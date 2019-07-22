Входит Рая, грудь вздымая: что смотреть по ТВ на этой неделе

«Двое против смерти» - это трогательная история о двух влюбленных, которым осталось жить считаные недели. Спасти жизнь Леры (Мария Палей), у которой нашли опухоль мозга, может очень дорогая операция, но у ее семьи нет на это денег. А Вику (Алекс Комаровски) нужно донорское сердце, причем подошло бы Лерино - у молодых людей одинаковая редкая группа крови. И пока влюбленные разбираются со своими чувствами, их родители стараются спасти детей. Например, папа и мама Вика делают все возможное, чтобы семья Леры не нашла денег на лечение дочери.

- Кто-то, увидев противоборство двух семей, вспомнит историю Ромео и Джульетты, - говорит режиссер картины Нурбек Эген. - Но меня проект заинтересовал удивительной историей. Вик и Лера живут на острие чувств, сегодняшним днем.

Для Марии Палей и Алекса Комаровски их роли стали дебютом. Но есть в картине и звезды кино.

- Екатерина Гусева сыграла Римму, мать Вика, жесткую и властную женщину, которая может пойти на многое ради своей семьи, - говорит режиссер.

«Двое против смерти»: они живут сегодняшним днем, потому что завтра может не наступить. Фото: Первый канал

Тем временем на канале «Россия 1» начинается другая история - сериал «Рая знает все!». Это продолжение фильма «Рая знает», который четыре года назад полюбился зрителям благодаря звездному составу: там сыграли Ирина Пегова, Дмитрий Дюжев и Тимофей Трибунцев. В продолжении сериала никого из них мы, к сожалению, не увидим. Главную героиню Раю, девушку с большой грудью и большим сердцем, которая ловко раскрывает преступления, теперь играет другая актриса - Анастасия Веденская. А ее возлюбленного, скромного участкового по фамилии Костюков, - Сергей Губанов.

- Так как служебного жилья в небольшом городе не хватает, моего героя подселяют к Рае, дочери следователя. Раю знает весь город, она работает в парикмахерской. У моего героя завязываются отношения с ней, а она всеми силами помогает расследованиям, - рассказывает Сергей. - Мы с Настей играем трогательных наивных людей, которых осталось мало. Эдакие шукшинские герои, отважные и добрые.

«Двое против смерти». Понедельник - четверг, 21.30, Первый.

«Рая знает все!». Понедельник - четверг, 21.00, Россия 1.