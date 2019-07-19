Открытие фестиваля «Рандеву»: Помолодевшая Вайкуле, Пугачева в туфлях за 70 тысяч и новый комбинезон Лолиты
На рижском взморье уже пятый год подряд Лайма Вайкуле собирает своих друзей. Артистка тут организовала фестиваль «Рандеву» в легендарном зале «Дзинтари».
Главная «фишка» музыкального смотра - живой звук. Но, как оказалось, не все соглашаются работать без фонограммы и петь под аккомпанемент оркестра. Лайме приходится многих уговаривать.
Хозяйка фестиваля и молодые исполнители.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
- Почему - то в последнее время артисты начинают бояться показать свои возможности и уходят от живого исполнения. Но на нашем фестивале поют вживую, и все музыканты отнеслись к этому с пониманием, - делилась с «КП» Лайма.
Сама хозяйка фестиваля, как всегда, поразила поклонников не только блистательным выступлением, но и своей формой. Лайма, видимо, серьёзно следит за питанием, занимается спортом, поэтому сумела сохранить стройные линии своей фигуры.
Лайма Вайкуле.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
- То у меня бег, то у меня лыжи, то бассейн,-рассказывает «Комсомолке» Вайкуле. - Стараюсь менять увлечения, потому что одно и то же надоедает. Но дело не только в спорте, главное - беречь себя изначально, иначе потом поздно будет.
По словам стилистов, Лайма готовит к каждому фестивальному дню по 7-8 нарядов.
Лайма Вайкуле.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
- В одном и том же не может выходить. К каждой песне у Лаймы наряд. А поёт она за вечер много. Ведь у неё не только сольные выходы, но и дуэты со многими участниками фестиваля, - говорят стилисты, работающие в закулисье фестиваля.
Заехали на огонёк к подруге и Алла Пугачева с Максимом Галкиным.
Алла Пугачева и Максим Галкин.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Для выхода в свет Примадонна выбрала туфли «Гуччи» на платформе из ламинированной кожи с металлизированным покрытием платинового цвета.
Такие стильные черевички стоят в фирменном бутике более 70 тысяч рублей.
Алла Пугачева и Максим Галкин.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Так соврало, что Лайма в этот вечер дала вторую жизнь хиту Аллы «Мэри». Судя по аплодисментам Пугачевой, новое прочтение песни ей понравилось.
- Эту песню Алла написала. А теперь я ее пою. Алла, спасибо за песню, - поблагодарила подругу Лайма.
Приятно удивила новым хитом «Папа» и Лолита.
- Ты знаешь, как сделать мне больно! - обращается к герою песни Лола.
И сразу понятно, что она поёт о своей истории с мужем, с которым месяц назад пришлось разъехаться.
Артистка обыграла песню в духе трехминутного спектакля, растопив чопорную юрмальскую публику.
Но Лолита не была бы собой, если не добавила бы в драматический номер чуть юмора. Артистка вышла в новом комбинезоне, очень похожем на комичный костюм с фестиваля «Жара», ставший мемом в Сети.
Лолита Милявская.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Правда после разрыва с мужем Лолита от переживаний прилично похудела, поэтому чёрный комбез со стразами не выглядел вызывающе.
ИСТОЧНИК KP.RU