Полицейским объяснили, кого ловить за оскорбление власти
Не так давно в силу вступил закон об оскорблении власти и госсимволов. Но разъяснений к нему люди так и не увидели. Многие начали переживать: «А вдруг я ненароком что-то ляпну в интернете и попаду под полицейскую гребенку?» Тем более первые дела по этой громкой статье уже есть. Правозащитники трубят о 30 подозреваемых.
В сети всплыла методичка с критериями, кто подпадает под статью. Источник «КП» в МВД подтвердил ее подлинность. Полицейские стали слишком рьяно исполнять закон. Руководству пришлось все детально разжевать для сотрудников, чтобы ловить реальных экстремистов.
Вчитайтесь в текст методички (см. «Дословно»), чтобы ненароком не попасть под статью.
Кстати, за непристойности накажут, если они прозвучат публично. Протоколы за подобные выпады в личной переписке сотрудникам полиции составлять не разрешили.
ДОСЛОВНО
Сотрудникам полиции предлагается составлять административные протоколы, если публичное высказывание содержало:
- Мат.
- Агрессию и оскорбления.
- Фейки.
Если образы власти и госсимволов соседствовали рядом с:
- Порнографией.
- Непристойными изображениями.
- Непристойными образами.
Если в сообщениях в отношении власти звучали:
- Цинизм и надменность.
- Слова, унижающие общество и государственные символы.
- Выражения, в которых автор противопоставляет себя окружающим и государству.
ИСТОЧНИК KP.RU