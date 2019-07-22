Хочешь загорать рядом с Аллегровой? Готовь 232 млн: сколько звезды платят за «дачи у моря»

Целый год они колесят по гастролям, вкалывают на съемках. И очень устают, как все люди. А летом берут отпуск и, представьте себе, тоже едут на дачи! Мы разузнали, сколько потребуется денег, если вы вдруг захотите поселиться по соседству (ну хотя бы в мечтах).

ИТАЛИЯ

Чтобы приобрести дом на одном из самых дорогих курортов Италии Форте-деи-Марми, певица Ирина Аллегрова продала квартиру в Майами. Но и этой суммы не хватило, пришлось добавлять. Все ради мечты поселиться на вилле с бассейном.

В этом местечке в итальянской Тоскане расположены виллы модельеров Джорджо Армани и Миуччи Прада, а с конца 90-х здесь любят отдыхать олигархи с постсоветского пространства. Форте-деи-Марми называют пляжным Куршевелем для русских. Здесь швартовалась яхта Романа Абрамовича, на местных пляжах можно встретить олигархов из списка Forbes, а в прибрежных кафешках русские богачи за ночь могут спустить по €30 тысяч (больше 2 млн руб.).

Простым туристам в Форте-деи-Марми, мягко говоря, непросто. Например, аренда пляжного лежака на день стоит... 10 - 15 тыс. руб. в пересчете на наши деньги. Хорошо хоть цены на продукты в магазинах более-менее сносные: огурцы по €2 (142 руб.), хлеб - €1 (71 руб.). Кстати, про хлеб: Аллегрова мечтает открыть в Форте-деи-Марми небольшую булочную-кондитерскую.

Певица отдыхает здесь и с семьей дочери, и одна. Аллегрова любит ездить по термальным источникам и всегда подкармливает соседских котиков. На курорте постоянно живут всего 9 тысяч человек и никто не знает Аллегрову в лицо, так что певица может спокойно гулять по улицам. Правда, этим летом стало хуже: райский уголок атаковали богатые русские туристы.

Цена вопроса: вилла площадью 430 кв. м стоит €3,3 млн (232 млн. руб.)

Элитная многоэтажка, где отдыхает Кристина, стоит у самого океана. Фото: Экспресс газета Москва, maps.google.com

США

Кристина Орбакайте проводит каникулы с мужем и дочкой Клавдией в Майами. Здесь у певицы квартира в элитном комплексе «Маджестик Тауэр Бэл Харбор». С балкона открывается шикарный вид на Атлантический океан. Рядом частный пляж, теннисный корт, бассейн, рестораны и множество магазинов. Продуктами Кристина закупается в лавке здоровой еды Whole Foods. Там недешево, зато все продукты натуральные, без вредных добавок. Все квартиры комплекса оборудованы электрическими противоураганными шторками, что в Майами крайне необходимо.

Цена вопроса: апартаменты площадью 285 кв. м стоят $3 млн (188 млн руб.).

Просторные апартаменты Гузеевой расположены в престижном жилом комплексе. Фото: Архив «ЭГ», instagram.com/_larisa_guzeeva_

БОЛГАРИЯ

Лариса Гузеева один из своих летних отпусков всегда проводит в Болгарии - с мужем, дочкой, сыном и невесткой. Ведущая «Давай поженимся!» приобрела апартаменты площадью 165 кв. м за €220 тыс. (15,5 млн руб.) еще до кризиса. Расположено уютное гнездышко в местечке Равда близ знаменитого курорта Солнечный Берег. В квартире два санузла, три спальни, гостиная и кухня.

В жилом комплексе «Эмеральд Бич Резорт Спа» не слишком шикарно, но вся необходимая для отдыха инфраструктура имеется: бассейны, спа-центр, кафе и прочие удобства.

После кризиса цены на здешнее жилье упали. Вдобавок на это повлияли постоянные конфликты жильцов с управляющей компанией из-за дорогих и некачественных жилищно-коммунальных услуг. Но Гузеева с мужем все равно не изменили любимой Болгарии. Периодически их навещают друзья. Даже бывший муж Ларисы Андреевны Каха Толордава (отец ее сына Георгия) гостит в просторных апартаментах.

По соседству с Гузеевой поселилась ее давняя подружка актриса Лариса Удовиченко, которая проводит здесь отпуск с дочкой. Молодежь предпочитает отдыхать у бассейна своей компанией, а Лариса с мужем и подругой ходят на пляж. «Купаемся до захода солнца! Вместе готовим, собираемся на ужин», - рассказывает Гузеева. Вечера семьи часто проводят вместе за ужином на веранде.

Цена вопроса: апартаменты площадью 90 кв. м можно купить за €140 тыс. (9,9 млн руб.).

Юлия Ковальчук и ее муж Алексей Чумаков купили роскошную квартиру подальше от туристических маршрутов. Фото: instagram.com

ИСПАНИЯ

Супруги Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук купили двухэтажную квартиру в небольшом испанском городке на побережье Коста-Брава в часе езды от Барселоны. Пара бывает здесь часто - и зимой и летом они прилетают сюда наслаждаться комфортным климатом. Случается, Юля прилетает отдохнуть с дочкой, бывают здесь и ее родители. В квартире обустроена терраса с видом на море - Юля здесь загорает, Алексей пишет музыку. Квартира расположена в тихом месте, вдали от туристических троп. Среди их соседей много каталонцев, есть англичане и французы.

Квартира продавалась с мебелью и отделкой в каталонском стиле, часть мебели Юлия и Алексей выбрали по своему вкусу.

Цена вопроса: квартира площадью 240 кв. м стоит €600 тыс. (42,3 млн руб.).

Латвийская недвижимость Светлакова: дом под соснами в Юрмале... Фото: Михаил ФРОЛОВ/ «КП» - Москва, Евгения ГУСЕВА/«КП» - Москва

ЛАТВИЯ

Сергей Светлаков с женой и детьми приезжает на летние каникулы в собственный дом в Латвии. Дом артист построил в районе Меллужи - это дачный поселок Рижского взморья рядом с Юрмалой. Утопающий в зелени двухэтажный дом Светлакова расположен на берегу реки. Но рыбачить Сергей с друзьями и родней предпочитает в другом клевом месте, в 20 км от Юрмалы в поселке Калнциемс - там он тоже купил небольшой рыбацкий дом.

Цена вопроса: дом площадью 185 кв. м стоит €355 тыс. (25 млн руб.).