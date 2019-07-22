Спорный вопрос: в каком возрасте мужчинам нужно сдавать тест, чтобы уберечься от рака простаты?

Практикующие врачи и научно-медицинские просветители считают: своевременные обследования и обнаружение заболеваний на ранней стадии, безусловно, большое благо. Но есть нюансы.

- Любое медицинское вмешательство это баланс пользы и потенциального вреда. На диагностические процедуры, обследования этот принцип распространяется в полной мере, - рассказал «КП» автор научно-популярной книги «0,05 Доказательная медицина от магии до поисков бессмертия», медицинский эксперт Петр Талантов. - Скрининги (то есть всеобщие проверки на то или иное заболевание. - Ред.) нужно вводить очень продуманно, исходя из данных крупных многолетних наблюдений за большим количеством пациентов. И именно для тех видов заболеваний и групп пациентов, которых нужно и можно эффективно лечить.

Эксперт пояснил, в частности, насколько оправданна с точки зрения доказательной медицины и в каких возрастах маммография. То есть рентгенографическое исследование для диагностики рака молочной железы у женщин (гиперссылка на материал). А что же с «самым мужским раком» - онкологическими заболеваниями предстательной железы?

Этот вопрос обсуждается давно. В России в разные годы диспансеризации анализ крови на ПСА (простатспецифический антиген) то вводили, то убирали из 1-го, всеобщего этапа диспансеризации, оставляя только на 2-й этап (по медпоказаниям). С мая 2019-го года исследование ПСА снова в списке. Теперь анализ рекомендуется для мужчин в 45, 50, 55, 60 лет и в 64 года. Насколько это соответствует международным рекомендациям?

Гайдлайны (указания) Европейской урологической ассоциации на 2019 год предусматривают:

1. Первый тест на ПСА проводится в 40 лет.

- Если показатель в крови <1 нг/мл и нет наследственной предрасположенности, то следующий тест рекомендуется выполнить через 8 - 10 лет;

- если показатель >1 нг/мл или есть наследственная предрасположенность, то следующий тест назначается через 2 года.

2. Также тест ПСА назначается в 60 лет.

- показатель < 2 нг/мл и нет наследственной предрасположенности, то следующий тест – то следующий тест рекомендуется выполнить через 8 - 10 лет;

- если > 2 нг/мл или есть наследственная предрасположенность – то следующий тест через 2 года.

При этом эксперты Европейской урологической ассоциации указывают несколько важных нюансов:

! Интервалы между тестами могут быть короче в зависимости от изначального уровня ПСА. То есть в зависимости от того, на сколько показатели выше 1 или 2 нг/мл. В какие конкретно интервалы наблюдать пациента, определяет врач-уролог.

ВОПРОС-РЕБРОМ

На что ориентироваться российским пациентам?

Практикующие врачи-урологи, с которыми мы связались, дают такую рекомендацию: анализ крови на ПСА надо сдать каждому мужчине после 50 лет. А если есть генетическая предрасположенность (то есть рак предстательной железы был у деда, отца или брата), то сдать анализ первый раз нужно не позднее, чем в 45 лет. Далее периодичность осмотров и сдачи анализа определяет врач-уролог, в зависимости от уровня ПСА.

ВАЖНО

- Повышенный уровень ПСА сам по себе не означает, что вас отправят на операцию или будут делать биопсию (изъятие ткани для проверки на наличие опухолевых клеток. - Ред.), - пояснил «КП» один из ведущих российских онкоурологов, заместитель директора Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Дмитрий Еникеев. - Это повод для углубленного обследования и оценки большого количества самых разных факторов - от возраста пациента до объема простаты. В том числе возможны ситуации, когда с учетом возраста пациента и состояния его организма врач принимает решение вообще никак не вмешиваться. Поскольку все условия говорят о том, что развитие опухоли не будет критичным и не окажет существенного влияния на качество и срок жизни пациента.

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