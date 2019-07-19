2019-07-19T13:48:46+03:00
Спорт

Первый бой Мурата Гассиева в супертяжелом весе отменен из-за травмы

Российский боксер повредил плечо и спину
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Мурат Гассиев.Мурат Гассиев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Дебютный боксерский поединок россиянина Мурата Гассиева в супертяжелом весе не состоится. Он должен был 27 июля драться в США с американцем Джоуи Давейко, однако теперь бой не состоится.

- Мурат травмировал плечо и спину. Поединок с Давейко отменен. Гассиев в ближайшее время вылетает в Германию на обследование, - заявил в интервью ТАСС представитель боксера.

Мурат Гассиев, напомним, свой последний бой до этого провел год назад 21 июля 2018 года в Москве. Он уступил украинцу Александру Усику и лишился чемпионских поясов в первом тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). После чего - сделал операцию на плече и не проводил никаких боев.

Всего же на счету Мурата Гассиева 28 боев, 26 - победы, 19 нокаутом и 1 поражение. Еще один поединок в карьере россиянина с Айзией Томасом был признан несостоявшимся.

Теперь же о бое Гассиева и Джоуи Давейко информации пока что нет и эта встреча официально пока перенесена на определенный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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