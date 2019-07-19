Железная броня: почему ипотечному рынку России не грозит кризис

Сегодня ипотека в России является, пожалуй, единственным доступным способом для семьи обрести новое жилье. Но раздают такие кредиты не всем. Без первоначального взноса прийти в банк за ипотекой вряд ли получится, а также могут спросить справку о доходах и другие документы и другие документы. В том числе, из-за жестких требований, установленных Центробанком к участникам рынка, экономисты полагают, что в настоящее время нет опасений, что надуется пузырь, и это приведет к проблемам, которые возникли в США в 2007-2009 годы.

Дискуссия на эту тему развернулась на фоне исследования, опубликованного Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), в котором аналитики рассуждают, как избежать ипотечного кризиса в России. По мнению аналитиков, привести к «трагедии» может запущенный в России механизм однотраншевых бумаг в рамках программы ипотечных ценных бумаг (Фабрика ИЦБ).

В исследовании говорится, что такая модель перекладывает ответственность по бумагам на плечи государства. «Расходы бюджета на покрытие дефолтов по однотраншевым ИЦБ при неблагоприятных сценариях снижения платежеспособности заемщиков могут составить от 900 миллиардов до 1,5 триллиона рублей», - следует из материалов АКРА. У такой позиции нашлось много оппонентов.

-Считаю, что подобная аналитика отпугивает людей и вводит в заблуждение относительно рынка ипотечного жилищного кредитования. Такие заявления дестабилизируют весь строительный комплекс страны и могут оказать негативное влияние на рынок, - поделился мнением с журналистами заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

По его словам, такими заявлениями рейтинговое агентство АКРА создает социальную напряженность и ставит под сомнение решения, принятые президентом, правительством и Банком России.

Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский считает, что невозможно даже примерить опыт Америки на российский рынок ипотеки.

-Я такого не допускаю. В США на пике ипотечного пузыря суммарный объём выданных и перекредитованных при помощи ипотечных ценных бумаг ипотечных кредитов был сопоставим с размером всего ВВП США. У нас такого нет и в помине. Речь идет плюс-минус 6%, - сказал аналитик.

Он добавил, что при ВВП США, который составляет около 20 трлн долларов, размер рухнувшего рынка оценивается в 23 трлн долларов.

По его оценке, при оптимистичном сценарии развития рынка ИЦБ в России, этот сегмент может дать прирост доли ипотечного рынка в ВВП в районе 6%. Но и это никак не грозит надуванием пузыря по-американски.

-В Америке выдавали кредиты даже собакам, всем подряд. У нас такой ситуации нет. В России настолько тщательный отбор ипотечных заемщиков, и есть требование ЦБ о 20% первоначального взноса, и просрочка, которая есть, все говорит о том, что у нас вряд ли возможно, - высказался в СМИ о ситуации глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его мнению, выпуск ипотечных ценных бумаг важен для российского рынка.

-Во-первых, это высвобождение балансов. Во-вторых, это инструмент для привлечения средств для ипотечного кредитования, - сказал Аксаков.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев считает неуместным исследование АКРА. По его словам, все, что там написано, не имеет никакого отношения к настоящей ситуации на российском рынке ипотеки. Не стоит ждать и кризиса в ближайшие 10 лет.

По словам Моисеева, в Америке можно было получить ипотечный кредит без первоначального взноса. Если человек не мог платить, он просто бросал ключи в почтовый ящик банка и говорил кредитной организации «до свидания»:

-Это о чем говорит? Если человек 20% внес, он уже понимает, что делает. Он осознанно это сделал. Не то, чтобы придумал и взял. Если человек придумал –плати кредит.

Говоря о рисках возникновения ипотечного кризиса в России, корректнее оценивать кредитное качество первичных активов, а именно ипотечных кредитов, которые выдаются банками и условия, на которых они выдаются. Плюс важным фактором является общая макроэкономическая динамика в стране.

Если посмотреть на кредитное качество ипотечных портфелей, то это с большим отрывом лучший актив по в российской экономике и исходя из проникновения ипотеки в экономику, если смотреть по ВВП, то потенциал развития для ипотеки очень большой. Кроме того, уже начиная с 2010 года, ипотека в России выдается на строгих условиях: первоначальный взнос, соотношение платежа к доходу заемщиков. Поэтому говорить о каких рисках с точки зрения условия, не очень корректно. Нужно отметить, что ЦБ четко анализирует ситуацию в ипотечном сегменте.

Первично – это качества самих кредитов, а уже логистика и институциональное развитие рынка, пожалуй, фактор глубоко вторичный, он не определяет риски на этом рынке.

Уже не первый год России пророчат лопнувший ипотечный пузырь, который все никак не надуется, даже при том, что прошлый год стал рекордным по выдаче таких кредитов. По данным Банка России, в 2018 году россияне взяли кредитов на жилье на более чем 3 трлн рублей. По итогам 2017 года речь шла только о 2 трлн рублей.

При этом условия становятся все привлекательнее. Банки уже начали снижать ставки ниже 10%, а семьи с детьми, в которых рождается второй и последующие дети могут оформить ипотечный кредит по ставке от 5,5%. Для первоначального взноса можно привлекать материнский капитал, а для многодетных семей предусмотрена компенсация ипотеки на 450 тысяч рублей.