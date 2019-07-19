Хождение за Дохлую Щель. И обратно: Как мы ехали на машине на Черное море

Отпуск начинается! Фото Сергей АРЧАКОВ

Они говорят, им нельзя рисковать, потому что у них есть поезд, в поезде дают спать...

Кому-то в отпуске нужна акуна матата. А мы отправились на машине.

Мой прежний шеф твердил, что это форменный идиотизм - чесать 15 - 20 часов за рулем под жарким солнцем юга. Да ещё и с семьей. Призывал одуматься. Но я его не слушал. Потому что движение на 140 км/ч, вдоль лесов, перелесков, холмогоров, степей - моя стихия.

Ну не прекрасно ли, когда по необъяснимому порыву вдруг тормозишь у поля подсолнухов и падаешь в родную донскую землю, раскинув руки, прямо своим омосквиченным сердцем плашмя вниз?

Где-то на Дону под жарким солнцем юга. Фото Сергей АРЧАКОВ

Тонкий аромат разлузганной семечки, тёплой сочной пыльной земли. Бахчи. И дети видят твой пример, смеются, повторяют эту сакральную практику. И нам так щенячьи счастливо!!! Потому что Дон - это моя земля. И река тоже моя. Прям от от самых тульских землёй до Азовского моря. И не спорьте с этим. Я казак донской, хотя точнее - потомок.

С тех пор как я стал жить-быть в Москве, я заметил: как только пересекаю границу родного края, воздух (для меня) становится сладким, близким. Живя когда-то в Ростове-на-Дону, такого не чувствовал. А уехал - теперь каждый раз так. Нашёл такое объяснение этому феномену.

Человек состоит из воды такого химического состава, какой присущ его малой родине. И воздух, насыщающий первый вздох, тоже определенного состава. Он неповторим. И у каждого свое место на карте мира, где воздух пахнет мёдом. Вот потому возвращаться Домой - это всегда Домой.

У Павловска М4 стоит как кол. Фото Сергей АРЧАКОВ

В общем, главная южная трасса М-4 хороша от Москвы до самого Павловска, что за Воронежем. Ибо за Воронежем начинается кисель из столпившихся в пробке и объезжающих пробку длиной в 10-20 километров машин. Четырёхполосная платная дорога резко превращается в однополосное горлышко. Вокруг которого выстроились катки, бульдозеры. В будний день вдоль обочин стоят здоровые крепкие мужчины с табличками «Покажу объезд. 300». Такой тут бизнес, причём высококонкурентный.

Как преодолеть эту пробку-напасть? Выезжать из Москвы в ночь. Чтобы к рассвету проскочить павловские пробки с минимальной потерей времени. А вообще ремонт федеральных дорог в горячий отпускной сезон - это, товарищи воронежцы, не пойми что... Какой-то официальный объезд сделать бы стоило, прежде чем поток в 40 машин в минуту преграждать. К слову, вон, китайцев в ютьюбе показывают, как они мосты кладут за два часа и небоскребы за 3 дня возводят. Съездите к ним, потренируйтесь, пожалуйста. Нам всем очень нужны наиболее доступные мировые технологии и всевозможное устойчивое развитие.

Справедливости ради скажу: молодцы на трассе М-4 не только «воронежцы», но и мои любимые дончане. Донцы!

У знаменитого среди автопутешествующих из Москвы на юг городка в Ростовской области под названием Каменск-ШАхтинский тоже есть своя изюминка. Уже больше 10 лет там расширяют участок сначала олимпийской, а теперь уже постолимпийской трассы. Пробка на 5-7 км сбитая, душная и малоподвижная.

Как преодолеть эту напасть, спросите? Никак. Только перекурить.

Платные участки трассы М4 от Москвы до Ростова-на-Дону и далее до Краснодара - скоростные и пригожие. Где 50, где 120 рублей оплати, и лети себе соколом к милому Чёрному морю. И вот ещё что: вы улыбайтесь, господа, кассирам на пунктах оплаты. У них знаете какая однообразная жизнь там в будках?.. Мы улыбались операторам - и они нам в ответ тоже. Прекрасные люди!

Грай-Воронец. Фото Сергей АРЧАКОВ

Два слова про Грай -Воронец. Это хутор в Миллеровском районе Ростовской области. Население 484 человека. Координаты 49°10′2″N 40°36′41″E… Какое название!!! Распробуйте произносить: Грай! Воронец! Я бы так марку какой-нибудь новой прекрасной машины назвал, если б мне доверил АвтоВАЗ...

Донская рыбалка до сих пор способна удивить доброго рыбака. Фото Сергей АРЧАКОВ

Про Ростов-папу и Ростовчанина. В глазах приезжего Ростов — цветущий, пассионарный, быстро развивающийся город с новой набережной на Левбердоне, красавцем-стадионом «Ростов-Арена» и появившимися к ЧМ-2018 тротуарами и бордюрами. Город-кафе, город-аптека, город-бар, город-пекло, (город-кафе я уже говорил?), город-посиделки, город-кучерявая жизнь.

Ростов-на-Дону: вид с набережной лебвердона на город. Фото Сергей АРЧАКОВ

Но есть одна закавыка - Ростовчанин пошёл не тот: недоволен, тотально и глубоко. Осуждает свою жизнь и чужую, политику губернатора Голубева, присланного некогда из г. Видное, где руководил, как говорят видновцы, весьма успешно. Осуждает Ростовчанин и политику сити-менеджера, взятки-откаты, просит Президента вернуть городу выборных мэров. Клеймит Ростовчанин «Москву» за то, что москвичей присылает рулить Доном. Говорит, что все не так, ребята!!!

«Как дела, дорогой?», - кричу Ростовчанину.

А он не радостный:

- То да се, «работаю на дядю», «денег мало», «москвичи скупили все», «украинцы понаехали и сбили цены», «на уик-енд к морю рванем», «все кругом злые, а куда деваться», «надо в Москву ехать», «ради набережной на левбердоне ресторан «Петровский причал» наш спалили», «идём пивка попьем»...

Срам и стыд, товарищи ростовчане, так нудить. Не любо! Меняйте себе ауру!

Одно лишь бодрое приключение случилось с нами в Ростове: гоп-стопец в центре города. Припарковались мы в полночь у остановки в районе ЦГБ. Выкурить сигаретку. Покурил на улице, в салоне авто ждали жена, двое детей, ехали мы в ночь в сторону юга - с расчетом, чтобы проехать все серпантины Причерноморья пока дети спят. Собрались уже отъезжать, тут без здрасте подходит полукавказский хлопец. В сторонке от него ещё двое приглядывают. Говорит: «э, я свой телефон у тебя в машине забыл, да» и суёт голову в приоткрытое окно машины, уже тянет руку в салон, а на стекле прикреплён айфон (мой). Короче, я вышел, отогнал этого неудачника от машины. Жена моя любимая (ростовчанка, как и я) потом сказала: «Ещё немного и я бы почувствовала, что мы не в безопасности, Серёжа!» Мол, что так долго отгонял... Отвык я немного в Москве, любимая! А сам думаю: вот что московские номера авто с честными фраерами делают. Попутали пацаны. Они думали одно, а оно вишь как...

Путь по объездной дороге вокруг Краснодара оказался неплох. «Страшную» станицу Кущевскую мы миновали благопролучно, хоть тесть-ростовчанин и сообщил приватно, мол, на посту ДПС в Кущевке, по слухам, могут подбросить запрещенные вещества, а дальше сам знаешь что... Я не поверил. Но запомнил. В общем, докладываю — злодейства не замечено.

Под Краснодаром впечатлил невероятных размеров одиноко в поле стоящий торговый центр OZ Mall, размером как три краснодарских аэропорта. Может, от зноя там удобно прятаться...

Перед Джубгой показались зеленые горы с мягкими вершинами, окутанные утренним солнечным туманом, вдоль дорог - долины виноградников и абрикосов. Реки, речушки, щели. Громкая русская музыка из авто, шустрейшие водители с кодом номерами 01 (Адыгея) и 123 (Кубань), ведущие себя словно они генералы с мигалками. Лихачи и нетерпячи с серьезными лицами есть. Сигналят 5-7 раз, по доброму что-то там машут руками. Я их понимаю, в общем: там в городках ограничение скорости 40 км/ч, жара, энергии от фруктов и шашлыка много, однополосный серпантин опять же, видеокамеры всюду...

Важно! Пользуйтесь в смартфоне приложениями, умеющими видеть камеры видеофиксации: определяют 90% камер, в том числе замаскированных.

Автор с супругой пожаловали в город-курорт Геленджик. Фото Сергей АРЧАКОВ

Имеет город-курорт Геленджик своё курортное лицо и изрядный шарм? Да, абсолютно да. Набережная вдоль геленджикской бухты тянется на 7,5 км: тениста, сувенирна, вкуснолюбова и никаких адлерских караоке. Всюду строят модерновые отели, которые соседствуют с такими точками, на которые я сыну показал: «вот так наши папы-мамы когда-то отдыхали при Советском Союзе — счастливо и живописно».

Снять квартиру в приличном, свежем многоквартирном доме в Геленджике стоит 2700-3000 рублей. Магазины, банкоматы, столовые и кафешки работают с душевным сервисом, местами круглосуточно. Фрукты стоят денег.

Геленджик. Отдыхающие на набережной города.Фото: Олег УКЛАДОВ

Чего беречься в Геленджике, спросите вы? Записывайте:

1. Перегрева детей на солнце, отравлений у детей фруктами и ротавируса (опять же у детей). И то, и то, и то заболевания лечатся по два-три дня. В аптеках в три колонки висят симптомы. Если случилось что, выбирай подходящий и излечивайся.

Геленджикская набережная - во время сиесты предаваться радостям жизни - самое то! Фото Сергей АРЧАКОВ

2. Отключений воды. Увы, там все по графику: в целях экономии с 15.00 до 18.30 вода из кранов не течёт. Также бывает и ночью. Причина — недостаток пресной воды. Поэтому местные ставят в домах баки на кубометр- полтора, подсоединяют к ним какие-то вентили с трубами. Надо тебе тонкий ручеёк из крана - открути вентиль. И не забудь закрутить! Ибо при открытом вентиле, когда включат централизовано воду, бак переполнится за минуту, соседям снизу «радость». И к слову, для питья лучше использовать бутилированную воду. Из- под крана не рискуйте пить. См пункт 1.

ЧМ-2019 значит Черное море! Фото Сергей АРЧАКОВ

Ну вот, заволновались вы, чувствую. Сохраняйте лучистое спокойствие, товарищи - во всем остальном Геленджик прекрасен! Честно! Прекрасен!

Геленджик. Набережная тенистая, удобная. Фото Сергей АРЧАКОВ

Еда вкусная. Дешевая. Пляжи ухоженные. Море чистое, тёплое (+25С), галька меленькая, море пахнёт морем. По моим наблюдениям, не все заморские моря имеют аромат моря. Чёрное - имеет. Да, водорослями... А мне нравится.

Вид на вечерний город и Геленджикскую бухту с высоты 740 метров над уровнем море. Фуникулер Сафари-парк - самый высокий у Черного моря. Фото Сергей АРЧАКОВ

Голубая Бухта - это справа от Геленджикской бухты, сразу за Тонким мысом, новым аэропортом и резиденцией Президента - восхитительное место! В 50 метрах от берега на глубине 7 - 10 метров видно дно. Вода здесь чистейшая и ощутимо теплее, чем в Геленджикской бухте. Умные местные знают, куда ходить... Что еще добавить - цикады здесь трещат не хуже, чем в Анталии. А может, и лучше.

У села Возрождение возле реки Жане вся гора - зона, свободная от курения. Фото Сергей АРЧАКОВ

Кто медуза — тот не идет в поход. Отправляйтесь, друзья, к горным водопадам на реке Жане. Не пожалеете. Чудо как хорошо! Это чуть дальше Ялтиковой Щели, но не доезжая Дохлой Щели. Да, такие названия, ничего не попишешь. Там ещё есть Первая Щель, Вторая, потом, соответственно, Третья Щель… И другие Щели. Для любознательного ума масса поводов освежиться интеллектуально.

Внутри дольмена как-то раз случайно встретила я вас... Фото Сергей АРЧАКОВ

Пышные 700-метровые горы, все оттенки зеленого, дольмены 5000-летней давности, экопоселение с хипарями-палаточниками и экстрасенсами, дохристианские ведические символы соседствуют с православными церковками, некурящая территория - вся гора, водопады с купелями (вода тёпленькая, + 18С), шашлык-машлык, - ну, все вокруг просто страшный восторг!

Внутри дольмена. Говорят, мудрецы уходили жить в эти сооружения. Через окно в полу им приносили пищу. Орнамент на стенах сохранился, 'если повар нам не врет'. Фото Сергей АРЧАКОВ

Также нас впечатлил «Сафари-парк» Геленджика с самой длинной на юге России канатной дорогой и дикими зверями не в клетках, а в огромных вольерах, где воссозданы подходящие им природные условия.

С любовью из Сафари-парка. С высоты своего положения медведи в свободных вольерах облизываются на Геленджик, его жителей и его гостей. Фото Сергей АРЧАКОВ

Здесь мы с детьми закормили слона-обжорку, испугались бегущих на нас тигров и львов, обалдели от того, как медведи забрались на дерево и с высоты своей значимости давай облизываться на распластавшийся под горой Геленджик. В Москве мы таких проактивных крупных зверей не видывали, честное благородное слово. Разве что в некоторых холдингах да корпорациях. И то в малом количестве...) Если серьезно говорить, то «Сафари-парк» — это реабилитационный центр: животные, проживающие в нем, имеют сложную судьбу. Многие из них - бывшие артисты цирка или «отработанный товар» фотографов. Например, в парке проживает шимпанзе Джон — он бывший работник казино. Администрация не покупает животных для своей коллекции. И почему бурый мишка хочет съесть весь Геленджик, а тигры таки добраться до посетителей, - в целом понятно.

Хочешь быть на высоте - отправляйся в гору, - так сказал нам с сыном на вершине Маркотхского хребта в Геленджике старый казак. Он прав. Фото Сергей АРЧАКОВ

Итожа свои путевые заметки, я воодушевленно скажу вам, друзья, важную вещь, только вы не обижайтесь. Мир такой большой и влекущий - да. Но ни одна Сахара или Кемер-Шумер не дадут вам разом столько «мясистых» впечатлений, как наш юг. Он стоит того, чтобы его искренне любить, восхищаться им и приезжать сюда. Конечно, на машине. Подсолнухи ждут...

Сознательно не рассказываю здесь про наш обратный путь. Потому что это было совсем другое, незабываемое Хождение за Джубгу, Грай-Воронец и Куликово поле.