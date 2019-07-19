Открытие фестиваля «Рандеву»: Помолодевшая Вайкуле, Пугачева в туфлях за 70 тысяч и новый комбинезон Лолиты

На рижском взморье уже пятый год подряд Лайма Вайкуле собирает своих друзей. Артистка тут организовала фестиваль «Рандеву» в легендарном зале «Дзинтари».

Главная «фишка» музыкального смотра - живой звук. Но, как оказалось, не все соглашаются работать без фонограммы и петь под аккомпанемент оркестра. Лайме приходится многих уговаривать.

Хозяйка фестиваля и молодые исполнители.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Почему - то в последнее время артисты начинают бояться показать свои возможности и уходят от живого исполнения. Но на нашем фестивале поют вживую, и все музыканты отнеслись к этому с пониманием, - делилась с «КП» Лайма.

Сама хозяйка фестиваля, как всегда, поразила поклонников не только блистательным выступлением, но и своей формой. Лайма, видимо, серьёзно следит за питанием, занимается спортом, поэтому сумела сохранить стройные линии своей фигуры.

- То у меня бег, то у меня лыжи, то бассейн,-рассказывает «Комсомолке» Вайкуле. - Стараюсь менять увлечения, потому что одно и то же надоедает. Но дело не только в спорте, главное - беречь себя изначально, иначе потом поздно будет.

По словам стилистов, Лайма готовит к каждому фестивальному дню по 7-8 нарядов.

- В одном и том же не может выходить. К каждой песне у Лаймы наряд. А поёт она за вечер много. Ведь у неё не только сольные выходы, но и дуэты со многими участниками фестиваля, - говорят стилисты, работающие в закулисье фестиваля.

Заехали на огонёк к подруге и Алла Пугачева с Максимом Галкиным.

Алла Пугачева и Максим Галкин.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Для выхода в свет Примадонна выбрала туфли «Гуччи» на платформе из ламинированной кожи с металлизированным покрытием платинового цвета.

Такие стильные черевички стоят в фирменном бутике более 70 тысяч рублей.

Алла Пугачева и Максим Галкин.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Так соврало, что Лайма в этот вечер дала вторую жизнь хиту Аллы «Мэри». Судя по аплодисментам Пугачевой, новое прочтение песни ей понравилось.

- Эту песню Алла написала. А теперь я ее пою. Алла, спасибо за песню, - поблагодарила подругу Лайма.

Приятно удивила новым хитом «Папа» и Лолита.

- Ты знаешь, как сделать мне больно! - обращается к герою песни Лола.

И сразу понятно, что она поёт о своей истории с мужем, с которым месяц назад пришлось разъехаться.

Артистка обыграла песню в духе трехминутного спектакля, растопив чопорную юрмальскую публику.

Но Лолита не была бы собой, если не добавила бы в драматический номер чуть юмора. Артистка вышла в новом комбинезоне, очень похожем на комичный костюм с фестиваля «Жара», ставший мемом в Сети.

Правда после разрыва с мужем Лолита от переживаний прилично похудела, поэтому чёрный комбез со стразами не выглядел вызывающе.