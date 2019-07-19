2019-07-19T12:10:51+03:00
Общество

Оренбургский «Кот ученый» знакомит детдомовцев с профессиями повара, парикмахера и строителя

Специалисты делятся с сиротами секретами мастерства и доказывают, что рабочие профессии могут быть очень перспективным
Майя ВОРОБЬЕВА
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Дети знакомятся с такими профессиями как: повар, медицинская сестра, парикмахер, сантехник, электрик и строитель. Фото: Благотворительный образовательный фонд «Кот ученый»Дети знакомятся с такими профессиями как: повар, медицинская сестра, парикмахер, сантехник, электрик и строитель. Фото: Благотворительный образовательный фонд «Кот ученый»
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В современном обществе отношение к рабочим профессиям нередко бывает предвзятым: молодое поколение даже представить себе не может, что работа руками может быть престижной, востребованной, а зарплата строителя или повара может оказаться выше чем у офисного служащего средней руки. Волонтеры региональной детской и молодежной общественной организации «Оренбургский областной трудовой отряд» решили познакомить с такими профессиями детей-сирот. На средства президентского гранта они осуществляют проект «Кот ученый», приглашая в детдома профессионалов и устраивая там мастер-классы.

- Я подбираю для наших мастер-классов людей, которые по-настоящему любят свою профессию. И то, как они о ней рассказывают – дорогого стоит. После девятого класса ребята обычно уходят в техникумы. Это изначально средне-специальное образование. И вот наша цель — показать детям, что это не клеймо и не позор, а наоборот очень здорово. Мастера рассказывают детям, чего они добились, и сколько они зарабатывают — эти вопросы важны для современного поколения, - рассказывает создатель проекта Анастасия Белянина.

Семинары проводят только профессионалы, успешные специалисты в своих областях. Фото: Благотворительный образовательный фонд «Кот ученый»

Семинары проводят только профессионалы, успешные специалисты в своих областях. Фото: Благотворительный образовательный фонд «Кот ученый»

Детям предлагают познакомиться поближе с профессиями повара, парикмахера, сантехника, медсестры, электрика, строителя. Специалисты, люди, которые построили успешную карьеру в этих областях, рассказывают детям о себе, своем профессиональном пути, делятся секретами мастерства.

- Нашей команде всеми силами хочется создать для ребят возможности стать полноценными личностями, и выйти в мир со всеми необходимыми знаниями и навыками. Есть безумно грустная статистика – многие выпускники после выхода из детского дома становятся на криминальный путь. И самое обидное — это понимание того, что часто в этом нет вины ребенка. Если его научить определенным навыкам, если показать, что в своем социальном статусе он может добиться очень многого – это уже большой прогресс, - делится руководитель проекта.

После беседы приглашенные гости устраивают мастер-классы, во время которых показывают, что именно нужно уметь для работы. Это особенно важно, ведь даже если дети не выберут для себя ту или иную профессию, они осваивают ценные навыки – такие, которые им просто больше неоткуда получить.

На мастер-классах дети могут по-новому взглянуть на рабочие профессии. Фото: Благотворительный образовательный фонд «Кот ученый»

На мастер-классах дети могут по-новому взглянуть на рабочие профессии. Фото: Благотворительный образовательный фонд «Кот ученый»

- Дома мы смотрим как мама/папа готовит, и учимся этому. Или выбило пробку, а мы знаем, куда идти и что делать, потому что видели, как поступали в таком случае родители. Это те навыки, которые формируются и передаются в семье. Ребята в детских домах этого лишены. Мы утром встаем, и готовим себе завтрак. А сирота получает готовое. У нас стоит задача – дать эти навыки. Мы как бы убиваем двух зайцев, - поясняет Анастасия Белянина.

По ее словам, проект не ставит перед собой цели охватить как можно больше детдомов и порадовать как можно больше сирот – «Кот ученый» это не одноразовый праздник, какие часто устраивают благотворительные организации в подобных учреждениях. Речь идет именно об образовательном проекте, который опирается на принцип работы с детьми на постоянной основе. И пусть он не даст мгновенных результатов, но зато способен помочь некоторым детям кардинально изменить будущее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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