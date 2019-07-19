2019-07-19T17:01:39+03:00
Экономика

Жаренная и вяленая Иваси появится на прилавках в магазинах России

Группа компаний «Антей» разработала новые виды продукции из привычной сардины
Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp
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Иваси в новом качестве пришла на столы россиян. Автор фото: Семен ГОРСКИЙ.Иваси в новом качестве пришла на столы россиян. Автор фото: Семен ГОРСКИЙ.
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Сардина иваси вернулась в Россию всего три года назад, но только сегодня из нее стали появляться на полках магазинов вкусные и необычные пресервы разных вкусов. За дело взялась группа компаний «Антей», которая уверена, что за этой замечательной рыбой будущее - как в области здорового питания, так и в плане разнообразия вкусов и способов приготовления. Компания намеревается также выпустить филе иваси для жарки и вяленые палочки из сардины. Об этом в прямом эфире программы «Рыбный день» на радио «Комсомольская правда» рассказали представители Группы компаний «Антей» - заместитель генерального директора по проекту «Иваси» Александр Туровцев и руководитель отдела продаж Дмитрий Кокорев.

- Иваси, как известно, рыба непостоянная. То приходит, то уходит из районов промысла. Сейчас вот снова возвращается. На какой стадии этот процесс? Сардина уже в полном объеме пришла в наши воды, или пик еще впереди?

Александр Туровцев:

- Это, наверное, самый сложный вопрос, даже ученые-ихтиологи пока не могут прийти к единому мнению. Цикличность прихода и ухода иваси (а циклы большие, 15,20,25 лет) связана со спецификой размножения, изменением морских течений. Точно известно, что рыба обитает в Тихом океане, ее наблюдают от Тайваня до Камчатки, периодами она пропадает. Сейчас мы наблюдаем ее возвращение, но пока популяции сардины к нашим берегам полностью не подошли.

- То есть, рыба не исчезает, не гибнет – просто уходит?

Александр Туровцев:

- Именно так. Куда и почему – сложный вопрос. Известно, что нерестится этот вид в водах, омывающих Юг Японского архипелага. А на нагул уходит севернее. Поэтому в наших территориальных водах (район Курил) промысел длится ориентировочно с июля по ноябрь. Однако по межправительственным соглашениям мы имеем право ловить иваси в территориальных водах Японии.

Гости студии радио "Комсомольская правда" - представители группы компаний "Антей" Александр Туровцев и Дмитрий Кокорев. Автор фото: Семен ГОРСКИЙ.

Гости студии радио "Комсомольская правда" - представители группы компаний "Антей" Александр Туровцев и Дмитрий Кокорев. Автор фото: Семен ГОРСКИЙ.

- Давайте разберемся с названием. Иваси – это японское слово, переводится как «сардина». И раньше иваси называли сельдью, сейчас на упаковке пишут «сардина».

Александр Туровцев:

- В нашей стране не прижилась атлантическая сардина. Нигде, кроме консервов, ее не встретишь. В советское время атлантическая сардина считалась рыбой буржуазного мира – не нашей, то есть. Так вот чтобы этот ореол капитализма не накрыл собой и иваси, ее решили назвать сельдью. Но совсем надуманным это решение не является: это рыба семейства сельдевых, по внешнему виду и вкусовым качествам иваси ближе к сельди, чем к сардине атлантической.

- Чем полезна иваси?

Александр Туровцев:

- Во-первых, иваси – рекордсмен по содержанию полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Ста граммов консервов или пресервов достаточно для того, чтобы удовлетворить суточную потребность в этом веществе. Во-вторых, высокий уровень содержания микроэлементов, минералов и витаминов: кальций, фосфор, железо, йод, В9, В12. Иваси полезна всем: и сердечникам, и спортсменам, и молодежи.

- По результатам клинических исследований иваси оказалось, что эта рыба снижает общий холестерин, а также восстанавливает клетки печени. Скоро продукцию из иваси официально признают лечебными, профилактическими. Но есть одно «но» - надолго ли эта рыба к нам вернулась?

Александр Туровцев:

- Если взять за основу исторические данные, то период присутствия иваси может длиться от 10 до 20 лет. В рамках очередного возвращения первые подходы наблюдались в 2016-м году, сейчас объемы постепенно растут. На увеличение добычи работают ихтиологи, есть суда, которые ищут рыбу. Но это не все. Иваси – рыба жирная и нежная, поэтому работать с ней могут специализированные суда со специальным промвооружением. Чтобы к покупателю пришла свежая качественная рыба, нам пришлось полностью перевооружиться. Мы работаем пелагическим тралом, но он нестандартный, на судах отсутствуют слипы, через которые рыба поступает на борт.

- Рыбонасосом поднимаете?

Александр Туровцев:

- Именно так, рыбонасосом поднимаем рыбу в RSW-танки. Это специальные емкости, которые охлаждаются забортной водой. Живая рыба в них пребывает в естественной среде до момента переработки. А скороморозильные шкафы позволяют нам быстро заморозить обработанный улов, чтобы уже на берегу из тушек и филе иваси были изготовлены вкусные пресервы.

- Что такое пресервы, как их готовят?

Александр Туровцев:

- Пресервы – это разделанная соленая рыба в заливке, которой могут служить масло или рассол. Я уже говорил о схожести иваси и сельди. Так вот пресервы иваси можно употреблять точно так же, как и сельдь: с картошкой и луком, накрывать шубой в салате, делать форшмак. Когда я попробовал иваси под шубой, понял, что теперь я это блюдо буду есть именно с иваси. Для молодежи тоже есть отличные варианты – на брускетте или со всевозможными соусами.

Трансляция прямого эфира на YouTube. Автор фото: Семен ГОРСКИЙ.

Трансляция прямого эфира на YouTube. Автор фото: Семен ГОРСКИЙ.

- Главное отличие от сельди – более высокая жирность?

Александр Туровцев:

- Иваси более нежная. Очень вкусная… Сложно ответить однозначно. Да и не нужно, как мне кажется. Я рекомендую вам и всем слушателям попробовать! Сделайте это – и вы поймете, что тоже в восторге от этой рыбы!

- В каких магазинах сейчас можно купить пресервы производства Группы компаний «Антей»?

Дмитрий Кокорев:

- Мы представлены в таких сетях, как «Метро» и «Ашан», «Азбука вкуса», «Гиперглобус», «Мираторг», «Лента». Кроме того, мы подписали контракт с компанией Х5 Retail Group и появимся в «Перекрестке», «Пятерочке» и «Карусели». Продолжается работа над подписанием соглашения с сетью магазинов «Магнит».

- Вы перечислили все крупные федеральные сети. Выходит, пресервы ГК «Антей» уже можно купить по всей стране?

Дмитрий Кокорев:

- Пока нет. Начало работы с федеральными торговыми сетями – это длительный процесс. Наша продукция постепенно заводится в ассортимент магазинов. Мы рассчитываем, что эта работа завершится в 3-4 квартале года.

- А продукции хватит?

Дмитрий Кокорев:

- Хватит. Главная задача – чтобы покупатель был готов пробовать иваси. Потому что те, кто попробуют, наверняка включат наши пресервы в список любимых продуктов и начнут покупать их регулярно. Чем охотнее будут приобретать нашу продукцию, тем быстрее она появится во всех магазинах.

- Объемы продаж зависят от качества и от цены. Вопросов по качеству нет. Я пробовал. Каким ожидается уровень цен на ваши пресервы?

Дмитрий Кокорев:

- Иваси - это доступный продукт. Стоимость одной банки или упаковки будет колебаться от 100 до 200 рублей в зависимости от объема. Да, это несколько дороже сельди, однако мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы уменьшить розничную цену. Надеюсь, в ближайшее время это произойдет.

- Итак, мы имеем качественный продукт по доступной цене. Но покупатель сможет полюбить его, только если купит и попробует. Как быстро он сделает этот шаг, зависит от упаковки и этикетки. Они должны быть современными, привлекающими внимание и внушающими доверие. Какой будет упаковка пресервов группы компаний «Антей»?

Дмитрий Кокорев:

- Мы стараемся предложить покупателю как привычную, традиционную упаковку, так и современную, удобную в использовании, технологичную, отвечающую запросам сегодняшнего дня. К примеру, наши пресервы мы выпускаем в специальных прозрачных стаканчиках с дополнительной пластиковой крышкой. Из такого стакана можно легко слить заливку, не испачкав руки, а также убрать оставшуюся часть продукта в холодильник, плотно закрыв этой крышкой. Скоро у нас появятся еще ряд новых типов упаковки. Надеемся, к концу года обновление линейки упаковочных решений завершится, и покупатель сможет оценить удобство новых видов упаковки.

- Изменится только упаковка? Или новые виды продукции нас тоже ждут?

Александр Туровцев:

- Безусловно. К примеру, мы разработали для иваси технологию вяления. Оказалось, что вкус этой рыбы совершенно фантастически раскрывается в вяленом виде. Правда, вялить нужно не целые тушки, а тонкие полоски филе. По вкусу мало с чем можно сравнить… Дальше – больше! Я, к примеру, сомневался в том, что жирную рыбу можно пожарить так, чтобы получилось достойно. Однако известный столичный шеф-повар Влад Пискунов нас переубедил: он пожарил иваси несколькими способами и приготовил несколько блюд. Я попробовал – и был вынужден развести руками и признать свою неправоту. Сардину можно и нужно жарить!

Александр Туровцев поделился планами на иваси. Автор фото: Семен ГОРСКИЙ.

Александр Туровцев поделился планами на иваси. Автор фото: Семен ГОРСКИЙ.

- Слушатель пишет: «При засолке, кроме соли, производители обычно используют разные консерванты. Какие консерванты используете вы?»

Александр Туровцев:

- Основные консерванты, которые используются в пресервах, это соль и масло. Понятно, что можно заливать рыбу и рассолом. Но если мы хотим увеличить срок годности и при этом не пересаливать, лучше добавлять масло. Оно защищает продукт от кислорода и, следовательно, дольше сохраняет вкус и качество рыбы. Какие-либо иные добавки мы стараемся минимизировать. Иваси – рыба очень нежная, технология посола и рецептура рассола держатся в секрете. Это наши ноу-хау. А вот олюторская сельдь, которую мы также производим, готовится по старым проверенным технологическим решениям. Идеальный вкус достигается выверенным сочетанием правильной температуры в камере посола и правильной продолжительностью посола.

- Много ли на рынке тех, кто перебарщивает с консервантами и другими странными добавками?

Александр Туровцев:

- Обычная поваренная соль – это тоже консервант. Но без нее точно не обойтись: без соли посол невозможен. В рекомендуемых пропорциях этот консервант безвреден. Как и большинство других разрешенных к употреблению добавок. Больше беспокоит другое - многие предприятия производят иваси без учета особенностей этой рыбы. В своем стремлении добиться более низкой цены и длительного срока хранения они выпускают рыбу непотрошеную или потрошенную частично, в различных заливках, которые не соответствуют специфике дальневосточной сардины. Иваси – это не селедка. Она не терпит такого обращения. Если рыбу не разделать сразу и правильно, она будет дозревать в банке еще неделю или даже две, а через два месяца превратится в дряблую субстанцию. И человек, который впервые решит попробовать иваси и купит такую банку, навсегда разочаруется и никогда больше не захочет пробовать эту рыбу. Продукция таких компаний наносит серьезный ущерб, как имиджу рыбы, так и другим производителям и самим покупателям.

Послушать весь эфир с гостя ми студии программы «Рыбный день» на радио «Комсомольская правда» можно здесь.

Дмитрий Кокорев рассказал, где вкусную сардину можно найти. Автор фото: Семен ГОРСКИЙ.

Дмитрий Кокорев рассказал, где вкусную сардину можно найти. Автор фото: Семен ГОРСКИЙ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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