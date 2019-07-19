2019-07-19T01:09:18+03:00
Общество

Полицейским объяснили, кого ловить за оскорбление власти

Методички распространили в МВД, чтобы избежать перегибов
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Полицейским объяснили, кого ловить за оскорбление властиПолицейским объяснили, кого ловить за оскорбление властиФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Не так давно в силу вступил закон об оскорблении власти и госсимволов. Но разъяснений к нему люди так и не увидели. Многие начали переживать: «А вдруг я ненароком что-то ляпну в интернете и попаду под полицейскую гребенку?» Тем более первые дела по этой громкой статье уже есть. Правозащитники трубят о 30 подозреваемых.

В сети всплыла методичка с критериями, кто подпадает под статью. Источник «КП» в МВД подтвердил ее подлинность. Полицейские стали слишком рьяно исполнять закон. Руководству пришлось все детально разжевать для сотрудников, чтобы ловить реальных экстремистов.

Вчитайтесь в текст методички (см. «Дословно»), чтобы ненароком не попасть под статью.

Кстати, за непристойности накажут, если они прозвучат публично. Протоколы за подобные выпады в личной переписке сотрудникам полиции составлять не разрешили.

ДОСЛОВНО

Сотрудникам полиции предлагается составлять административные протоколы, если публичное высказывание содержало:

- Мат.

- Агрессию и оскорбления.

- Фейки.

Если образы власти и госсимволов соседствовали рядом с:

- Порнографией.

- Непристойными изображениями.

- Непристойными образами.

Если в сообщениях в отношении власти звучали:

- Цинизм и надменность.

- Слова, унижающие общество и государственные символы.

- Выражения, в которых автор противопоставляет себя окружающим и государству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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