Россиянин Кирилл Беляев стал вторым в плавании на 25 километров на чемпионате мира

В пятницу, 19 июля, на чемпионате мира по водным видам спорта в корейском городе Кванджу были разыграны медали в плавании на открытой воде на дистанции 25 километров среди мужчин. Вторым на этой дистанции стал россиянин Кирилл Беляев, который на финише уступил совсем ничего - 0,3 секунды победителю заплыва Акселю Раймону.

Результат Беляева - 4 часа 51 минута 6.5 секунд. Еще один российский спортсмен Евгений Дратцев стал шестым с отставанием в 13,4 секунды, хотя долгое время был в группе лидеров. Третье место - у итальянца Алессио Оккипинти, который проиграл 3 секунды Беляеву.

Для молодого Кирилла Беляева эта награда стала второй на крупных международных стартах. В 2018 году он был вторым на чемпионате Европы на этой же дистанции в 25 километров. И тогда в Глазго его тоже опередил француз.

Для сборной России эта медаль стала единственной в плавании на открытой воде. Всего же у нас 10 медалей на этом турнире - 6 золотых и 4 серебряных награды. В общем зачете наши идут вторыми вслед за Китаем, у которого 17 наград - 11 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая.