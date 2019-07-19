Александр Ширвиндт: «Сатиру и юмор не люблю. Я люблю иронию»

На Александра Анатольевича всегда приятно смотреть — мужчина он импозантный, видный. Но гораздо приятнее его слушать — что ни слово, то ширвинизм с языка слетает. Он давно в заложниках у своего реактивного, искристого чувства юмора. Где бы не появился, куда бы не пришел, от него ждут: сейчас Ширвиндт начнет шутить. Свои афористичные остроумные истории иногда он собирает в книжки. Их уже набралось штук пять или шесть. Мы вспомнили несколько историй, которые нам рассказал народный артист, или которые мы подсмотрели в его «Проходных дворах биографии».

ШИРВИНДТ — ЭТО ГОРОД

Много лет назад, когда Александр Анатольевич вместе со своим другом Михаилом Державиным был на гастролях в Калининградской области, местная администрация им предложила: “Хотите проехаться в город Ширвиндт?”. Оказывается, под Калининградом есть городок, носящий фамилию народного артиста. Правда сейчас он называется не Ширвиндт, а Кутузов.

Михаил Державин и Александр Ширвиндт, 1990 год. Фото Павел Маркин/Интерпресс/ТАСС

Действительно в Калининградской области, почти на границе с Литвой, до войны был небольшой городок Ширвиндт. Это была территория Восточной Пруссии. Сейчас на его месте - военный полигон, земли принадлежат министерству обороны России. Город Ширвиндт был стерт с лица земли во время Второй мировой войны.

Александр Анатольевич, в котором текут и немецкие крови тоже, уверен, что именно там – родина его предков. В честь «фамильного города» он назвал свою автобиографическую книгу «Schirwindt, стертый с лица земли». И даже написал в книжке, что собирается доказать, что город назван в честь его предков.

Но это была как всегда шутка, хохма, никакие земли он приобретать или приватизировать не собирается.

ТЕАТР – ЗИМНИЙ ВИД СПОРТА

- Сейчас - укроп, садовые участки, грибы и рыбалка. Артисты вздохнули с облегчением, сезон закончился, - говорит Александр Анатольевич об июле, в котором ему угораздило родиться. - Вообще актеры сегодня занимаются театром в свободное от основной работы время. Это самая большая проблема. Для того чтобы сделать репертуар или собрать людей на очередную работу, нужно с каждым артистом персонально договариваться. Нельзя, как раньше, вывесить приказ: Ты будешь играть Тузенбаха, а ты – Машу (персонажи пьесы Чехова «Три сестры» - Ред.). Сейчас по-другому. Худрук подлавливает актера в коридоре и спрашивает: «Хочешь Тузенбаха?» А тот отвечает: «А когда? Нет, учитель, родной, не могу: играю 78 серий в новом сезоне очередного сериала». Сегодня приходится спрашивать у артистов, кто когда может играть в театре.

Роль в фильме "Приходите завтра", 1963 г.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О НЕСЫГРАННОМ

- Всю жизнь я мечтал сыграть две роли Остапа Бендера и Кречинского. Было это лет 40 назад, когда Михаил Козаков сказал мне, давай, осуществим мечту, - рассказывал нам Александр Ширвиндт. - Миша начал ставить «Свадьбу Кречинского». Спектакль мы сделали, и даже показали его Валентину Плучеку, получили его благословение. А потом начался период непонятных катаклизмов, скандалов, истерик. Спектакль в результате не вышел. Оказалось, что Миша Козаков психовал, потому что собирался уехать в Израиль. В Малом театре Леонид Хейфиц ставил «Свадьбу Кречинского» с Владимиром Кенигсоном в главной роли. Хейфиц ему говорил: «Ничего не делайте, играйте Ширвиндта».

И Кенигсон отвечал: «Чего ты меня мучаешь? Пригласи лучше Ширвиндта». Потом он прекрасно сыграл эту роль, а я так и остался эталоном Кречинского в воображении режиссера. Что касается роли Бендера – ее я тоже не дождался. Но к 50-летию театра «Сатиры» мы готовили вечер, на котором персонажи из нашего репертуара поздравляли от своего имени театр с юбилеем. Я написал при помощи Гриши Горина монолог Остапа Бендера. Надел шарф, кепку и сыграл эту роль. Вообще сыграть Бендера невозможно. Сколько было замечательных Бендеров и у каких прекрасных режиссеров: Леонида Гадая, Михаила Швейцера, Марка Захаров… И все равно это не был Ильф и Петров. Ильф и Петров, О.Генри, Джером К Джером – велики своей авторской интонацией, а интонацию снять на пленку нельзя. Можно сделать только свою версию литературного произведения. Поэтому глобального успеха у постановки не будет. Кстати, в доме актера одно время проходили вечер несыгранных ролей, где собиралась московская театральная элита. Я там тоже играл Остапа Бендера. И не только я, многие известные актеры приходили туда, чтобы сыграть Джульетт и королей Лиров.

В роли Харриса, картина «Трое в лодке, не считая собаки».

Кстати, первые шаги в искусстве Александра Ширвиндта были весьма драматичными. В 1954 году, когда ему было 20 лет, на сцене Театра им. Вахтангова он играл разбойника в спектакле «Два веронца», будучи второкурсником Щукинского училища. А Юрий Любимов, будущий режиссер Театра на Таганке, исполнил роль героя, которого разбойники во главе с Ширвиндтом поджидали в лесу. Ширвиндт в училище был первым фехтовальщиком. Эти его навыки и требовались для этого спектакля. И вот однажды Юрий Любимов забыл одно из движений, которые нужно было выполнить во время драки, и вследствие этого Ширвиндт врезал ему шпагой по голове. Удар был чувствительный. Любимову пришлось зашивать голову...

САТИРУ И ЮМОР НЕ ЛЮБЛЮ

- Я люблю пародию, иронию. Без самоиронии сегодня не выживешь. Если ко всему относиться с выпученными глазами, не хватит духу. Научить артиста технике можно, научить сценическому движению тоже можно, но таланту научить нельзя. Поэтому надо искать, что-то делать и не терять чувство юмора и самоиронии.

Михаил Ширвиндт в 2000 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А вот что пишет Александр Анатольевич в своей книжке «Проходные дворы биографии»

Я СО ВСЕМИ НА «ТЫ»

В этом моя жизненная позиция. На «ты» – значит, приветствую естественность, искренность общения. Это не панибратство, а товарищество.

Я глубоко пьющий и активно матерящийся русский интеллигент с еврейским паспортом и полунемецкими корнями. Матерюсь профессионально и обаятельно, пью профессионально и этнически точно, с женщинами умозрительно сексуален, с коллегами вяло соревновательно тщеславен. Но умиротворения нет… ! Времени, отпущенного на жизнь, оказалось мало…

О ЕДЕ

Вкусно поесть для меня – это пюре, шпроты, гречневая каша со сметаной (с молоком едят холодную гречневую кашу, а горячую – со сметаной). Я обожаю сыр. Каменный, крепкий-крепкий, «Советский», похожий на «Пармезан». Еще люблю плавленые сырки «Дружба»… Я воспитан в спартанских условиях выпивки и посиделок на кухнях. В гараже, на капоте машины, раскладывалась газета, быстро нарезались ливерная колбаса, батон, огурец. Хрясь! И уже сразу хорошо. Когда сегодня я попадаю в фешенебельные рестораны… приносят толстые, в переплете из тисненой кожи меню… у меня сразу начинается изжога. Раньше и в ресторанах было проще: быстро мажешь хлеб горчицей, сверху – сальцо, солью посыпанное, махнешь под стакан – и уже «загрунтовался». Ну а потом заказываешь, что они могут добыть у себя в закромах.

ПРО «ВЫПИТЬ-ЗАКУСИТЬ»

У меня вкусы остались прежние: больше всего люблю «Анисовую»… Когда-то я был на юбилее Георгия Шенгелая. А в Грузии тогда еще принимали по-настоящему, и за столом сидело человек 300… И у каждого стояло то вино, которое этот человек любит. И только возле моего прибора стояла «пол-литра». Я пью давно и много. Удар держал всегда… Теперь же включается что-то вроде ограничителя на спидометре: зашкаливает, пора тормознуть. Но с гордостью могу сказать: хотя пару раз меня под белы ручки… нет, не будем вдаваться в подробности, но полной отключки у меня никогда не было.

О ГАСТРОЛЯХ

Летели мы в Днепропетровск… Вылет – где-то в 11 утра, а вечером спектакль. Снег шел хлопьями… Нет вылета и нет. Со мной играли мощные партнерши: Таня Догилева, Люся Гурченко, Оля Волкова. Кто-то из них не мог, ввелась Любочка Полищук… И вот мы сидим в аэропорту. И все говорят: «Кажется, поездка накрывается, пошли». Так как я был там самый главный, я говорил «нет» – и все садились. Проходил еще час-другой, авиаторы сообщали: «Нет, сегодня исключено». Все оживлялись: «Ну…» Я говорил: «Нет! Если сейчас выпустят, мы успеваем». В буфете были только чипсы и коньяк...

В семь часов я дал отмашку к алкоголизму. А ближе к девяти часам вечера, после чипсов и коньяка, объявляют посадку. Мы прилетаем в Днепропетровск в одиннадцатом часу в полном разборе. Смотрим в иллюминаторы: весь аэродром в машинах – «скорые помощи», мигалки, милиции навалом. Нас выуживают из самолета, мы плюхаемся в машины и за двадцать минут доезжаем до театра. Полный зал. Зрители отказались уходить. И выходит совершенно разобранная, как бы это сказать поинтеллигентнее… братия. «Что?! Играть?!» Начали играть. Зрители понимают, в каком мы состоянии… Мы понимаем, что они понимают, и все время извиняемся: «Ну, мы так долго летели…» А так как Любочка выходила на сцену через два часа после начала спектакля, она созрела окончательно. Играли мы в оперном театре. А там между занавесом и оркестровой ямой – почти ничего нет. Выходит Михал Михалыч, выводит Любочку, а она не ожидала, что там так мало для нее места. Михал Михалыч представляет ее: «А вот…» Она делает шаг: «…..!» Ее встречает овация. Державин не может ее удержать и начинает падать в оркестровую яму. И тут Любочка совершенно грациозно хватает Михал Михалыча за шкирку и вытаскивает его из оркестровой ямы на рабочее место. Любочка была очень сильный человек, замечательная актриса, чудная, дико манкая баба и удивительный товарищ.

КСТАТИ

Любимый анекдот Александра Ширвиндта, вычитанный в КП:

Работник кремтаория неожиданно чихнул на рабочем месте и теперь не знает, где кто.