2019-07-19T14:44:16+03:00
Наука

Поглаживание котов и собак будут прописывать в качестве антидепрессантов

Для наступления терапевтического эффекта достаточно тискать любимца в течение 10 минут
Ярослав КОРОБАТОВ
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Исследователи полагают, что «лечение» с помощью собак и кошек надо внедрять и в медицинских организациях.Исследователи полагают, что «лечение» с помощью собак и кошек надо внедрять и в медицинских организациях.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Известно, что общение с меньшими братьями оказывает на людей благотворное влияние. Однако это наблюдение носит, скорее, эмпирический характер. Где доказательная база? Любой котофоб или собаконенавистник с тем же уровнем аргументации будет доказывать, что от мурок и барбосов никакой пользы, а только шерсть на диване и блохи.

Группа ученых Вашингтонского государственного университета под руководством доцента кафедры человеческого развития Патрисии Пендри решила измерить терапевтический эффект от общения с домашними питомцами. Для этого исследователи пригласили в Университет на «гастроли» собак и кошек из местного благотворительного общества. Затем набрали команду из 249 студентов и разделили их на 4 группы. Одни ребята должны были в течение 10 минут играть и гладить хвостатых и полосатых, вторая группа за всем этим наблюдала, но физического контакта с животными не имела. Третья группа просматривала слайды с котиками, а четвертая - контрольная, ничего не делала.

Ученые в свою очередь наблюдали, как изменяется в организме у студентов уровень кортизола - одного из главных гормонов стресса. Для этого у учащихся брали анализы слюны до и после общения с шариками и матроскиными. Оказалось, что уровень кортизола значительно снизился у тех ребят, кто в течении 10 минут чесал животных за ушком и гладил им животик. Те, кто наблюдал за этой идиллической картиной, тоже испытали снижение физиологических показателей стресса, но в меньшей степени. В остальных двух группах особых изменений не наблюдалось.

- Результаты наших исследований доказывают высокую способность домашних животных, таких как кошки, собаки, кролики обеспечивать эмоциональную поддержку и эффективное снятие стресса у людей, - считает Патрисия Пендри. - В американской системе образования действует программа «Животные против стресса» (Pet Your Stress Away), в рамках которой в кампусах студентам дают возможность общаться с домашними питомцами. К ней присоединились уже около 1000 образовательных учреждений. Мы убедились, что у этой программы есть реальный терапевтический эффект, она позволяет студентам справиться со стрессом, которого хватает в течение учебного года.

Исследователи полагают, что такое «лечение» с помощью собак и кошек надо внедрять и в медицинских организациях. Поскольку снижение стресса оказывает благотворное воздействие на физическое и психическое здоровье пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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