себя чувствует в контейнерах размером от 250 г до 1 кг, черная смородина или голубика также может продаваться в упаковках по 500 г или 1 кг. А вот для малины коробочка под 500 г - максимально допустимый объем упаковки. В бОльших коробках и ящиках ягоды давят друг друга, трескаются, выделяют сок, быстро покрываются плесенью и гниют, - отметили в Ягодном союзе.

7. Никакого сока или запаха вина.

Не стоит покупать ягоду, если из нее вытекает сок, если часть ягод в упаковке потрескались от избытка влаги, если есть запах плесени или характерный винный аромат брожения. Все это признаки того, что ягода уже испорчена и окончательно сгниет или покроется плесенью в считанные часы. Особенно быстро портится малина и клубника.

Если одна две ягодки в упаковке оказались испорчены, их необходимо максимально быстро удалить, чтобы от контакта с ними не пострадали окружающие плоды.

КСТАТИ

Почему чернику на прилавках не найти?

Чаще на прилавках магазинов и в иных торговых точках потребители сталкиваются с голубикой, а не с черникой, так как промышленного выращивания черники не ведется. Та черника, которая присутствует в продаже — это дикая ягода, собранная в лесу. У нее очень короткий срок хранения и продается ее немного. При этом похожая на нее, но более крупная и обладающая несколько иным оттенком кожицы и мякоти голубика - очень популярная во всем мире ягодная культура, мировое производство которой растет самыми быстрыми из всех ягод темпами.