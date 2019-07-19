В Москве одобрили проект храма священномученика Игнатия Богоносца на Верейской улице

В столице построят храм священномученика Игнатия Богоносца. Уже обозначено место на Верейской улице. Проект одобрила Москомархитектура и Московская Патриархия. Храм будет отличаться лаконичностью и минимализмом. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

- В России настороженно относятся к современным архитектурным решениям в плане строительства храмов, и то, что этот проект появился, – маленькое чудо. Архитекторы сумели сохранить все традиционные для храмового зодчества элементы, добавив новаторские детали. Одной из особенностей стала стеклянная восточная стена, к которой примыкает алтарь. Благодаря этому прихожане смогут видеть сквозь стекло пейзаж долины реки Сетунь, - рассказал Сергей Кузнецов.

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Прообразом для храма на Верейской улице послужила знаменитая Церковь Спаса Преображения в Великом Новгороде, построенная в XIV веке. Тогда применяли минимальное количество декоративных элементов.

Великий Новгород. Вид на церковь Спаса Преображения. Фото ИТАР-ТАСС/Интерпресс/Александр Чиженок

В основе храма священномученика Игнатия Богоносца лежит классическая крестово-купольная система. Крест на куполе планируют сделать из триплекса с возможностью подсветки.

- Купол будет плавно переходить в барабан, стены которого немного наклонены внутрь, становясь с ним единым целым. Кровля визуально будет опускаться до земли. Храм как будто вырастет из нее, - рассказал Саид Джабраилов из бюро «Архитекторы А.Р.Е.А.Л.», один из архитекторов проекта.

Еще одной особенностью станет алтарь. Он будет отделен от основного пространства храма низкой алтарной преградой с одноуровневым иконостасом. Таким создавали алтарь в раннем христианстве, а у современных церквях практически не строят. Приходить молиться в храм священномученика Игнатия Богоносца смогут одновременно 500 человек.

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

- Пространство для моления будет светлое, высокое, практически без декоративных деталей, - рассказал Валерий Лизунов из Archpoint.

Еще до строительства проект храма будет представлен на международном конкурсе религиозной архитектуры Faith & Form Awards.